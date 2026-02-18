Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Ср, 18. Февраля Завтра: Kintija, Kora
Доступность

Минобраз ответил Госконтролю: все в школах уже не так плохо

Редакция PRESS 18 февраля, 2026 09:14

Новости Латвии 0 комментариев

LETA

Министерство образования и науки прокомментировало ревизию Государственного контроля о неравных возможностях в основном образовании. Ведомство заявило, что выводы в целом понятны, однако часть изложенного в отчёте уже не отражает текущую ситуацию. Проверка охватывала период с 2021 по 2024 год, тогда как система в 2026 году находится на иной стадии развития.

«Ревизия охватывает период с 2021 по 2024 год, тогда как в 2026 году ситуация уже находится на иной стадии развития», - говорится в позиции министерства.

Министерство подчёркивает, что ревизия была необходима, поскольку подтвердила имеющуюся информацию о проблемах в сфере основного образования. Одновременно отмечается, что реформы уже начаты и продолжаются. В 2025 году были проведены шесть семинаров для руководителей школ и органов управления образованием по всей стране. В ходе этих встреч оценивалось качество ранее внедрённых изменений, анализировались трудности и обсуждались вопросы, отражённые в отчёте. По итогам подготовлен план действий, а также начата работа над изменениями нормативных актов на 2026 год и последующие годы.

В министерстве считают, что отдельные выводы ревизии могут создать впечатление, будто выявленные проблемы ранее не решались. Однако часть из них уже находится в стадии реализации и постепенно устраняется.

Работа по внедрению рекомендаций строится на четырёх принципах: обеспечении доступности основного образования каждому ребёнку, формировании системных требований к качеству, укреплении системы поддержки всех участников образовательного процесса и учёте возможностей государственного бюджета.

В числе причин сложностей названы прежняя модель финансирования «деньги следуют за учеником», трудности внедрения стандарта в период пандемии, а также быстрые изменения в обществе, на рынке труда и в технологической сфере.

Министерство не согласно с утверждением о неограниченной автономии школ. Подчёркивается, что автономия реализуется в рамках государственного стандарта и чётко определённых результатов обучения. Также указано, что качество образования нельзя оценивать исключительно по традиционному формату урока, поскольку современный учебный процесс включает различные методы, в том числе занятия вне школьных помещений.

Отдельно разъяснены различия между диагностическими и мониторинговыми работами. Министерство отмечает, что в отчёте эти понятия местами трактованы неполно, и подчёркивает, что школы и самоуправления вправе использовать различные инструменты оценки в соответствии со своими приоритетами.

Также указывается, что школам доступна единая методика работы с одарёнными учениками, включая конкретные показатели и методические рекомендации. Основной проблемой остаётся полноценное внедрение этих инструментов на практике. Поддержка учащихся с различными потребностями строится на принципах дифференцированного и индивидуального подхода, что требует высокой профессиональной подготовки педагогов, дополнительного времени и общественного понимания современных методов обучения.

Министерство напоминает, что в общем и профессиональном образовании введена дифференцированная система аккредитации, а также приняты изменения в Закон об образовании, за которыми последует корректировка подзаконных нормативных актов. Рост расходов на аккредитацию объясняется общими тенденциями в отрасли, включая повышение оплаты труда педагогов и увеличение финансирования образовательных программ.

Ранее Государственный контроль пришёл к выводу, что детям в Латвии не обеспечено равное по качеству основное образование. Несмотря на единый стандарт и аккредитацию школ, объём обучения, подходы к оценке знаний и доступность поддержки существенно различаются, что влияет на результаты учащихся и их возможности продолжить обучение на следующей ступени.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)

Главные новости

Строить разрешили, а жить запретили: как наказали добросовестного гражданина
Важно

Строить разрешили, а жить запретили: как наказали добросовестного гражданина

«Рухнет. Вся пенсионная система рухнет»: Инара Петерсоне
Важно

«Рухнет. Вся пенсионная система рухнет»: Инара Петерсоне (2)

Математику просто на ноль помножили, отметки — тоже. Госконтроль о катастрофе в образовании
Важно

Математику просто на ноль помножили, отметки — тоже. Госконтроль о катастрофе в образовании

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Завалим Европу форелью? Бизнес просит разрешить фермы в Рижском заливе

Важно 13:11

Важно 0 комментариев

Латвийский союз рыбопереработчиков, объединяющий крупнейшие предприятия отрасли, обратился к ответственным государственным структурам с призывом поддержать проект компании Riga Bay Aquaculture по выращиванию форели в Рижском заливе. По мнению отрасли, эта инициатива имеет стратегическое значение для продовольственной безопасности Латвии и развития экспорта.

