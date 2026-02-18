9 животных, у которых деторождение — это кошмар

Вот девять существ, для которых продолжение рода — это испытание на прочность.

1. Глубоководный удильщик

Самец буквально вгрызается в самку и со временем срастается с её телом. Он превращается в постоянный «придаток», поставляющий сперму по требованию. Романтика уровня бездны.

2. Постельные клопы

Учёные называют это «травматическим осеменением». Самец прокалывает брюшко самки и вводит сперму прямо в полость тела. Название честное.

3. Морские коньки

Беременность — мужская обязанность. Самка передаёт икру в сумку самца, где он её оплодотворяет и вынашивает от 2 до 4 недель. Потом «рожает» от нескольких десятков до 1000 детёнышей.

У некоторых видов отец выпускает до тысячи малышей за раз.

4. Морские уточки (barnacles)

Живут приклеенными к камням. Решение логистики — чрезвычайно длинный орган, достигающий восьми длин собственного тела. По данным Smithsonian, форма меняется в зависимости от волн.

5. Рыбы-клоуны

Все рождаются самцами. Если доминирующая самка исчезает, главный самец меняет пол и становится самкой. Иерархия — прежде всего.

6. Ящерицы-кистехвосты

Некоторые виды полностью состоят из самок и размножаются партеногенезом — без участия самцов. По сути, клонируют себя.

7. Суринамская пипа

Яйца развиваются прямо под кожей на спине самки. Кожа образует карманы, в которых могут находиться до 100 эмбрионов.

8. Пятнистые гиены

Самки имеют выступающий клитор длиной до 18 см. Через него же происходит и спаривание, и роды. Процесс считается одним из самых сложных среди млекопитающих.

9. Морские слизни

Некоторые виды — гермафродиты. После спаривания сбрасывают использованный орган и отращивают новый — иногда всего за 24 часа.

Природа не обещала, что будет красиво. Она обещала, что будет эффективно.