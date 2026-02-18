Как зарезервировать своё место в самолёте так, чтобы рядом с вами никто не сидел: совет бывалой пассажирки

Путешествуя самолетом, каждый мечтает о комфорте, однако реальность последних лет такова: кресла стали уже, ряды — плотнее, а личного пространства — все меньше. Эксперт по путешествиям Стейси Хэмилтон в интервью порталу Express раскрыла простые, но эффективные стратегии, которые помогают увеличить шансы на полет с пустым креслом рядом.

По словам Стейси, рассчитывать на особые привилегии от авиакомпаний не приходится — сегодня пассажиры сидят теснее, чем десять лет назад. Но у тех, кто часто летает, есть свои хитрости.

Главный совет — выбирать ряд из трех кресел и бронировать место у окна или у прохода. Среднее кресло, как правило, — самое непопулярное и заполняется последним. А если выбрать ряд ближе к хвосту самолета, вероятность того, что кто-то специально возьмет «середину», становится еще ниже.

Эта стратегия особенно эффективна на рейсах с самостоятельным выбором мест. Пассажиры нередко меняют их вплоть до вылета, а значит, шансы возрастают. И даже если среднее кресло уже занято, все можно изменить: достаточно вежливо предложить человеку место у окна или у прохода — многие с радостью соглашаются на более удобный вариант.

Если вы путешествуете вдвоем — с другом или партнером — выбирайте места у окна и у прохода в одном ряду. Среднее кресло часто так и остается свободным, а если его кто-то и займет, вы всегда сможете поменяться.

«Речь не о хитростях и не о том, чтобы кого-то перехитрить, — подчеркивает Стейси. — Это всего лишь способ повысить свои шансы». И, по ее опыту, метод работает — как на коротких перелетах, так и на дальних маршрутах. Иногда для комфорта нужно совсем немного: чуть больше продуманности — и целое свободное кресло рядом.