Мессенджер Max — личный актив семьи Путина: расследование

По результатам журналистского расследования, президент РФ Владимир Путина владеет через родственников долей в сервисе Max, активно продвигаемом российскими властями в качестве "национального мессенджера" и альтернативы WhatsApp и Telegram.

Долей в Max в интересах Путина владеет его двоюродный племянник Михаил Шеломов, утверждается в расследовании журналиста Андрея Захарова, опубликованном в среду, 18 февраля.

Доля в холдинге VK через компании "Согаз" и "Акцепт"

В своих выводах он опирается на изученную им отчетность холдинга VK, которому принадлежит госмессенджер Max. У холдинга сложная структура собственности, а одним из его ключевых акционеров является страховая компания "Согаз", долей в которой через компанию "Акцепт" владеет Михаил Шеломов.

До начала полномасштабной войны РФ против Украины у Шеломова была 12-процентная доля в "Согазе", впоследствии на фоне западных санкций список акционеров скрыли. Однако доля в "Согазе" отражалась в отчетности "Акцепта" и в последующие годы, в частности за 2024 год, из чего Захаров делает вывод о доле Шеломова в мессенджере Max.

Захарову удалось дозвониться до сына двоюродной сестры Путина по материнской линии, которого в СМИ называют "номиналом" российского президента. На вопрос о Max Шеломов ответил, что не имеет к нему "никакого отношения" и отключил звонок. Автор расследования называет мессенджер инструментом обогащения и контроля, с помощью которого пользователей превращают в "цифровых крепостных".

Кампания по переходу на Max и блокировки WhatsApp и Telegram

Российские власти осуществляют широкомасштабную кампанию по принуждению граждан к переходу на Max. Среди прочего перейти в этот мессенджер обязали чиновников, в него переводят школьные и домовые чаты. Путин назвал создание Max достижением "полного цифрового суверенитета".

Параллельно Роскомнадзор ограничивает и блокирует самые популярные у россиян мессенджеры WhatsApp и Telegram. В августе 2025 года в РФ заблокировали звонки через эти мессенджеры. В феврале 2026-го Роскомнадзор объявил о дальнейшем ограничении Telegram в России.