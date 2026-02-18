Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Залужный впервые рассказал о своем конфликте с Зеленским

Редакция PRESS 18 февраля, 2026 17:58

Важно 0 комментариев

Экс-главком ВСУ Валерий Залужный рассказал об обысках в своем штабе и провале контрнаступления ВСУ в Запорожской области. Конфликт с Зеленским он объяснил разногласиями по поводу стратегии ведения войны.

Бывший главнокомандующий вооруженными силами Украины (ВСУ), а ныне посол Украины в Великобритании Валерий Залужный впервые публично рассказал о глубоком расколе в его отношениях с президентом страны Владимиром Зеленским.

В интервью агентству AP, обнародованном в среду, 18 февраля, Залужный заявил, что напряженность возникла вскоре после начала вооруженного вторжения России в феврале 2022 года и касалась методов обороны страны.

Конфликт резко обострился в конце 2022 года, когда десятки сотрудников Службы безопасности Украины (СБУ) попытались провести в кабинете главкома ВСУ обыск. Залужный назвал это актом запугивания. "Я сказал Ермаку (тогдашнему главе офиса президента), что отражу это нападение, потому что умею воевать", - вспомнил Валерий Залужный свой звонок в офис Зеленского во время рейда. Он тогда предупредил, что готов вызвать военных в центр Киева для защиты командного пункта.

Спорные решения и провал контрнаступления

Спор между генералом и президентом продолжился при планировании контрнаступления ВСУ 2023 года. Валерий Залужный утверждает, что его план создания "единого кулака" для прорыва в Запорожской области к Азовскому морю был отвергнут.

Успех требовал тактической внезапности и концентрации сил, чтобы перерезать сухопутный коридор в Крым, отметил экс-главком. Вместо этого, по его словам, Зеленский и другие чиновники не выделили необходимых ресурсов, распылив войска по широкому фронту, что привело к размыванию ударной мощи и провалу операции.

В феврале 2024 года Владимир Зеленский уволил Залужного, отправив его послом в Лондон. Аналитики расценили это как попытку президента устранить своего политического конкурента. Опросы показывают, что в гипотетической президентской гонке Залужный опережает Зеленского (23% против 20%), хотя сам генерал отказывается обсуждать политические амбиции до конца войны.

Отказ от услуг Манафорта

Валерий Залужный также сообщил, что весной 2025 года к нему обратился известный американский политтехнолог, предложив помощь в организации предвыборной кампании. Речь шла о Поле Манафорте, бывшем главе избирательного штаба Дональда Трампа.

"Я поблагодарил его за внимание, но сказал, что не нуждаюсь в его услугах", - отметил Залужный. Манафорт ранее был осужден за незаконное лоббирование интересов пророссийского экс-президента Украины Виктора Януковича, но позднее помилован Трампом.

Сейчас ключевой проблемой стратегии Киева Залужный называет нереалистичные ожидания при текущей численности украинских войск.

Они лежат в чашках Петри — крошечные, полупрозрачные, безмолвные. Их нельзя назвать людьми, но они и не просто клетки. Они растут, соединяются, посылают друг другу сигналы. Они «учатся». А в последние секунды своей жизни — вспыхивают активностью, будто прощаясь.

С просьбой к окружающим обратилась рижанка в группе Зиепниеккалнс в Фейсбуке.

В Марупском крае разгорелся громкий юридический скандал вокруг частного дома стоимостью более 200 тысяч евро, строительство которого суд признал «незаконным» из-за грубой ошибки в проектировании и формального подхода со стороны строительных органов, рассказывает на своей странице в Facebook Адвокатское бюро Лауриса Клагишса.

В Латвии набирает обороты спор о будущем второго пенсионного уровня. На платформе Manabalss.lv собрано необходимые 10 000 подписей за право отказаться от обязательного участия. Параллельно идет сбор подписей за разрешение добровольно полностью или частично изымать накопления.

Тяжелое ДТП произошло сегодня, 18 февраля, в районе 20 часов на Лиепайском шоссе (A9), сообщает Sadursme.lv.

Деревня Санта-Маддалена в итальянских Доломитах столкнулась с наплывом туристов, который, по словам местных жителей, стал серьезной проблемой. Об этом рассказало агентство DPA.

Представьте: вы заходите в самолет, опускаетесь в кресло… и вдруг понимаете — рядом с вами никого. Ни локтя в ребрах, ни чужого пледа на вашем подлокотнике. Только вы, тишина и заветное свободное место, куда можно вытянуть ноги или устроиться по-настоящему удобно. В эпоху, когда расстояние между креслами словно тает с каждым годом, это почти роскошь. Но, как уверяют опытные путешественники, роскошь вполне достижимая.

