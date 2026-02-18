Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Ср, 18. Февраля Завтра: Kintija, Kora
Доступность

Раздали деньги — и никто не умер!

Редакция PRESS 18 февраля, 2026 19:10

Наука 0 комментариев

Каждый раз, когда государство раздаёт людям деньги напрямую, звучит один и тот же аргумент: начнут пить, рисковать, травмироваться, погибать.

Один американский штат решил проверить это не в теории, а на практике.

Исследователи проанализировали 11 лет данных по Аляске — единственному региону США, где с 1982 года всем жителям ежегодно выплачивают деньги из фонда нефти. Обычно это от 1000 до 2000 долларов на человека.

Учёные изучили все травмы, зафиксированные в больницах, и все случаи смерти за период с 2009 по 2019 год. Особое внимание уделили неделям после осенних выплат — именно тогда критики ожидали «всплеск».

Его не произошло.

Ни в краткосрочной перспективе, ни в течение месяца после выплат число серьёзных травм и смертей от неестественных причин не выросло. Проверки на разных моделях дали тот же результат.

Программа охватывает весь штат, а не выборочную группу. Это редкий случай, когда можно увидеть, как прямые выплаты работают в масштабе целого общества.

За 11 лет — без скачка травматизма.
Без роста смертности.
Без того самого «хаоса», о котором предупреждали.

Вопрос, который теперь звучит иначе:
если деньги не делают людей опаснее — что тогда на самом деле вызывает риск?

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)

Главные новости

Залужный впервые рассказал о своем конфликте с Зеленским
Важно

Залужный впервые рассказал о своем конфликте с Зеленским

Массовая авария под Кекавой: появилось правдоподобное объяснение причины
Важно

Массовая авария под Кекавой: появилось правдоподобное объяснение причины

Лобовое столкновение фуры с автобусом: тяжелое ДТП на Лиепайском шоссе (ВИДЕО)
Важно

Лобовое столкновение фуры с автобусом: тяжелое ДТП на Лиепайском шоссе (ВИДЕО)

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Компьютер из человеческих клеток: эта технология обещает оставить ИИ далеко позади

Важно 20:25

Важно 0 комментариев

Они лежат в чашках Петри — крошечные, полупрозрачные, безмолвные. Их нельзя назвать людьми, но они и не просто клетки. Они растут, соединяются, посылают друг другу сигналы. Они «учатся». А в последние секунды своей жизни — вспыхивают активностью, будто прощаясь.

Они лежат в чашках Петри — крошечные, полупрозрачные, безмолвные. Их нельзя назвать людьми, но они и не просто клетки. Они растут, соединяются, посылают друг другу сигналы. Они «учатся». А в последние секунды своей жизни — вспыхивают активностью, будто прощаясь.

Читать
Загрузка

Кто же это? Рижанка через соцсети разыскивает добрых людей

Важно 20:23

Важно 0 комментариев

С просьбой к окружающим обратилась рижанка в группе Зиепниеккалнс в Фейсбуке.

С просьбой к окружающим обратилась рижанка в группе Зиепниеккалнс в Фейсбуке.

Читать

Строить разрешили, а жить запретили: как наказали добросовестного гражданина

Выбор редакции 20:17

Выбор редакции 0 комментариев

В Марупском крае разгорелся громкий юридический скандал вокруг частного дома стоимостью более 200 тысяч евро, строительство которого суд признал «незаконным» из-за грубой ошибки в проектировании и формального подхода со стороны строительных органов, рассказывает на своей странице в Facebook Адвокатское бюро Лауриса Клагишса.

В Марупском крае разгорелся громкий юридический скандал вокруг частного дома стоимостью более 200 тысяч евро, строительство которого суд признал «незаконным» из-за грубой ошибки в проектировании и формального подхода со стороны строительных органов, рассказывает на своей странице в Facebook Адвокатское бюро Лауриса Клагишса.

Читать

«Рухнет. Вся пенсионная система рухнет»: Инара Петерсоне

Важно 20:07

Важно 0 комментариев

В Латвии набирает обороты спор о будущем второго пенсионного уровня. На платформе Manabalss.lv собрано необходимые 10 000 подписей за право отказаться от обязательного участия. Параллельно идет сбор подписей за разрешение добровольно полностью или частично изымать накопления.

В Латвии набирает обороты спор о будущем второго пенсионного уровня. На платформе Manabalss.lv собрано необходимые 10 000 подписей за право отказаться от обязательного участия. Параллельно идет сбор подписей за разрешение добровольно полностью или частично изымать накопления.

Читать

Лобовое столкновение фуры с автобусом: тяжелое ДТП на Лиепайском шоссе (ВИДЕО)

Важно 20:04

Важно 0 комментариев

Тяжелое ДТП произошло сегодня, 18 февраля, в районе 20 часов на Лиепайском шоссе (A9), сообщает Sadursme.lv.

Тяжелое ДТП произошло сегодня, 18 февраля, в районе 20 часов на Лиепайском шоссе (A9), сообщает Sadursme.lv.

Читать

Жертва Инстаграма: итальянская деревня вынуждена закупать шлагбаумы с камерами по 20 тыс. евро

Всюду жизнь 20:00

Всюду жизнь 0 комментариев

Деревня Санта-Маддалена в итальянских Доломитах столкнулась с наплывом туристов, который, по словам местных жителей, стал серьезной проблемой. Об этом рассказало агентство DPA.

Деревня Санта-Маддалена в итальянских Доломитах столкнулась с наплывом туристов, который, по словам местных жителей, стал серьезной проблемой. Об этом рассказало агентство DPA.

Читать

Как зарезервировать своё место в самолёте так, чтобы рядом с вами никто не сидел: совет бывалой пассажирки

Важно 19:40

Важно 0 комментариев

Представьте: вы заходите в самолет, опускаетесь в кресло… и вдруг понимаете — рядом с вами никого. Ни локтя в ребрах, ни чужого пледа на вашем подлокотнике. Только вы, тишина и заветное свободное место, куда можно вытянуть ноги или устроиться по-настоящему удобно. В эпоху, когда расстояние между креслами словно тает с каждым годом, это почти роскошь. Но, как уверяют опытные путешественники, роскошь вполне достижимая.

Представьте: вы заходите в самолет, опускаетесь в кресло… и вдруг понимаете — рядом с вами никого. Ни локтя в ребрах, ни чужого пледа на вашем подлокотнике. Только вы, тишина и заветное свободное место, куда можно вытянуть ноги или устроиться по-настоящему удобно. В эпоху, когда расстояние между креслами словно тает с каждым годом, это почти роскошь. Но, как уверяют опытные путешественники, роскошь вполне достижимая.

Читать