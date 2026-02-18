Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Мороз до -26 ударил по востоку Латвии

Редакция PRESS 18 февраля, 2026 07:10

Важно 0 комментариев

Ночью на среду в восточной части Латвии температура воздуха опустилась до -24..-26 градусов. Об этом свидетельствуют данные Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии и «Латвийских государственных дорог». Самый сильный мороз зафиксирован на станции наблюдений в Мадоне, а также местами в районе Екабпилса и в Лудзенском крае.

К пяти утра в западных и центральных районах страны было -10..-15 градусов, тогда как на востоке столбики термометров местами опускались до -25. В Мадоне и окрестностях Зилупе в этот момент наблюдался пик холода.

Ветер восточный и юго-восточный, слабый до умеренного. Качество воздуха - от хорошего до среднего. Небо преимущественно облачное, в отдельных районах Видземе и Латгале прояснения. На юго-западе страны идёт снег.

Толщина снежного покрова существенно различается. От 5 сантиметров в Мерсрагсе и 7 сантиметров в Колке, Даугавгриве, Айнажи и Руйиене до 52 сантиметров в Силях Ливанского края и 56 сантиметров в Дагде. В Риге облачно, юго-восточный ветер около 4 метров в секунду, температура -11..-13 градусов. Снег в центре столицы достигает 23 сантиметров.

Во вторник максимальная температура в сети наблюдений центра составила от -4,9 градуса в Вентспилсе до -12,2 градуса в Скриверах.

Для сравнения: 17 февраля в Европе теплее всего было в Испании - до +26 градусов. Самые низкие показатели ночью отмечены на севере Финляндии -32 градуса и в России -35 градусов.

NRA: Латвия в авангарде Балтийского пути к вымиранию
Смывают немыслимые вещи! Шок от «сюрприза» в стояке многоэтажки (ФОТО)
«Маски сброшены!» Комиссия по этике РД оправдала грубость Лианы Ланги
NRA: Латвия в авангарде Балтийского пути к вымиранию

Латвия в 2025 году продемонстрировала самое резкое падение рождаемости среди стран Балтии. По данным, опубликованным в NRA, сокращение составило 9,7% по сравнению с 2024 годом. Для сравнения: в Литве показатель снизился на 8,4%, в Эстонии - на 5,8%.

Снег и -10: что еще ждёт Латвию в среду?

В среду в Курземе и во многих районах центральной части страны ожидается снег. Об этом сообщают синоптики. Небо будет преимущественно затянуто облаками, однако на востоке Латвии возможны прояснения и солнце.

Мы ведём человечество вперёд, а вы тут кто? Гордая дочь эстонского народа поставила на место госсекретаря США

Ответ главы европейской дипломатии Каи Каллас в ответ на критику со стороны представителей США на Мюнхенской конференции по безопасности стали сенсацией, пишет эстонское издание Postimees, сообщает агентство BNS.

Рижский залив почти полностью замерз: любопытный снимок из космоса (ФОТО)

На этом снимке, полученном одним из спутников Copernicus EU Sentinel-2 2 февраля 2026 года, Рижский залив в значительной степени покрыт льдом после длительного периода низких температур воздуха в Балтийском регионе. 

Паралимпийцы из России и Белоруссии выступят под флагами своих стран

Спортсмены из России и Белоруссии смогут участвовать в Зимних паралимпийских играх 2026 года под флагами своих стран. Приглашения на Паралимпиаду получили шесть россиян и четыре белоруса, сообщает Deutsche Welle.

Кричала, смеялась и хрюкала: выжившую из ума старушку на утро выписали

Жительница Латгалии рассказала в социальной сети Facebook о том, как её соседку в состоянии острого психоза отвезла в больницу неотложка, но уже на следующее утро пациентку выписали с состоянии, на первый взгляд, ещё более остром.

