Мороз до -26 ударил по востоку Латвии

К пяти утра в западных и центральных районах страны было -10..-15 градусов, тогда как на востоке столбики термометров местами опускались до -25. В Мадоне и окрестностях Зилупе в этот момент наблюдался пик холода.

Ветер восточный и юго-восточный, слабый до умеренного. Качество воздуха - от хорошего до среднего. Небо преимущественно облачное, в отдельных районах Видземе и Латгале прояснения. На юго-западе страны идёт снег.

Толщина снежного покрова существенно различается. От 5 сантиметров в Мерсрагсе и 7 сантиметров в Колке, Даугавгриве, Айнажи и Руйиене до 52 сантиметров в Силях Ливанского края и 56 сантиметров в Дагде. В Риге облачно, юго-восточный ветер около 4 метров в секунду, температура -11..-13 градусов. Снег в центре столицы достигает 23 сантиметров.

Во вторник максимальная температура в сети наблюдений центра составила от -4,9 градуса в Вентспилсе до -12,2 градуса в Скриверах.

Для сравнения: 17 февраля в Европе теплее всего было в Испании - до +26 градусов. Самые низкие показатели ночью отмечены на севере Финляндии -32 градуса и в России -35 градусов.