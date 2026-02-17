Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Мы ведём человечество вперёд, а вы тут кто? Гордая дочь эстонского народа поставила на место госсекретаря США

17 февраля, 2026 22:45

Ответ главы европейской дипломатии Каи Каллас в ответ на критику со стороны представителей США на Мюнхенской конференции по безопасности стали сенсацией, пишет эстонское издание Postimees, сообщает агентство BNS.

На Мюнхенской конференции по безопасности Каллас отметила, что ей странно слышать, как представители Соединенных Штатов критикуют Европу за ограничение свободы слова. "Я из страны, которая занимает второе место в индексе свободы слова, поэтому мне интересно слушать лекции на эту тему от страны, которая в том же индексе находится на 58-м месте", – заявила Каллас, комментируя поучения в адрес европейских стран со стороны министра иностранных дел США Марко Рубио и других американских представителей.

В индексе свободы прессы организации "Репортеры без границ" Эстония сейчас занимает 2-е место, в то время как Соединенные Штаты опустились на 57-е.
Каллас также ответила на предостережение Рубио об опасностях, связанных с массовой иммиграцией: "Вопреки тому, что некоторые могут утверждать, "прогрессивной" (woke) и упаднической Европе не грозит гибель цивилизации. На самом деле люди по-прежнему хотят вступить в наш клуб, и не только другие европейцы. В Канаде мне сказали, что более 40 процентов канадцев заинтересованы во вступлении в ЕС". 
 
"Мы ведем человечество вперед, пытаясь защищать права человека и все остальное, что на самом деле приносит людям процветание. Поэтому мне очень трудно поверить в эти обвинения", – добавила она. Бывший посол Ирландии Дэниел Малхолл поделился цитатой Каллас, добавив: "Посетите любую европейскую страну, и вы увидите жизнеспособные общества и культуры. Конечно, у них тоже есть проблемы, но они не находятся при смерти".

Словами Каллас поделился и бывший исполнительный директор Human Rights Watch, а ныне приглашенный профессор Принстонского университета Кеннет Рот, который написал: "Если Европейскому союзу грозит "гибель цивилизации", то почему так много стран хотят к нему присоединиться?"
Глава редакции Euronews по вопросам ЕС Мария Тадео отметила в соцсети X, что на Мюнхенской конференции по безопасности Каллас совершила камбэк после нескольких сложных месяцев неблагодарной работы в Брюсселе. "Она была повсюду, давала ответы и действительно оказалась в центре внимания. Брюссельский камбэк", – написала Тадео.
  
В интервью газете The Wall Street Journal в Мюнхене Каллас отметила, что разрыв в ценностях и интересах между Европой и Америкой представляет собой фундаментальную проблему. "Основополагающие ценности – демократия и права человека – также являются основой процветания", – подчеркнула она.
Издание Politico, в свою очередь, присудило Каллас титул "худший покерфейс" за ее реакцию во время выступления посла США в ООН Майка Уолтца. Уолтц как раз говорил о том, как администрация Дональда Трампа закончила несколько войн, когда Каллас попала в кадр, строя гримасы.
По мнению Politico, реакция Каллас отражает недовольство европейцев американцами. Издание The Maltese Herald даже посвятило мимике Каллас отдельную статью под названием "Три исторических выражения лица вице-президента Каи Каллас на Мюнхенской конференции по безопасности".

