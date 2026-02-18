Раздали деньги — и никто не умер!

Один американский штат решил проверить это не в теории, а на практике.

Исследователи проанализировали 11 лет данных по Аляске — единственному региону США, где с 1982 года всем жителям ежегодно выплачивают деньги из фонда нефти. Обычно это от 1000 до 2000 долларов на человека.

Учёные изучили все травмы, зафиксированные в больницах, и все случаи смерти за период с 2009 по 2019 год. Особое внимание уделили неделям после осенних выплат — именно тогда критики ожидали «всплеск».

Его не произошло.

Ни в краткосрочной перспективе, ни в течение месяца после выплат число серьёзных травм и смертей от неестественных причин не выросло. Проверки на разных моделях дали тот же результат.

Программа охватывает весь штат, а не выборочную группу. Это редкий случай, когда можно увидеть, как прямые выплаты работают в масштабе целого общества.

За 11 лет — без скачка травматизма.

Без роста смертности.

Без того самого «хаоса», о котором предупреждали.

Вопрос, который теперь звучит иначе:

если деньги не делают людей опаснее — что тогда на самом деле вызывает риск?