Без моцартов разных и без шопенов: на радио хотят увеличить долю латвийской музыки

Достигнута договоренность о представлении в секретариат рабочей группы исследований и заключений международных экспертов, зарубежного опыта, а также предложений по дальнейшей работе рабочей группы до 4 марта.

Как сообщила LETA глава отдела по связям с общественностью Министерства культуры Лита Кокале после первого заседания рабочей группы, в ходе него были определены совместные цели работы.

Рабочая группа согласовала формат своей деятельности, а также график будущих встреч.

Члены рабочей группы также рассмотрели информацию о том, как в хронологическом порядке развивался вопрос о квотах на музыкальные выступления.

Как сообщалось ранее, создана рабочая группа для увеличения доли латвийской музыки на радиостанциях. Ее задача — оценить текущую ситуацию в Латвии, а также зарубежный опыт введения квот на местную музыку на радиостанциях.