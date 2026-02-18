Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Жилищные пособия зимой — теперь по-новому: кому и сколько?

© LETA 18 февраля, 2026 17:35

Важно 0 комментариев

После долгого обсуждения Кабинет министров в среду одобрил поправки к закону о социальных услугах и социальной помощи, предусматривающие увеличение коэффициентов, которые применяются при расчете жилищного пособия в зимний период с 1 января по 30 апреля 2026 года.

Решение было принято, несмотря на возражения Латвийского союза самоуправлений (ЛСС) и Латвийской конфедерации работодателей (ЛКРД) и призыв министра земледелия Армандса Краузе отложить рассмотрение вопроса на неделю.

Законопроект предусматривает увеличение коэффициента по расчету пособий для одиноких пенсионеров или инвалидов с 2,1 до 2,5, для домохозяйств, в которых проживают только пенсионеры или лица с инвалидностью, а также для таких домохозяйств с детьми - с 1,7 до 2, для остальных домохозяйств - с 1,3 до 1,7. Ожидается, что в январе-апреле количество получателей жилищного пособия увеличится на 7571 человека - с 33 040 до 40 611, а средний размер пособия повысится на 46,15 евро - с 158,62 евро до 204,77 евро в месяц.

Законопроект также предусматривает, что работникам социальных служб, выполнявшим дополнительную работу, может быть выплачена доплата в размере до 30% от месячного оклада, помимо максимальных размеров премий, установленных нормативными актами на 2026 год.

Ожидается, что нагрузка на этих работников значительно возрастет, так как им придется вручную проверять дело каждого клиента и пересчитывать уже предоставленные жилищные пособия.

Министр земледелия призывал отложить решение по этому вопросу, так как возникли новые обстоятельства - со стороны ЛСС поступило десять возражений, которые необходимо изучить.

Однако несколько министров выступили против отсрочки, заявив, что мороз и чрезвычайная ситуация в семьях происходят "здесь и сейчас", и люди уже получили счета.

Министр финансов Арвилс Ашераденс отметил, что этот вопрос стоит на повестке дня правительства уже более двух недель, и люди рассчитывают на поддержку.

ЛСС в своих возражениях указал, что предлагаемый механизм создает значительную административную и бюрократическую нагрузку, к тому же охватывает менее 1% населения.

Кроме того, никаких дополнительных поступлений в бюджетах самоуправлений не предусмотрено. ЛСС считает, что государство должно полностью компенсировать и повышение пособий, и премии работникам.

ЛКРД выступила против законопроекта в целом, считая, что проблема холодных зимних месяцев не может быть решена такими поправками, поскольку соотношение тарифов на отопление и пенсий и зарплат в настоящее время более благоприятно, чем в предыдущие годы. В качестве альтернативы ЛКРД предлагает позволить жителям оплачивать счета за отопление до следующего сезона без пени, а также расширить защищенную группу, включив в нее все семьи с детьми.

Главные новости

«Рухнет. Вся пенсионная система рухнет»: Инара Петерсоне
Важно

Залужный впервые рассказал о своем конфликте с Зеленским
Важно

Массовая авария под Кекавой: появилось правдоподобное объяснение причины
Важно

Сутки в самолёте и полстакана воды бесплатно: airBaltic превзошёл сам себя. Как требовать компенсацию

Важно 18:03

Важно 0 комментариев

4 февраля 2026 года пассажиры рейса airBaltic из Дубая в Ригу вместо запланированных восьми часов провели в пути почти сутки. Самолёт вылетел с задержкой, а затем совершил вынужденную посадку в Бухаресте, где людей пересадили на другой борт. По словам пассажиров, информации практически не было, условия ожидания оказались тяжёлыми, а питание и напитки предлагались в крайне ограниченном объёме. Буквально по пол стакана воды на человека бесплатно, а всё остальное за деньги. Многие опоздали на работу и личные встречи, пишет портал nra.lv.

Дело к весне: погода завтра

Новости Латвии 18:00

Новости Латвии 0 комментариев

В ближайшие сутки на большей части территории Латвии ожидается небольшой снег, временами будет выглядывать солнце, прогнозируют синоптики.

Залужный впервые рассказал о своем конфликте с Зеленским

Важно 17:58

Важно 0 комментариев

Экс-главком ВСУ Валерий Залужный рассказал об обысках в своем штабе и провале контрнаступления ВСУ в Запорожской области. Конфликт с Зеленским он объяснил разногласиями по поводу стратегии ведения войны.

«Тимма против Седоковой»: в Москве начинается судебный процесс

Новости Латвии 17:43

Новости Латвии 0 комментариев

-Дорогие друзья, ну что, продолжаем движение. Обещала держать вас в курсе, держу. Первое судебное заседание по делу «Тимма против Седоковой» состоится 02 марта 2026 года в 14:30 зал 40, Хорошёвский районный суд города Москвы. Это вступление, процесс официально пошёл! - сообщила в соцсетях адвокат семьи Тиммы Маргарита Гаврилова.

Фракция «Стабильности!» в Сейме распалась: из неё вышел ещё один депутат

Важно 17:41

Важно 0 комментариев

Из фракции партии "Стабильности!" вышел еще один депутат, таким образом фракция распалась, ведь для формирования фракции нужно хотя бы пять депутатов.

Побег от полиции не удался. Что подвело беглеца?

Всюду жизнь 17:40

Всюду жизнь 0 комментариев

В варшавском районе Воля 44-летнего мужчину разыскивали за неуплату алиментов.  

