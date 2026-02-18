Поляки вооружаются: число единиц оружия в стране превысило миллион

В 2025 году в Польше было выдано 50 700 новых разрешений на владение оружием. Это рекорд за всю новейшую историю. Таким образом, общее число действующих разрешений превысило 411 тысяч, а количество оружия на руках у граждан превысило миллион единиц.

Годом ране разрешения имели 367 411 поляков, а число единиц оружия составляло 930 121, что означает увеличение более чем на 107 000 единиц всего за двенадцать месяцев.

Большинство разрешений (21 071) в 2025-м были выданы на коллекционные цели. На втором месте — спортивные разрешения (17 601), на третьем — самооборона (7 254).

При этом, несмотря на общее увеличение количества огнестрельного оружия в стране, на 100 жителей 37-миллионной Польши приходится всего по 2,5 единицы. Это меньше, чем где либо еще в Евросоюзе.

Изменить процедуру?

Бывший сотрудник полиции и эксперт по вопросам безопасности Дариуш Лоранти в интервью Euronews обратил внимание как на необходимость системных изменений, так и на социальные последствия растущего числа вооруженных граждан.

По его мнению, существующая система выдачи разрешений несовершенна, поскольку дает слишком много полномочий одному органу власти. Он считает, что решения о выдаче разрешений должна принимать гражданская администрация, а не полиция, как это происходит сейчас.

"Нужна четкая формула распределения оружия, закрепленная за губернатором, при которой это делалось бы в рамках административной процедуры, с участием как полиции, так и гражданина", — предлагает эксперт.

Оружие меняет поведение владельца

Дариуш Лоранти отметил, что оружие может служить сдерживающим фактором для преступников. По его словам, злоумышленники, планирующие кражи со взломом, учитывают риск того, что владелец может быть вооружен, что делает нападение менее вероятным.

По его словам, владение оружием влияет на отношение людей к его обладателю. По его мнению, это в первую очередь связано с чувством ответственности.

Польские законы строго запрещают ношение или владение оружием в состоянии алкогольного опьянения.

"Когда человек имеет с собой оружие, он не будет пить водку. Конечно, чувство ответственности будет другим", — добавил Лоранти.

Кроме того, эксперт отметил, что для выдачи разрешения на ношение оружия должна быть обязательной психиатрическая экспертиза: "Если у человека есть хотя бы симптомы депрессии — ноль прав на владение оружием. Обследование не должно длиться 30 минут, психиатр должен провести осмотр как минимум дважды и в разных ситуациях".

Страх перед преступностью, а не перед войной

Интерес к оружию стал стремительно расти после вторжения России в Украину в 2022 году, и с тех пор тенденция сохраняется: все больше людей обращаются за разрешением.

По словам Дариуша Лоранти, многие считают, что поляки вооружаются из-за страха перед конфликтом с Россией, но это не является основной причиной.

"На самом деле, причина в том, что люди боятся роста преступности в широком смысле этого слова. Особенно активны по-прежнему группы грузин, которые гораздо чаще нападают на польских граждан, чем, например, на украинцев", — говорит он.

Ужесточить правила?

Ранее депутаты партии "Польша 2050" представили проект, который предлагает сделать обязательным регулярное медицинское и психологическое обследование для всех владельцев разрешений на оружие, включая охотников.

Люди в возрасте до 70 лет должны будут предоставлять справки раз в пять лет, а люди старше 70 лет — раз в два года. Законопроект направлен на повышение общественной безопасности, снижение риска неконтролируемого использования оружия и стандартизацию требований для различных групп пользователей оружия (например, спортсменов, охранников, охотников).

Обязательство не будет распространяться на коллекционеров и реконструкторов, чье оружие не представляет прямой угрозы для жизни и здоровья.

Оружие в Европе: данные и статистика

Согласно анализу Small Arms Survey, в среднем в странах ЕС на 100 жителей приходится около 15,7 единиц оружия.

На вершине рейтинга находятся Финляндия: 32,4 единицы оружия на 100 человек. За ней идут Австрия (30,0), Кипр (29,1), Мальта (28,3) и Швеция (23,1).

ЕС и США: насколько велика разница?

В США на 100 жителей приходится около 120 единиц огнестрельного оружия — то есть там оружия больше, чем людей. Это означает, что средний американец живет в стране, где оружие примерно в 7-8 раз доступнее, чем в ЕС.

В США право на владение оружием закреплено во второй поправке к Конституции, что привело к относительно либеральным законам во многих штатах и большому количеству владельцев оружия. В странах Евросоюза законы более разнообразны и, как правило, более ограничительны.

Уровень убийств с применением огнестрельного оружия в США значительно выше, чем в среднем по ЕС. В случае Германии или Испании разница достигает нескольких десятков раз.