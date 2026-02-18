Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Ср, 18. Февраля Завтра: Kintija, Kora
Доступность

Рано обрадовались: врачи рассказали об агрессивности гриппа

© LETA 18 февраля, 2026 18:54

Новости Латвии 0 комментариев

В связи с сохраняющейся высокой распространенностью гриппа, на прошлой неделе наибольшая заболеваемость была зафиксирована в Елгаве и Резекне, согласно данным мониторинга гриппа, предоставленным Центром профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ).

Клинически подтвержденный диагноз гриппа был поставлен 193 пациентам, что составляет в среднем 291,9 случая на 100 000 населения, или на 6,2% меньше, чем на предыдущей неделе.

На прошлой неделе случаи гриппа были выявлены на всех территориях, находящихся под наблюдением, за исключением Валмиерского региона. Наибольшая интенсивность эпидемии по-прежнему была зафиксирована в Елгаве, где было зарегистрировано 2248,3 случая гриппа на 100 000 жителей, а также в Резекне, где было зарегистрировано 578,6 случаев гриппа на 100 000 жителей.

Как и в другие сезоны, более высокая заболеваемость наблюдается среди детей младше 14 лет, а на прошлой неделе заболеваемость увеличилась в возрастной группе до четырех лет.

На прошлой неделе было зарегистрировано восемь смертей среди пациентов с подтвержденной гриппозной инфекцией, в том числе шесть случаев, зафиксированных на прошлой неделе, и два — неделей ранее.

С начала сезона было зарегистрировано в общей сложности 22 случая смерти среди пациентов с подтвержденной гриппозной инфекцией, 18 из которых не были вакцинированы. По данным экспертов, у всех умерших имелись множественные хронические сопутствующие заболевания.

Число случаев других острых респираторных инфекций также остается высоким. Амбулаторное лечение других острых респираторных инфекций увеличилось на 11,2%, достигнув 1607,6 случаев на 100 000 населения. Число случаев пневмонии снизилось на 24,3%, достигнув 74,1 случаев на 100 000 населения.

На прошлой неделе в стационары медицинских учреждений были госпитализированы 268 пациентов с тяжелой острой респираторной инфекцией (ТОРИ), из которых 7,5% были помещены в отделения интенсивной терапии. Доля пациентов с ТОРИ от общего числа госпитализированных осталась на уровне 6%. Из числа обследованных пациентов с ТОРИ у 16,8% был подтвержден грипп, у 3,4% — COVID-19 и у 22,6% — респираторно-синцитиальный вирус (РСВ), доля которого продолжает расти.

Доля положительных тестов на COVID-19 на прошлой неделе снизилась до 5,1%. В больницы были госпитализированы 35 пациентов с COVID-19, всего в стационаре проходили лечение 77 пациентов. На прошлой неделе было зарегистрировано три случая смерти среди пациентов с подтвержденной инфекцией COVID-19.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)

Главные новости

Кто же это? Рижанка через соцсети разыскивает добрых людей
Важно

Кто же это? Рижанка через соцсети разыскивает добрых людей

Лобовое столкновение фуры с автобусом: тяжелое ДТП на Лиепайском шоссе (ВИДЕО)
Важно

Лобовое столкновение фуры с автобусом: тяжелое ДТП на Лиепайском шоссе (ВИДЕО)

Залужный впервые рассказал о своем конфликте с Зеленским
Важно

Залужный впервые рассказал о своем конфликте с Зеленским

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Компьютер из человеческих клеток: эта технология обещает оставить ИИ далеко позади

Важно 20:25

Важно 0 комментариев

Они лежат в чашках Петри — крошечные, полупрозрачные, безмолвные. Их нельзя назвать людьми, но они и не просто клетки. Они растут, соединяются, посылают друг другу сигналы. Они «учатся». А в последние секунды своей жизни — вспыхивают активностью, будто прощаясь.

Они лежат в чашках Петри — крошечные, полупрозрачные, безмолвные. Их нельзя назвать людьми, но они и не просто клетки. Они растут, соединяются, посылают друг другу сигналы. Они «учатся». А в последние секунды своей жизни — вспыхивают активностью, будто прощаясь.

