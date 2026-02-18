Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
«Рыбка» только по паспорту? 200 телефонных мошенников пойманы, но этого мало

18 февраля, 2026

Государственная полиция за последние два года задержала более 200 человек по делам о так называемых телефонных мошенничествах. Об этом Министерство внутренних дел сообщило Комиссии Сейма по запросам.

В 2024 и 2025 годах пресечена деятельность пяти мошеннических «колл-центров». Обыски прошли в Латвии и на Украине. Следствие сосредоточилось на инвестиционных схемах, звонках от лжеполицейских и фиктивных сотрудников банков.

«В 2024 и 2025 годах пресечена деятельность пяти мошеннических "звонковых центров"», - говорится в информации МВД.
В ходе расследований арестовано имущество на сумму более 3,5 млн евро. В Латвии заключены под стражу пять человек. Выданы шесть европейских ордеров на арест, проведены 102 обыска, установлены 89 потерпевших, к уголовной ответственности привлечены 12 человек. Общий ущерб оценивается в 3,1 млн евро.

Управление по борьбе с киберпреступностью Государственной полиции задержало более 200 человек. Среди них - так называемые «мулы» и вербовщики, участвовавшие в легализации преступных доходов, а также операторы мошеннических схем.

В октябре 2025 года Государственная полиция совместно с «Европолом» и правоохранительными органами Австрии участвовала в международной операции «SIM Cartel». В ходе обысков изъяты телефоны, ноутбуки, серверы, SIM-box устройства, документы, платежные средства, три автомобиля и мотоцикл. Арестованы денежные средства на сумму около 1,2 млн евро. Задержаны четыре участника организованной группы.

Министерство внутренних дел подготовило поправки к Закону об электронных коммуникациях. Операторов хотят обязать регистрировать пользователей предоплаченных услуг связи. Законопроект в начале февраля внесен в Государственную канцелярию для рассмотрения в Кабинете министров.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Главные новости

«Рухнет. Вся пенсионная система рухнет»: Инара Петерсоне
«Рухнет. Вся пенсионная система рухнет»: Инара Петерсоне (2)

Математику просто на ноль помножили, отметки — тоже. Госконтроль о катастрофе в образовании
Математику просто на ноль помножили, отметки — тоже. Госконтроль о катастрофе в образовании

Строить разрешили, а жить запретили: как наказали добросовестного гражданина
Строить разрешили, а жить запретили: как наказали добросовестного гражданина

Завалим Европу форелью? Бизнес просит разрешить фермы в Рижском заливе

Латвийский союз рыбопереработчиков, объединяющий крупнейшие предприятия отрасли, обратился к ответственным государственным структурам с призывом поддержать проект компании Riga Bay Aquaculture по выращиванию форели в Рижском заливе. По мнению отрасли, эта инициатива имеет стратегическое значение для продовольственной безопасности Латвии и развития экспорта.

Для управления концертным залом Gors предложено создать фонд

Для управления концертным залом "Gors" предложено создать фонд, участниками которого станут как государственные, так и муниципальные юридические лица, сообщила в среду на заседании латгальской подкомиссии парламентской комиссии по правам человека и общественным делам государственный секретарь Министерства культуры Даце Вилсоне.

ФБР почти год отмывало крипту под именем Илона Маска

История звучит как сюжет сериала, но всё происходило в реальности.

Фракция «Стабильности!» в Сейме распалась: из неё вышел ещё один депутат

Из фракции партии "Стабильности!" вышел еще один депутат, таким образом фракция распалась, ведь для формирования фракции нужно хотя бы пять депутатов.

Магониса оправдали в суде. А ущерб в 1,5 млн евро рассосался?

Курземский районный суд в Салдусе оправдал четырёх бывших членов правления «Latvijas dzelzceļš», включая экс-главу компании Угиса Магониса. Об этом сообщает агентство LETA. Прокуратура намерена запросить полный текст приговора и после его изучения решить вопрос о подаче протеста.

Массовая авария под Кекавой: появилось правдоподобное объяснение причины

Массовая авария с участием девяти автомобилей, произошедшая в минувшие выходные возле Кекавы, стала одной из крупнейших за последние годы. По первоначальной версии, причиной столкновения стала исключительно густая туманная пелена, однако один из очевидцев в беседе с порталом tv3.lv высказал иную гипотезу о происхождении этой мглы.

Пумы убивают пингвинов тысячами, превратившись для них в главную угрозу: как так?

Новое исследование показало, что за четыре года пумы убили тысячи пингвинов, однако большинство из них осталось частично несъеденным.

