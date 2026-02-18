Наследственный договор: чем он отличается от завещания?

Для начала напомню, что существуют три формы наследования:

• по закону — когда наследодатель не оставил распоряжений на случай своей смерти;

• по завещанию;

• по наследственному договору.

Поскольку речь идёт о наследственном договоре, первое, что нужно сделать, — это сравнить его с завещанием. В чём между ними разница?

Завещание — это односторонний акт. Его составляет сам завещатель. Он может информировать наследников о его содержании, а может держать его в тайне. Наследодатель вправе отозвать своё завещание в любой момент или просто составить новое. Если новое завещание касается того же имущества, юридическую силу будет иметь завещание, составленное позднее. При этом наследник может и не знать, что завещание было отозвано или изменено.

Как видно, при завещании наследник фактически не участвует в процессе его составления и не имеет особых прав (за исключением права на обязательную долю).

Чтобы наследник был уверен, что завещание без его согласия не будет отозвано или заменено другим, а завещанное имущество (например, недвижимость) не будет отчуждено, можно заключить наследственный договор.

Поскольку это договор, в отличие от завещания его подписывают две стороны: наследодатель и потенциальный наследник.

Он заключается у нотариуса, а сведения о нём вносятся в Регистр публичных завещаний. Если стороны договорились и в состав будущего наследства входит недвижимость, в Земельной книге может быть сделана соответствующая отметка.

В таком случае эта недвижимость в дальнейшем может быть заложена, продана или подарена только с согласия наследника по договору.

Наследственный договор нельзя отозвать в одностороннем порядке, как завещание. Это его главная особенность.

Он может быть прекращён, если:

• стороны договорятся об этом;

• такая возможность предусмотрена в самом договоре (например, если наследодатель сохранил за собой право на его расторжение и воспользовался им, но наследник будет уведомлён об этом);

• в договоре были дополнительные условия (условия могут быть разными, например, оплачивать счета, ухаживать и наследник их не выполнил);

• имеются основания, предусмотренные для иных договоров (например, принуждение, мошенничество или умышленное введение в заблуждение).

Наследственный договор не запрещает наследодателю делать подарки и распоряжаться своим имуществом, но в ограниченных пределах. Например, наследник ещё при жизни наследодателя может оспорить чрезмерно крупное дарение, которое лишает его всего или значительной части причитающегося ему наследства.

Таким образом, наследственный договор даёт наследнику более чёткие гарантии того, что наследодатель не изменит своего решения. Кроме того, он снижает риск возникновения ситуаций, когда третьи лица представляют сомнительные документы, утверждая, что какое-то от руки написанное завещание было составлено покойным.

Для наследодателей важно быть уверенными в правильности своего выбора, помнить о возможности включения в договор дополнительных условий и при необходимости предусматривать право его расторжения.