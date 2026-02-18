Фракция «Стабильности!» в Сейме распалась: из неё вышел ещё один депутат

Из фракции вышел Дмитрий Коваленко.

Председатель фракции Светлана Чулкова добавила, что "Стабильности!" продолжит работу в парламенте в составе четырех независимых депутатов. "Все осталось как есть, люди ушли - это политика", - сказала Чулкова.

«Стабильности!» на выборах в 14-й Сейм прошла в парламент с 11 депутатами как пятая по величине из семи фракций.

В сентябре прошлого года сразу после получения депутатского мандата из фракции вышла Елена Клявиня. Мандат ей достался, поскольку свой мандат сложил направленный на проверку государственного языка Виктор Пучка. Клявиня объяснила уход взглядами, различными от взглядов фракции.

В тот же день из фракции вышла и Екатерина Дрелинга. Она тогда сказала, что это «единственный честный путь», и предпочла продолжить работу как независимый депутат.

В 2023 году фракцию покинула и Глория Гревцова, осужденная за предоставление ложных сведений. Именно на ее место пришел только что покинувший фракцию Салимов.

Годом позже из фракции была исключена депутат Виктория Плешкане. Глава партии Алексей Росликов причину исключения так и не раскрыл.

10 февраля этого года фракцию Сейма «Стабильности!» покинули еще три депутата — Илья Иванов, Игорь Юдин и Амиль Салимов.