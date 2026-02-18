Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Наследственный договор: чем он отличается от завещания?

18 февраля, 2026

-О наследственном договоре. Для того чтобы наследник был уверен, что получит наследство и наследодатель не передумает, а наследодатель, что наследник выполнит некоторые условия, существует так называемое договорное наследование, - об этом рассказывает юрист Юрий Соколовский.

Для начала напомню, что существуют три формы наследования:

• по закону — когда наследодатель не оставил распоряжений на случай своей смерти;

• по завещанию;

• по наследственному договору.

Поскольку речь идёт о наследственном договоре, первое, что нужно сделать, — это сравнить его с завещанием. В чём между ними разница?

Завещание — это односторонний акт. Его составляет сам завещатель. Он может информировать наследников о его содержании, а может держать его в тайне. Наследодатель вправе отозвать своё завещание в любой момент или просто составить новое. Если новое завещание касается того же имущества, юридическую силу будет иметь завещание, составленное позднее. При этом наследник может и не знать, что завещание было отозвано или изменено.

Как видно, при завещании наследник фактически не участвует в процессе его составления и не имеет особых прав (за исключением права на обязательную долю).

Чтобы наследник был уверен, что завещание без его согласия не будет отозвано или заменено другим, а завещанное имущество (например, недвижимость) не будет отчуждено, можно заключить наследственный договор.

Поскольку это договор, в отличие от завещания его подписывают две стороны: наследодатель и потенциальный наследник.

Он заключается у нотариуса, а сведения о нём вносятся в Регистр публичных завещаний. Если стороны договорились и в состав будущего наследства входит недвижимость, в Земельной книге может быть сделана соответствующая отметка.

В таком случае эта недвижимость в дальнейшем может быть заложена, продана или подарена только с согласия наследника по договору.

Наследственный договор нельзя отозвать в одностороннем порядке, как завещание. Это его главная особенность.

Он может быть прекращён, если:

• стороны договорятся об этом;

• такая возможность предусмотрена в самом договоре (например, если наследодатель сохранил за собой право на его расторжение и воспользовался им, но наследник будет уведомлён об этом);

• в договоре были дополнительные условия (условия могут быть разными, например, оплачивать счета, ухаживать и наследник их не выполнил);

• имеются основания, предусмотренные для иных договоров (например, принуждение, мошенничество или умышленное введение в заблуждение).

Наследственный договор не запрещает наследодателю делать подарки и распоряжаться своим имуществом, но в ограниченных пределах. Например, наследник ещё при жизни наследодателя может оспорить чрезмерно крупное дарение, которое лишает его всего или значительной части причитающегося ему наследства.

Таким образом, наследственный договор даёт наследнику более чёткие гарантии того, что наследодатель не изменит своего решения. Кроме того, он снижает риск возникновения ситуаций, когда третьи лица представляют сомнительные документы, утверждая, что какое-то от руки написанное завещание было составлено покойным.

Для наследодателей важно быть уверенными в правильности своего выбора, помнить о возможности включения в договор дополнительных условий и при необходимости предусматривать право его расторжения.

Они лежат в чашках Петри — крошечные, полупрозрачные, безмолвные. Их нельзя назвать людьми, но они и не просто клетки. Они растут, соединяются, посылают друг другу сигналы. Они «учатся». А в последние секунды своей жизни — вспыхивают активностью, будто прощаясь.

С просьбой к окружающим обратилась рижанка в группе Зиепниеккалнс в Фейсбуке.

В Марупском крае разгорелся громкий юридический скандал вокруг частного дома стоимостью более 200 тысяч евро, строительство которого суд признал «незаконным» из-за грубой ошибки в проектировании и формального подхода со стороны строительных органов, рассказывает на своей странице в Facebook Адвокатское бюро Лауриса Клагишса.

В Латвии набирает обороты спор о будущем второго пенсионного уровня. На платформе Manabalss.lv собрано необходимые 10 000 подписей за право отказаться от обязательного участия. Параллельно идет сбор подписей за разрешение добровольно полностью или частично изымать накопления.

Тяжелое ДТП произошло сегодня, 18 февраля, в районе 20 часов на Лиепайском шоссе (A9), сообщает Sadursme.lv.

Деревня Санта-Маддалена в итальянских Доломитах столкнулась с наплывом туристов, который, по словам местных жителей, стал серьезной проблемой. Об этом рассказало агентство DPA.

Представьте: вы заходите в самолет, опускаетесь в кресло… и вдруг понимаете — рядом с вами никого. Ни локтя в ребрах, ни чужого пледа на вашем подлокотнике. Только вы, тишина и заветное свободное место, куда можно вытянуть ноги или устроиться по-настоящему удобно. В эпоху, когда расстояние между креслами словно тает с каждым годом, это почти роскошь. Но, как уверяют опытные путешественники, роскошь вполне достижимая.

