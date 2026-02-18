Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Ср, 18. Февраля Завтра: Kintija, Kora
Доступность

Мессенджер Max — личный актив семьи Путина: расследование

© Deutsche Welle 18 февраля, 2026 16:29

Мир 0 комментариев

Долей в мессенджере Max владеет через фирму "Акцепт" двоюродный племянник Путина Михаил Шеломов, которого называют "номиналом" российского президента, выяснил журналист Андрей Захаров.

По результатам журналистского расследования, президент РФ Владимир Путина владеет через родственников долей в сервисе Max, активно продвигаемом российскими властями в качестве "национального мессенджера" и альтернативы WhatsApp и Telegram.

Долей в Max в интересах Путина владеет его двоюродный племянник Михаил Шеломов, утверждается в расследовании журналиста Андрея Захарова, опубликованном в среду, 18 февраля.

Доля в холдинге VK через компании "Согаз" и "Акцепт"

В своих выводах он опирается на изученную им отчетность холдинга VK, которому принадлежит госмессенджер Max. У холдинга сложная структура собственности, а одним из его ключевых акционеров является страховая компания "Согаз", долей в которой через компанию "Акцепт" владеет Михаил Шеломов.

До начала полномасштабной войны РФ против Украины у Шеломова была 12-процентная доля в "Согазе", впоследствии на фоне западных санкций список акционеров скрыли. Однако доля в "Согазе" отражалась в отчетности "Акцепта" и в последующие годы, в частности за 2024 год, из чего Захаров делает вывод о доле Шеломова в мессенджере Max.

Захарову удалось дозвониться до сына двоюродной сестры Путина по материнской линии, которого в СМИ называют "номиналом" российского президента. На вопрос о Max Шеломов ответил, что не имеет к нему "никакого отношения" и отключил звонок. Автор расследования называет мессенджер инструментом обогащения и контроля, с помощью которого пользователей превращают в "цифровых крепостных".

Кампания по переходу на Max и блокировки WhatsApp и Telegram

Российские власти осуществляют широкомасштабную кампанию по принуждению граждан к переходу на Max. Среди прочего перейти в этот мессенджер обязали чиновников, в него переводят школьные и домовые чаты. Путин назвал создание Max достижением "полного цифрового суверенитета".

Параллельно Роскомнадзор ограничивает и блокирует самые популярные у россиян мессенджеры WhatsApp и Telegram. В августе 2025 года в РФ заблокировали звонки через эти мессенджеры. В феврале 2026-го Роскомнадзор объявил о дальнейшем ограничении Telegram в России.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)

Главные новости

«Рухнет. Вся пенсионная система рухнет»: Инара Петерсоне
Важно

«Рухнет. Вся пенсионная система рухнет»: Инара Петерсоне (2)

Залужный впервые рассказал о своем конфликте с Зеленским
Важно

Залужный впервые рассказал о своем конфликте с Зеленским

Массовая авария под Кекавой: появилось правдоподобное объяснение причины
Важно

Массовая авария под Кекавой: появилось правдоподобное объяснение причины

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Сутки в самолёте и полстакана воды бесплатно: airBaltic превзошёл сам себя. Как требовать компенсацию

Важно 18:03

Важно 0 комментариев

4 февраля 2026 года пассажиры рейса airBaltic из Дубая в Ригу вместо запланированных восьми часов провели в пути почти сутки. Самолёт вылетел с задержкой, а затем совершил вынужденную посадку в Бухаресте, где людей пересадили на другой борт. По словам пассажиров, информации практически не было, условия ожидания оказались тяжёлыми, а питание и напитки предлагались в крайне ограниченном объёме. Буквально по пол стакана воды на человека бесплатно, а всё остальное за деньги. Многие опоздали на работу и личные встречи, пишет портал nra.lv.

4 февраля 2026 года пассажиры рейса airBaltic из Дубая в Ригу вместо запланированных восьми часов провели в пути почти сутки. Самолёт вылетел с задержкой, а затем совершил вынужденную посадку в Бухаресте, где людей пересадили на другой борт. По словам пассажиров, информации практически не было, условия ожидания оказались тяжёлыми, а питание и напитки предлагались в крайне ограниченном объёме. Буквально по пол стакана воды на человека бесплатно, а всё остальное за деньги. Многие опоздали на работу и личные встречи, пишет портал nra.lv.

Читать
Загрузка

Дело к весне: погода завтра

Новости Латвии 18:00

Новости Латвии 0 комментариев

В ближайшие сутки на большей части территории Латвии ожидается небольшой снег, временами будет выглядывать солнце, прогнозируют синоптики.

В ближайшие сутки на большей части территории Латвии ожидается небольшой снег, временами будет выглядывать солнце, прогнозируют синоптики.

Читать

Залужный впервые рассказал о своем конфликте с Зеленским

Важно 17:58

Важно 0 комментариев

Экс-главком ВСУ Валерий Залужный рассказал об обысках в своем штабе и провале контрнаступления ВСУ в Запорожской области. Конфликт с Зеленским он объяснил разногласиями по поводу стратегии ведения войны.

Экс-главком ВСУ Валерий Залужный рассказал об обысках в своем штабе и провале контрнаступления ВСУ в Запорожской области. Конфликт с Зеленским он объяснил разногласиями по поводу стратегии ведения войны.

Читать

«Тимма против Седоковой»: в Москве начинается судебный процесс

Новости Латвии 17:43

Новости Латвии 0 комментариев

-Дорогие друзья, ну что, продолжаем движение. Обещала держать вас в курсе, держу. Первое судебное заседание по делу «Тимма против Седоковой» состоится 02 марта 2026 года в 14:30 зал 40, Хорошёвский районный суд города Москвы. Это вступление, процесс официально пошёл! - сообщила в соцсетях адвокат семьи Тиммы Маргарита Гаврилова.

-Дорогие друзья, ну что, продолжаем движение. Обещала держать вас в курсе, держу. Первое судебное заседание по делу «Тимма против Седоковой» состоится 02 марта 2026 года в 14:30 зал 40, Хорошёвский районный суд города Москвы. Это вступление, процесс официально пошёл! - сообщила в соцсетях адвокат семьи Тиммы Маргарита Гаврилова.

Читать

Фракция «Стабильности!» в Сейме распалась: из неё вышел ещё один депутат

Важно 17:41

Важно 0 комментариев

Из фракции партии "Стабильности!" вышел еще один депутат, таким образом фракция распалась, ведь для формирования фракции нужно хотя бы пять депутатов.

Из фракции партии "Стабильности!" вышел еще один депутат, таким образом фракция распалась, ведь для формирования фракции нужно хотя бы пять депутатов.

Читать

Побег от полиции не удался. Что подвело беглеца?

Всюду жизнь 17:40

Всюду жизнь 0 комментариев

В варшавском районе Воля 44-летнего мужчину разыскивали за неуплату алиментов.  

В варшавском районе Воля 44-летнего мужчину разыскивали за неуплату алиментов.  

Читать

Жилищные пособия зимой — теперь по-новому: кому и сколько?

Важно 17:35

Важно 0 комментариев

После долгого обсуждения Кабинет министров в среду одобрил поправки к закону о социальных услугах и социальной помощи, предусматривающие увеличение коэффициентов, которые применяются при расчете жилищного пособия в зимний период с 1 января по 30 апреля 2026 года.

После долгого обсуждения Кабинет министров в среду одобрил поправки к закону о социальных услугах и социальной помощи, предусматривающие увеличение коэффициентов, которые применяются при расчете жилищного пособия в зимний период с 1 января по 30 апреля 2026 года.

Читать