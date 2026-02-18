Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Чинкунгунья теперь в ЕС и это надолго!

Редакция PRESS 18 февраля, 2026 18:33

Азбука здоровья 0 комментариев

Ещё недавно это звучало как фантазия: тропическая болезнь — и вдруг на постоянном местожительстве в Европе. Новые исследования говорят прямо: чикунгунья теперь может передаваться комарами во многих странах континента.

Чикунгунья известна не лихорадкой, а болью. Она может «вцепиться» в суставы так, что человек неделями и месяцами не возвращается к нормальной жизни. По оценкам специалистов, у части переболевших симптомы сохраняются очень долго.

Главная причина — азиатский тигровый комар, который за последние десятилетия активно расселяется по Европе. Учёные впервые подробно посчитали, как температура влияет на то, успеет ли вирус «созреть» внутри комара до того, как тот погибнет. И получили неприятный результат: для передачи достаточно 13–14°C. Раньше более осторожные оценки называли 16–18°C.

Разница всего в несколько градусов неожиданно расширяет карту риска.

Если эти расчёты верны, то в Испании, Португалии, Италии и Греции риск передачи возможен более шести месяцев в году. В Бельгии, Франции, Германии и Швейцарии — от трёх до пяти месяцев. Даже на юго-востоке Англии исследователи говорят о двух месяцах потенциального «окна» в год.

И это уже не только прогнозы. В 2025 году крупные вспышки с сотнями случаев отмечались во Франции и Италии. При этом специалисты подчёркивают: такие события часто запускаются завозом вируса путешественниками, а дальше всё зависит от того, есть ли рядом местные комары-переносчики.

До последнего времени зима работала как естественный стоп-кран. Однако в южной Европе всё чаще фиксируют активность тигровых комаров почти круглый год. Если это станет нормой, у инфекции может появиться шанс «переживать сезон», а не начинать всё с нуля каждую весну.

Вакцины существуют, но они дорогие. Самая простая защита по-прежнему старая: не давать себя кусать, убирать стоячую воду, где размножаются комары, и использовать репелленты.

Это уже не история про «где-то в тропиках».
Это история про температуру, сезон и географию, которая меняется прямо сейчас.

 

Главные новости

Массовая авария под Кекавой: появилось правдоподобное объяснение причины
Важно

Лобовое столкновение фуры с автобусом: тяжелое ДТП на Лиепайском шоссе (ВИДЕО)
Важно

Жилищные пособия зимой — теперь по-новому: кому и сколько?
Важно

Компьютер из человеческих клеток: эта технология обещает оставить ИИ далеко позади

Важно 20:25

Важно 0 комментариев

Они лежат в чашках Петри — крошечные, полупрозрачные, безмолвные. Их нельзя назвать людьми, но они и не просто клетки. Они растут, соединяются, посылают друг другу сигналы. Они «учатся». А в последние секунды своей жизни — вспыхивают активностью, будто прощаясь.

Читать
Кто же это? Рижанка через соцсети разыскивает добрых людей

Важно 20:23

Важно 0 комментариев

С просьбой к окружающим обратилась рижанка в группе Зиепниеккалнс в Фейсбуке.

Читать

Строить разрешили, а жить запретили: как наказали добросовестного гражданина

Выбор редакции 20:17

Выбор редакции 0 комментариев

В Марупском крае разгорелся громкий юридический скандал вокруг частного дома стоимостью более 200 тысяч евро, строительство которого суд признал «незаконным» из-за грубой ошибки в проектировании и формального подхода со стороны строительных органов, рассказывает на своей странице в Facebook Адвокатское бюро Лауриса Клагишса.

Читать

«Рухнет. Вся пенсионная система рухнет»: Инара Петерсоне

Важно 20:07

Важно 0 комментариев

В Латвии набирает обороты спор о будущем второго пенсионного уровня. На платформе Manabalss.lv собрано необходимые 10 000 подписей за право отказаться от обязательного участия. Параллельно идет сбор подписей за разрешение добровольно полностью или частично изымать накопления.

Читать

Лобовое столкновение фуры с автобусом: тяжелое ДТП на Лиепайском шоссе (ВИДЕО)

Важно 20:04

Важно 0 комментариев

Тяжелое ДТП произошло сегодня, 18 февраля, в районе 20 часов на Лиепайском шоссе (A9), сообщает Sadursme.lv.

Читать

Жертва Инстаграма: итальянская деревня вынуждена закупать шлагбаумы с камерами по 20 тыс. евро

Всюду жизнь 20:00

Всюду жизнь 0 комментариев

Деревня Санта-Маддалена в итальянских Доломитах столкнулась с наплывом туристов, который, по словам местных жителей, стал серьезной проблемой. Об этом рассказало агентство DPA.

Читать

Как зарезервировать своё место в самолёте так, чтобы рядом с вами никто не сидел: совет бывалой пассажирки

Важно 19:40

Важно 0 комментариев

Представьте: вы заходите в самолет, опускаетесь в кресло… и вдруг понимаете — рядом с вами никого. Ни локтя в ребрах, ни чужого пледа на вашем подлокотнике. Только вы, тишина и заветное свободное место, куда можно вытянуть ноги или устроиться по-настоящему удобно. В эпоху, когда расстояние между креслами словно тает с каждым годом, это почти роскошь. Но, как уверяют опытные путешественники, роскошь вполне достижимая.

Читать