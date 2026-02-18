Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Ср, 18. Февраля Завтра: Kintija, Kora
Доступность

Зима бывает холодной: Силиня намекнула на необходимость планировать бюджет

Редакция PRESS 18 февраля, 2026 16:13

Новости Латвии 0 комментариев

LETA

Для решения вопроса о счетах за отопление государство предложило самоуправлениям справедливое содействие, заявила в среду журналистам премьер-министр Эвика Силиня.

По ее словам, самоуправления должны планировать свои бюджеты, рассчитывая, что зимы могут быть холоднее, а счета - больше.

Премьер пояснила, что сейчас закон о социальных услугах и социальной помощи устанавливает, что самоуправления покрывают примерно 70% жилищного пособия, а государство - 30%. В этом году государство готово покрыть половину от подорожания, которое самоуправлениям придется компенсировать при выплате жилищных пособий.

При этом государство со своей стороны готово обеспечить половину зарплат сотрудникам социальных служб. Обычно этот вопрос целиком находится в ведении самоуправлений.

"Государство очень справедливо предложило свое участие, но не думаю, что нам нужно менять рамки закона", - считает Силиня.

Как сообщалось, в среду на заседании Кабинета министров предполагается принять решение о поправках к закону о социальных услугах и социальной помощи, предусматривающих увеличение коэффициентов, применяемых при расчете жилищного пособия в зимний период этого года, сообщили агентству ЛЕТА в Государственной канцелярии.

Решение об увеличении коэффициентов планируется принять на период с 1 января по 30 апреля с учетом низкой температуры воздуха в январе и феврале, что привело к значительному росту расходов на отопление.

Цель поправки - увеличить коэффициенты, применяемые при расчете жилищного пособия на определенный срок, чтобы обеспечить домохозяйствам дополнительную помощь для покрытия повышенных расходов на жилье.

Для вступления этой поправки в силу соответствующее решение еще предстоит принять Сейму.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)

Главные новости

Залужный впервые рассказал о своем конфликте с Зеленским
Важно

Залужный впервые рассказал о своем конфликте с Зеленским

Массовая авария под Кекавой: появилось правдоподобное объяснение причины
Важно

Массовая авария под Кекавой: появилось правдоподобное объяснение причины

«Рухнет. Вся пенсионная система рухнет»: Инара Петерсоне
Важно

«Рухнет. Вся пенсионная система рухнет»: Инара Петерсоне (2)

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Сутки в самолёте и полстакана воды бесплатно: airBaltic превзошёл сам себя. Как требовать компенсацию

Важно 18:03

Важно 0 комментариев

4 февраля 2026 года пассажиры рейса airBaltic из Дубая в Ригу вместо запланированных восьми часов провели в пути почти сутки. Самолёт вылетел с задержкой, а затем совершил вынужденную посадку в Бухаресте, где людей пересадили на другой борт. По словам пассажиров, информации практически не было, условия ожидания оказались тяжёлыми, а питание и напитки предлагались в крайне ограниченном объёме. Буквально по пол стакана воды на человека бесплатно, а всё остальное за деньги. Многие опоздали на работу и личные встречи, пишет портал nra.lv.

4 февраля 2026 года пассажиры рейса airBaltic из Дубая в Ригу вместо запланированных восьми часов провели в пути почти сутки. Самолёт вылетел с задержкой, а затем совершил вынужденную посадку в Бухаресте, где людей пересадили на другой борт. По словам пассажиров, информации практически не было, условия ожидания оказались тяжёлыми, а питание и напитки предлагались в крайне ограниченном объёме. Буквально по пол стакана воды на человека бесплатно, а всё остальное за деньги. Многие опоздали на работу и личные встречи, пишет портал nra.lv.

Читать
Загрузка

Дело к весне: погода завтра

Новости Латвии 18:00

Новости Латвии 0 комментариев

В ближайшие сутки на большей части территории Латвии ожидается небольшой снег, временами будет выглядывать солнце, прогнозируют синоптики.

В ближайшие сутки на большей части территории Латвии ожидается небольшой снег, временами будет выглядывать солнце, прогнозируют синоптики.

Читать

Залужный впервые рассказал о своем конфликте с Зеленским

Важно 17:58

Важно 0 комментариев

Экс-главком ВСУ Валерий Залужный рассказал об обысках в своем штабе и провале контрнаступления ВСУ в Запорожской области. Конфликт с Зеленским он объяснил разногласиями по поводу стратегии ведения войны.

Экс-главком ВСУ Валерий Залужный рассказал об обысках в своем штабе и провале контрнаступления ВСУ в Запорожской области. Конфликт с Зеленским он объяснил разногласиями по поводу стратегии ведения войны.

Читать

«Тимма против Седоковой»: в Москве начинается судебный процесс

Новости Латвии 17:43

Новости Латвии 0 комментариев

-Дорогие друзья, ну что, продолжаем движение. Обещала держать вас в курсе, держу. Первое судебное заседание по делу «Тимма против Седоковой» состоится 02 марта 2026 года в 14:30 зал 40, Хорошёвский районный суд города Москвы. Это вступление, процесс официально пошёл! - сообщила в соцсетях адвокат семьи Тиммы Маргарита Гаврилова.

-Дорогие друзья, ну что, продолжаем движение. Обещала держать вас в курсе, держу. Первое судебное заседание по делу «Тимма против Седоковой» состоится 02 марта 2026 года в 14:30 зал 40, Хорошёвский районный суд города Москвы. Это вступление, процесс официально пошёл! - сообщила в соцсетях адвокат семьи Тиммы Маргарита Гаврилова.

Читать

Фракция «Стабильности!» в Сейме распалась: из неё вышел ещё один депутат

Важно 17:41

Важно 0 комментариев

Из фракции партии "Стабильности!" вышел еще один депутат, таким образом фракция распалась, ведь для формирования фракции нужно хотя бы пять депутатов.

Из фракции партии "Стабильности!" вышел еще один депутат, таким образом фракция распалась, ведь для формирования фракции нужно хотя бы пять депутатов.

Читать

Побег от полиции не удался. Что подвело беглеца?

Всюду жизнь 17:40

Всюду жизнь 0 комментариев

В варшавском районе Воля 44-летнего мужчину разыскивали за неуплату алиментов.  

В варшавском районе Воля 44-летнего мужчину разыскивали за неуплату алиментов.  

Читать

Жилищные пособия зимой — теперь по-новому: кому и сколько?

Важно 17:35

Важно 0 комментариев

После долгого обсуждения Кабинет министров в среду одобрил поправки к закону о социальных услугах и социальной помощи, предусматривающие увеличение коэффициентов, которые применяются при расчете жилищного пособия в зимний период с 1 января по 30 апреля 2026 года.

После долгого обсуждения Кабинет министров в среду одобрил поправки к закону о социальных услугах и социальной помощи, предусматривающие увеличение коэффициентов, которые применяются при расчете жилищного пособия в зимний период с 1 января по 30 апреля 2026 года.

Читать