Средиземное море готовится к новым цунами. До шести метров высотой!

Опасной зоной называют тектонический разлом Аверроэса под морем Альборан. Этот участок расположен между Пиренейским полуостровом и побережьем Магриба и граничит с Испанией, Гибралтаром, Марокко и Алжиром.

Испанская газета La Razon пишет, что подводное землетрясение в этом районе способно вызвать волны до шести метров. До побережья Испании они могут дойти всего за 21 минуту.

«Землетрясение под морем Альборан может вызвать волны высотой до шести метров», - отмечают эксперты.

Жителям прибрежных районов, по оценкам, останется около 35 минут, чтобы уйти вглубь суши. Если эпицентр будет у берегов Алжира, цунами достигнет Испании примерно за 1 час 15 минут.

С начала XX века в Средиземном море и соседних акваториях зарегистрировано около 100 цунами. Это примерно 10% от мирового числа подобных событий за этот период.

История уже знала разрушительные примеры. В 1755 году землетрясение в Лиссабоне вызвало цунами у берегов Португалии и Испании. В 1908 году после землетрясения в Мессине пострадал регион Сицилии и Калабрии. В 1956 году землетрясение на Аморгосе привело к одному из крупнейших цунами в Средиземноморье за последние столетия.