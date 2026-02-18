Рано обрадовались: врачи рассказали об агрессивности гриппа

Клинически подтвержденный диагноз гриппа был поставлен 193 пациентам, что составляет в среднем 291,9 случая на 100 000 населения, или на 6,2% меньше, чем на предыдущей неделе.

На прошлой неделе случаи гриппа были выявлены на всех территориях, находящихся под наблюдением, за исключением Валмиерского региона. Наибольшая интенсивность эпидемии по-прежнему была зафиксирована в Елгаве, где было зарегистрировано 2248,3 случая гриппа на 100 000 жителей, а также в Резекне, где было зарегистрировано 578,6 случаев гриппа на 100 000 жителей.

Как и в другие сезоны, более высокая заболеваемость наблюдается среди детей младше 14 лет, а на прошлой неделе заболеваемость увеличилась в возрастной группе до четырех лет.

На прошлой неделе было зарегистрировано восемь смертей среди пациентов с подтвержденной гриппозной инфекцией, в том числе шесть случаев, зафиксированных на прошлой неделе, и два — неделей ранее.

С начала сезона было зарегистрировано в общей сложности 22 случая смерти среди пациентов с подтвержденной гриппозной инфекцией, 18 из которых не были вакцинированы. По данным экспертов, у всех умерших имелись множественные хронические сопутствующие заболевания.

Число случаев других острых респираторных инфекций также остается высоким. Амбулаторное лечение других острых респираторных инфекций увеличилось на 11,2%, достигнув 1607,6 случаев на 100 000 населения. Число случаев пневмонии снизилось на 24,3%, достигнув 74,1 случаев на 100 000 населения.

На прошлой неделе в стационары медицинских учреждений были госпитализированы 268 пациентов с тяжелой острой респираторной инфекцией (ТОРИ), из которых 7,5% были помещены в отделения интенсивной терапии. Доля пациентов с ТОРИ от общего числа госпитализированных осталась на уровне 6%. Из числа обследованных пациентов с ТОРИ у 16,8% был подтвержден грипп, у 3,4% — COVID-19 и у 22,6% — респираторно-синцитиальный вирус (РСВ), доля которого продолжает расти.

Доля положительных тестов на COVID-19 на прошлой неделе снизилась до 5,1%. В больницы были госпитализированы 35 пациентов с COVID-19, всего в стационаре проходили лечение 77 пациентов. На прошлой неделе было зарегистрировано три случая смерти среди пациентов с подтвержденной инфекцией COVID-19.