Читать
Загрузка

Кто же это? Рижанка через соцсети разыскивает добрых людей

Важно 20:23

Важно 0 комментариев

С просьбой к окружающим обратилась рижанка в группе Зиепниеккалнс в Фейсбуке.

С просьбой к окружающим обратилась рижанка в группе Зиепниеккалнс в Фейсбуке.

Читать

Строить разрешили, а жить запретили: как наказали добросовестного гражданина

Выбор редакции 20:17

Выбор редакции 0 комментариев

В Марупском крае разгорелся громкий юридический скандал вокруг частного дома стоимостью более 200 тысяч евро, строительство которого суд признал «незаконным» из-за грубой ошибки в проектировании и формального подхода со стороны строительных органов, рассказывает на своей странице в Facebook Адвокатское бюро Лауриса Клагишса.

В Марупском крае разгорелся громкий юридический скандал вокруг частного дома стоимостью более 200 тысяч евро, строительство которого суд признал «незаконным» из-за грубой ошибки в проектировании и формального подхода со стороны строительных органов, рассказывает на своей странице в Facebook Адвокатское бюро Лауриса Клагишса.

Читать

«Рухнет. Вся пенсионная система рухнет»: Инара Петерсоне

Важно 20:07

Важно 0 комментариев

В Латвии набирает обороты спор о будущем второго пенсионного уровня. На платформе Manabalss.lv собрано необходимые 10 000 подписей за право отказаться от обязательного участия. Параллельно идет сбор подписей за разрешение добровольно полностью или частично изымать накопления.

В Латвии набирает обороты спор о будущем второго пенсионного уровня. На платформе Manabalss.lv собрано необходимые 10 000 подписей за право отказаться от обязательного участия. Параллельно идет сбор подписей за разрешение добровольно полностью или частично изымать накопления.

Читать

Лобовое столкновение фуры с автобусом: тяжелое ДТП на Лиепайском шоссе (ВИДЕО)

Важно 20:04

Важно 0 комментариев

Тяжелое ДТП произошло сегодня, 18 февраля, в районе 20 часов на Лиепайском шоссе (A9), сообщает Sadursme.lv.

Тяжелое ДТП произошло сегодня, 18 февраля, в районе 20 часов на Лиепайском шоссе (A9), сообщает Sadursme.lv.

Читать

Жертва Инстаграма: итальянская деревня вынуждена закупать шлагбаумы с камерами по 20 тыс. евро

Всюду жизнь 20:00

Всюду жизнь 0 комментариев

Деревня Санта-Маддалена в итальянских Доломитах столкнулась с наплывом туристов, который, по словам местных жителей, стал серьезной проблемой. Об этом рассказало агентство DPA.

Деревня Санта-Маддалена в итальянских Доломитах столкнулась с наплывом туристов, который, по словам местных жителей, стал серьезной проблемой. Об этом рассказало агентство DPA.

Читать

Как зарезервировать своё место в самолёте так, чтобы рядом с вами никто не сидел: совет бывалой пассажирки

Важно 19:40

Важно 0 комментариев

Представьте: вы заходите в самолет, опускаетесь в кресло… и вдруг понимаете — рядом с вами никого. Ни локтя в ребрах, ни чужого пледа на вашем подлокотнике. Только вы, тишина и заветное свободное место, куда можно вытянуть ноги или устроиться по-настоящему удобно. В эпоху, когда расстояние между креслами словно тает с каждым годом, это почти роскошь. Но, как уверяют опытные путешественники, роскошь вполне достижимая.

Представьте: вы заходите в самолет, опускаетесь в кресло… и вдруг понимаете — рядом с вами никого. Ни локтя в ребрах, ни чужого пледа на вашем подлокотнике. Только вы, тишина и заветное свободное место, куда можно вытянуть ноги или устроиться по-настоящему удобно. В эпоху, когда расстояние между креслами словно тает с каждым годом, это почти роскошь. Но, как уверяют опытные путешественники, роскошь вполне достижимая.

Читать