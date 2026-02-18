Зима бывает холодной: Силиня намекнула на необходимость планировать бюджет

По ее словам, самоуправления должны планировать свои бюджеты, рассчитывая, что зимы могут быть холоднее, а счета - больше.

Премьер пояснила, что сейчас закон о социальных услугах и социальной помощи устанавливает, что самоуправления покрывают примерно 70% жилищного пособия, а государство - 30%. В этом году государство готово покрыть половину от подорожания, которое самоуправлениям придется компенсировать при выплате жилищных пособий.

При этом государство со своей стороны готово обеспечить половину зарплат сотрудникам социальных служб. Обычно этот вопрос целиком находится в ведении самоуправлений.

"Государство очень справедливо предложило свое участие, но не думаю, что нам нужно менять рамки закона", - считает Силиня.

Как сообщалось, в среду на заседании Кабинета министров предполагается принять решение о поправках к закону о социальных услугах и социальной помощи, предусматривающих увеличение коэффициентов, применяемых при расчете жилищного пособия в зимний период этого года, сообщили агентству ЛЕТА в Государственной канцелярии.

Решение об увеличении коэффициентов планируется принять на период с 1 января по 30 апреля с учетом низкой температуры воздуха в январе и феврале, что привело к значительному росту расходов на отопление.

Цель поправки - увеличить коэффициенты, применяемые при расчете жилищного пособия на определенный срок, чтобы обеспечить домохозяйствам дополнительную помощь для покрытия повышенных расходов на жилье.

Для вступления этой поправки в силу соответствующее решение еще предстоит принять Сейму.