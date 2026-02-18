Минобраз ответил Госконтролю: все в школах уже не так плохо

«Ревизия охватывает период с 2021 по 2024 год, тогда как в 2026 году ситуация уже находится на иной стадии развития», - говорится в позиции министерства.

Министерство подчёркивает, что ревизия была необходима, поскольку подтвердила имеющуюся информацию о проблемах в сфере основного образования. Одновременно отмечается, что реформы уже начаты и продолжаются. В 2025 году были проведены шесть семинаров для руководителей школ и органов управления образованием по всей стране. В ходе этих встреч оценивалось качество ранее внедрённых изменений, анализировались трудности и обсуждались вопросы, отражённые в отчёте. По итогам подготовлен план действий, а также начата работа над изменениями нормативных актов на 2026 год и последующие годы.

В министерстве считают, что отдельные выводы ревизии могут создать впечатление, будто выявленные проблемы ранее не решались. Однако часть из них уже находится в стадии реализации и постепенно устраняется.

Работа по внедрению рекомендаций строится на четырёх принципах: обеспечении доступности основного образования каждому ребёнку, формировании системных требований к качеству, укреплении системы поддержки всех участников образовательного процесса и учёте возможностей государственного бюджета.

В числе причин сложностей названы прежняя модель финансирования «деньги следуют за учеником», трудности внедрения стандарта в период пандемии, а также быстрые изменения в обществе, на рынке труда и в технологической сфере.

Министерство не согласно с утверждением о неограниченной автономии школ. Подчёркивается, что автономия реализуется в рамках государственного стандарта и чётко определённых результатов обучения. Также указано, что качество образования нельзя оценивать исключительно по традиционному формату урока, поскольку современный учебный процесс включает различные методы, в том числе занятия вне школьных помещений.

Отдельно разъяснены различия между диагностическими и мониторинговыми работами. Министерство отмечает, что в отчёте эти понятия местами трактованы неполно, и подчёркивает, что школы и самоуправления вправе использовать различные инструменты оценки в соответствии со своими приоритетами.

Также указывается, что школам доступна единая методика работы с одарёнными учениками, включая конкретные показатели и методические рекомендации. Основной проблемой остаётся полноценное внедрение этих инструментов на практике. Поддержка учащихся с различными потребностями строится на принципах дифференцированного и индивидуального подхода, что требует высокой профессиональной подготовки педагогов, дополнительного времени и общественного понимания современных методов обучения.

Министерство напоминает, что в общем и профессиональном образовании введена дифференцированная система аккредитации, а также приняты изменения в Закон об образовании, за которыми последует корректировка подзаконных нормативных актов. Рост расходов на аккредитацию объясняется общими тенденциями в отрасли, включая повышение оплаты труда педагогов и увеличение финансирования образовательных программ.

Ранее Государственный контроль пришёл к выводу, что детям в Латвии не обеспечено равное по качеству основное образование. Несмотря на единый стандарт и аккредитацию школ, объём обучения, подходы к оценке знаний и доступность поддержки существенно различаются, что влияет на результаты учащихся и их возможности продолжить обучение на следующей ступени.