Латвийский союз рыбопереработчиков, объединяющий крупнейшие предприятия отрасли, обратился к ответственным государственным структурам с призывом поддержать проект компании Riga Bay Aquaculture по выращиванию форели в Рижском заливе. По мнению отрасли, эта инициатива имеет стратегическое значение для продовольственной безопасности Латвии и развития экспорта.

Читать
Загрузка

Для управления концертным залом Gors предложено создать фонд

Новости Латвии 12:52

Новости Латвии 0 комментариев

Для управления концертным залом "Gors" предложено создать фонд, участниками которого станут как государственные, так и муниципальные юридические лица, сообщила в среду на заседании латгальской подкомиссии парламентской комиссии по правам человека и общественным делам государственный секретарь Министерства культуры Даце Вилсоне.

Для управления концертным залом "Gors" предложено создать фонд, участниками которого станут как государственные, так и муниципальные юридические лица, сообщила в среду на заседании латгальской подкомиссии парламентской комиссии по правам человека и общественным делам государственный секретарь Министерства культуры Даце Вилсоне.

Читать

ФБР почти год отмывало крипту под именем Илона Маска

Всюду жизнь 12:32

Всюду жизнь 0 комментариев

История звучит как сюжет сериала, но всё происходило в реальности.

История звучит как сюжет сериала, но всё происходило в реальности.

Читать

Фракция «Стабильности!» в Сейме распалась: из неё вышел ещё один депутат

Важно 12:21

Важно 0 комментариев

Из фракции партии "Стабильности!" вышел еще один депутат, таким образом фракция распалась, ведь для формирования фракции нужно хотя бы пять депутатов.

Из фракции партии "Стабильности!" вышел еще один депутат, таким образом фракция распалась, ведь для формирования фракции нужно хотя бы пять депутатов.

Читать

Магониса оправдали в суде. А ущерб в 1,5 млн евро рассосался?

Важно 12:20

Важно 0 комментариев

Курземский районный суд в Салдусе оправдал четырёх бывших членов правления «Latvijas dzelzceļš», включая экс-главу компании Угиса Магониса. Об этом сообщает агентство LETA. Прокуратура намерена запросить полный текст приговора и после его изучения решить вопрос о подаче протеста.

Курземский районный суд в Салдусе оправдал четырёх бывших членов правления «Latvijas dzelzceļš», включая экс-главу компании Угиса Магониса. Об этом сообщает агентство LETA. Прокуратура намерена запросить полный текст приговора и после его изучения решить вопрос о подаче протеста.

Читать

Массовая авария под Кекавой: появилось правдоподобное объяснение причины

Важно 12:10

Важно 0 комментариев

Массовая авария с участием девяти автомобилей, произошедшая в минувшие выходные возле Кекавы, стала одной из крупнейших за последние годы. По первоначальной версии, причиной столкновения стала исключительно густая туманная пелена, однако один из очевидцев в беседе с порталом tv3.lv высказал иную гипотезу о происхождении этой мглы.

Массовая авария с участием девяти автомобилей, произошедшая в минувшие выходные возле Кекавы, стала одной из крупнейших за последние годы. По первоначальной версии, причиной столкновения стала исключительно густая туманная пелена, однако один из очевидцев в беседе с порталом tv3.lv высказал иную гипотезу о происхождении этой мглы.

Читать

Пумы убивают пингвинов тысячами, превратившись для них в главную угрозу: как так?

Важно 12:04

Важно 0 комментариев

Новое исследование показало, что за четыре года пумы убили тысячи пингвинов, однако большинство из них осталось частично несъеденным.

Новое исследование показало, что за четыре года пумы убили тысячи пингвинов, однако большинство из них осталось частично несъеденным.

Читать