«Рыбка» только по паспорту? 200 телефонных мошенников пойманы, но этого мало

В 2024 и 2025 годах пресечена деятельность пяти мошеннических «колл-центров». Обыски прошли в Латвии и на Украине. Следствие сосредоточилось на инвестиционных схемах, звонках от лжеполицейских и фиктивных сотрудников банков.

«В 2024 и 2025 годах пресечена деятельность пяти мошеннических "звонковых центров"», - говорится в информации МВД.

В ходе расследований арестовано имущество на сумму более 3,5 млн евро. В Латвии заключены под стражу пять человек. Выданы шесть европейских ордеров на арест, проведены 102 обыска, установлены 89 потерпевших, к уголовной ответственности привлечены 12 человек. Общий ущерб оценивается в 3,1 млн евро.

Управление по борьбе с киберпреступностью Государственной полиции задержало более 200 человек. Среди них - так называемые «мулы» и вербовщики, участвовавшие в легализации преступных доходов, а также операторы мошеннических схем.

В октябре 2025 года Государственная полиция совместно с «Европолом» и правоохранительными органами Австрии участвовала в международной операции «SIM Cartel». В ходе обысков изъяты телефоны, ноутбуки, серверы, SIM-box устройства, документы, платежные средства, три автомобиля и мотоцикл. Арестованы денежные средства на сумму около 1,2 млн евро. Задержаны четыре участника организованной группы.

Министерство внутренних дел подготовило поправки к Закону об электронных коммуникациях. Операторов хотят обязать регистрировать пользователей предоплаченных услуг связи. Законопроект в начале февраля внесен в Государственную канцелярию для рассмотрения в Кабинете министров.