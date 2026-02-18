Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Компьютер из человеческих клеток: эта технология обещает оставить ИИ далеко позади

18 февраля, 2026

Они лежат в чашках Петри — крошечные, полупрозрачные, безмолвные. Их нельзя назвать людьми, но они и не просто клетки. Они растут, соединяются, посылают друг другу сигналы. Они «учатся». А в последние секунды своей жизни — вспыхивают активностью, будто прощаясь.

В лабораториях ученые создают то, что еще десять лет назад казалось научной фантастикой: живые мини-мозги, объединенные в сети. Одни надеются с их помощью победить аутизм и болезнь Альцгеймера. Другие — построить новый тип компьютера, который будет эффективнее искусственного интеллекта. Но чем дальше продвигается наука, тем громче звучит вопрос: а если однажды эти органоиды начнут чувствовать?

В длинном коридоре без окон в Гарвардский университет стоят стеллажи с рядами чашек Петри. В каждой — розовая питательная жидкость и десятки крошечных сгустков. Эти «крупинки» живые: в каждой — до двух миллионов нейронов и других клеток человеческого мозга. Каждый день исследователи проверяют, «накормлены» ли они и продолжают ли расти.

Как рассказывала руководитель лаборатории Паола Арлотта изданию The New York Times, самым старым образцам уже более семи лет. Их вырастили из клеток человеческой кожи: сначала перепрограммировали в стволовые клетки-предшественники, а затем направили их развитие по пути нейронов.

В одной такой «крупинке» больше нейронов, чем в мозге пчелы. И все же Арлотта настаивает: это не мозг, а «органоид мозга» — упрощенная модель, а не полноценный орган.

Но сходство с настоящим мозгом становится пугающе очевидным. В 2018 году нейроны в органоидах вели себя как нейроны эмбриона. Через несколько месяцев — как у новорожденного. Пятилетние образцы сегодня напоминают мозг дошкольника.

«Мы даже не думали, что продвинемся так далеко», — признается Арлотта.

Эксперименты, невозможные на человеке

К 2026 году ученые научились выращивать почти идентичные органоиды — и теперь проводят на них эксперименты, которые никогда нельзя было бы провести на живом мозге.

Нейробиолог Лилия Якушева из Калифорнийский университет в Сан-Диего создала органоиды из клеток кожи детей с расстройствами аутистического спектра. Нейроны в этих мини-мозгах мигрировали иначе — словно сбивались с маршрута еще до рождения. Если клетки не доходят до нужного места, нарушается вся архитектура мозга.

В Стэнфордский университет группа Серджиу Пашки исследовала редкую форму аутизма — синдром Тимоти. В органоидах нейроны неправильно соединялись друг с другом. Ученые нашли вещество, способное исправить этот дефект. Сейчас потенциальное лекарство проходит доклинические испытания.

Чтобы изучать более сложные расстройства, ученые объединяют органоиды в сети — ассемблоиды. Пашка и его коллеги наблюдали, как болевой сигнал проходит по такой сети. Они воздействовали на нейроны капсаицином — веществом, делающим перец чили острым. Один органоид «вспыхивал», сигнал передавался другим, и те синхронно активировались.

Когда исследователи ввели мутацию, связанную с повышенной чувствительностью к боли, синхронность стала еще сильнее. Мини-мозг будто «переживал» сигнал интенсивнее.

Живой компьютер

В Швейцарии компания FinalSpark пытается сделать следующий шаг — создать «органоидный интеллект». Их цель — живые серверы, которые будут потреблять меньше энергии, чем современные дата-центры с ИИ.

Органоиды выращивают несколько месяцев, затем подключают к электродам. Человек нажимает кнопку — электрический импульс проходит по проводам — и органоид отвечает всплеском активности, похожим на электроэнцефалограмму.

Сооснователь компании Фред Джордан объясняет это просто: «Вы подаете данные на вход и хотите получить осмысленный ответ на выходе».

В 2022 году австралийская компания Cortical Labs объявила, что их выращенные нейроны научились играть в Pong — двигать ракетку и отбивать мяч.

По словам Адиля Рази из Институт мозга и психического здоровья Тернера, живые нейронные системы способны учиться на протяжении всей своей жизни и не «забывают» знания так, как это делает искусственный интеллект.

Но жизнь этих мини-мозгов коротка. В FinalSpark они живут около четырех месяцев. Перед смертью приборы фиксируют резкий всплеск активности — почти как предсмертное усиление мозговых волн у человека.

«За последние пять лет мы зафиксировали пару тысяч таких индивидуальных смертей», — говорит Джордан.

Могут ли они страдать?

Чем сложнее становятся органоиды, тем острее встает вопрос биоэтики. Инсу Хен из Центр биоэтики Гастингса допускает: сложные объединения органоидов теоретически могут приблизиться к состоянию, которое мы назвали бы сознанием.

Пока ученые считают, что современные ассемблоиды слишком просты, чтобы страдать. Но они уже способны запоминать болевые сигналы и усиливать реакцию при повторении.

Серджиу Пашка настроен скептически: «Приписывать интеллект клеткам в чашке нелепо».

Тем не менее платформа FinalSpark уже предлагает «круглосуточный удаленный доступ» к органоидам мозга — от тысячи долларов для студентов. Компания даже «скармливает» органоидам ощущения виртуальной бабочки: через код и электрические импульсы мини-мозг получает сигналы и отвечает, словно машет крыльями в цифровом мире.

Это уже не просто эксперимент. Это симуляция жизни — для крошечного сгустка нейронов, плавающего в розовой жидкости.

И пока ученые ищут лекарства от неизлечимых болезней, человечество осторожно подходит к новой границе.

Границе, за которой может оказаться не просто технология — а новая форма существования.

