Фракция «Стабильности!» в Сейме распалась: из неё вышел ещё один депутат

Редакция PRESS 18 февраля, 2026 12:21

Важно 0 комментариев

LETA

Из фракции партии "Стабильности!" вышел еще один депутат, таким образом фракция распалась, ведь для формирования фракции нужно хотя бы пять депутатов.

Из фракции вышел Дмитрий Коваленко.

Председатель фракции Светлана Чулкова добавила, что "Стабильности!" продолжит работу в парламенте в составе четырех независимых депутатов. "Все осталось как есть, люди ушли - это политика", - сказала Чулкова.

«Стабильности!» на выборах в 14-й Сейм прошла в парламент с 11 депутатами как пятая по величине из семи фракций.

В сентябре прошлого года сразу после получения депутатского мандата из фракции вышла Елена Клявиня. Мандат ей достался, поскольку свой мандат сложил направленный на проверку государственного языка Виктор Пучка. Клявиня объяснила уход взглядами, различными от взглядов фракции.

В тот же день из фракции вышла и Екатерина Дрелинга. Она тогда сказала, что это «единственный честный путь», и предпочла продолжить работу как независимый депутат.

В 2023 году фракцию покинула и Глория Гревцова, осужденная за предоставление ложных сведений. Именно на ее место пришел только что покинувший фракцию Салимов.

Годом позже из фракции была исключена депутат Виктория Плешкане. Глава партии Алексей Росликов причину исключения так и не раскрыл.

10 февраля этого года фракцию Сейма «Стабильности!» покинули еще три депутата — Илья Иванов, Игорь Юдин и Амиль Салимов.

Латвийский союз рыбопереработчиков, объединяющий крупнейшие предприятия отрасли, обратился к ответственным государственным структурам с призывом поддержать проект компании Riga Bay Aquaculture по выращиванию форели в Рижском заливе. По мнению отрасли, эта инициатива имеет стратегическое значение для продовольственной безопасности Латвии и развития экспорта.

Для управления концертным залом "Gors" предложено создать фонд, участниками которого станут как государственные, так и муниципальные юридические лица, сообщила в среду на заседании латгальской подкомиссии парламентской комиссии по правам человека и общественным делам государственный секретарь Министерства культуры Даце Вилсоне.

История звучит как сюжет сериала, но всё происходило в реальности.

Курземский районный суд в Салдусе оправдал четырёх бывших членов правления «Latvijas dzelzceļš», включая экс-главу компании Угиса Магониса. Об этом сообщает агентство LETA. Прокуратура намерена запросить полный текст приговора и после его изучения решить вопрос о подаче протеста.

Массовая авария с участием девяти автомобилей, произошедшая в минувшие выходные возле Кекавы, стала одной из крупнейших за последние годы. По первоначальной версии, причиной столкновения стала исключительно густая туманная пелена, однако один из очевидцев в беседе с порталом tv3.lv высказал иную гипотезу о происхождении этой мглы.

Новое исследование показало, что за четыре года пумы убили тысячи пингвинов, однако большинство из них осталось частично несъеденным.

