Без моцартов разных и без шопенов: на радио хотят увеличить долю латвийской музыки

© LETA 18 февраля, 2026 17:23

Новости Латвии 0 комментариев

Рабочая группа Министерства культуры по увеличению доли латвийской музыки на радиостанциях договорилась обобщить зарубежный опыт по этому вопросу на следующем заседании 4 марта.

Достигнута договоренность о представлении в секретариат рабочей группы исследований и заключений международных экспертов, зарубежного опыта, а также предложений по дальнейшей работе рабочей группы до 4 марта.

Как сообщила LETA глава отдела по связям с общественностью Министерства культуры Лита Кокале после первого заседания рабочей группы, в ходе него были определены совместные цели работы.

Рабочая группа согласовала формат своей деятельности, а также график будущих встреч.

Члены рабочей группы также рассмотрели информацию о том, как в хронологическом порядке развивался вопрос о квотах на музыкальные выступления.

Как сообщалось ранее, создана рабочая группа для увеличения доли латвийской музыки на радиостанциях. Ее задача — оценить текущую ситуацию в Латвии, а также зарубежный опыт введения квот на местную музыку на радиостанциях.

В ближайшие сутки на большей части территории Латвии ожидается небольшой снег, временами будет выглядывать солнце, прогнозируют синоптики.

Экс-главком ВСУ Валерий Залужный рассказал об обысках в своем штабе и провале контрнаступления ВСУ в Запорожской области. Конфликт с Зеленским он объяснил разногласиями по поводу стратегии ведения войны.

-Дорогие друзья, ну что, продолжаем движение. Обещала держать вас в курсе, держу. Первое судебное заседание по делу «Тимма против Седоковой» состоится 02 марта 2026 года в 14:30 зал 40, Хорошёвский районный суд города Москвы. Это вступление, процесс официально пошёл! - сообщила в соцсетях адвокат семьи Тиммы Маргарита Гаврилова.

Из фракции партии "Стабильности!" вышел еще один депутат, таким образом фракция распалась, ведь для формирования фракции нужно хотя бы пять депутатов.

В варшавском районе Воля 44-летнего мужчину разыскивали за неуплату алиментов.  

После долгого обсуждения Кабинет министров в среду одобрил поправки к закону о социальных услугах и социальной помощи, предусматривающие увеличение коэффициентов, которые применяются при расчете жилищного пособия в зимний период с 1 января по 30 апреля 2026 года.

На главном новогоднем шоу Китая на сцену вышли гуманоидные роботы. Не для короткого трюка. Для полноценного номера.

