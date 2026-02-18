Дело к весне: погода завтра

Температура воздуха ночью составит -9...-14 градусов, местами при ясном небе возможен мороз до -20 градусов. Днем ожидается от -2 градусов на побережье Курземе до -9 градусов местами на востоке страны.

В Риге в четверг возможен небольшой снег. Ночью температура воздуха понизится до -11 градусов, а днем столбики термометров поднимутся до -6 градусов.