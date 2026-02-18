Чинкунгунья теперь в ЕС и это надолго!

Чикунгунья известна не лихорадкой, а болью. Она может «вцепиться» в суставы так, что человек неделями и месяцами не возвращается к нормальной жизни. По оценкам специалистов, у части переболевших симптомы сохраняются очень долго.

Главная причина — азиатский тигровый комар, который за последние десятилетия активно расселяется по Европе. Учёные впервые подробно посчитали, как температура влияет на то, успеет ли вирус «созреть» внутри комара до того, как тот погибнет. И получили неприятный результат: для передачи достаточно 13–14°C. Раньше более осторожные оценки называли 16–18°C.

Разница всего в несколько градусов неожиданно расширяет карту риска.

Если эти расчёты верны, то в Испании, Португалии, Италии и Греции риск передачи возможен более шести месяцев в году. В Бельгии, Франции, Германии и Швейцарии — от трёх до пяти месяцев. Даже на юго-востоке Англии исследователи говорят о двух месяцах потенциального «окна» в год.

И это уже не только прогнозы. В 2025 году крупные вспышки с сотнями случаев отмечались во Франции и Италии. При этом специалисты подчёркивают: такие события часто запускаются завозом вируса путешественниками, а дальше всё зависит от того, есть ли рядом местные комары-переносчики.

До последнего времени зима работала как естественный стоп-кран. Однако в южной Европе всё чаще фиксируют активность тигровых комаров почти круглый год. Если это станет нормой, у инфекции может появиться шанс «переживать сезон», а не начинать всё с нуля каждую весну.

Вакцины существуют, но они дорогие. Самая простая защита по-прежнему старая: не давать себя кусать, убирать стоячую воду, где размножаются комары, и использовать репелленты.

Это уже не история про «где-то в тропиках».

Это история про температуру, сезон и географию, которая меняется прямо сейчас.