Строить разрешили, а жить запретили: как наказали добросовестного гражданина

Приговор по делу о строительстве этого дома наглядно продемонстрировал, как добросовестный гражданин может оказаться заложником системы, в которой фактически никто ни за что не несёт ответственности.

Речь идёт о жилом доме, построенном на участке, расположенном в защитной зоне высоковольтной линии электропередачи. В этом месте строительство вообще запрещено, однако проект был согласован, а разрешение на строительство выдано. Только после завершения работ выяснилось, что дом нельзя ввести в эксплуатацию, так как он находится в пределах защитной зоны линии высоковольтных электропередач с напряжением в 330 кВ. В результате дорогостоящее строение рискует превратиться в бесполезный бетонный объект.

Как подчёркивает адвокат Клагишс, в подобной ситуации принципиально важен вопрос правомерных ожиданий собственника. Человек, решивший построить дом, действует как ответственный гражданин: он нанимает сертифицированного архитектора и обращается в строительное управление за получением всех необходимых разрешений. Обычный человек не обязан разбираться в сложных технических и правовых нюансах и вправе полагаться на профессионализм специалистов. Если архитектор вместо предусмотренных законом 12 метров охранной зоны указывает в проекте лишь 2,5 метра, это является грубой профессиональной ошибкой. Не менее серьёзные вопросы возникают и к строительному управлению, которое утвердило проект, выдало разрешение и признало выполненными условия начала строительных работ, фактически не проверив его соответствие нормативным требованиям.

В итоге складывается абсурдная ситуация: государственные и муниципальные органы сначала дают зелёный свет строительству, а после того, как вложены сотни тысяч евро, заявляют о своей ошибке, перекладывая все последствия на плечи частного лица.

Тем не менее суд не принял доводы собственницы о наличии у неё правомерных ожиданий. В решении указано, что даже ошибка строительного управления не делает строительство в охранной зоне законным. Кроме того, суд посчитал, что ответственность за неправильные данные, представленные архитектором как уполномоченным лицом владельца, лежит на самом собственнике, а потому его правовые ожидания не подлежат защите. Ключевым аргументом также стала безопасность: потенциальная угроза, создаваемая высоковольтной линией, была признана более значимой, чем интересы частного лица в сохранении здания.

При этом, как подчёркивают в адвокатском бюро Клагишса, владелица дома не обязана мириться с убытками, превышающими 200 тысяч евро. Существуют реальные правовые механизмы для их возмещения. В первую очередь речь идёт об иске к архитектору и его страховщику, поскольку законодательство прямо возлагает на архитектора ответственность за соответствие проектных решений нормативным актам, а обязательное страхование гражданской ответственности позволяет взыскать причинённый ущерб. Не исключена и ответственность со стороны самоуправления Марупского края, поскольку строительное управление было обязано проверить соответствие проекта территориальному планированию и закону ещё до выдачи разрешения.

Закон о возмещении ущерба, причинённого государственными органами, позволяет требовать компенсации за неправомерные действия, а в судебном решении уже зафиксировано, что управление не заметило очевидных нарушений. По мнению юристов, наиболее справедливым вариантом стала бы солидарная ответственность архитектора и самоуправления: первый допустил грубую ошибку, второй её фактически узаконил.

В адвокатском бюро подчёркивают, что недопустимо, когда государственное управление пытается переложить собственную некомпетентность на частных лиц. Если людям приходится дополнительно нанимать юристов, чтобы проверить законность уже утверждённых проектов, это свидетельствует о глубоком кризисе всей системы строительного надзора.