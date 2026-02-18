Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Как зарезервировать своё место в самолёте так, чтобы рядом с вами никто не сидел: совет бывалой пассажирки

Редакция PRESS 18 февраля, 2026 19:40

0 комментариев

Представьте: вы заходите в самолет, опускаетесь в кресло… и вдруг понимаете — рядом с вами никого. Ни локтя в ребрах, ни чужого пледа на вашем подлокотнике. Только вы, тишина и заветное свободное место, куда можно вытянуть ноги или устроиться по-настоящему удобно. В эпоху, когда расстояние между креслами словно тает с каждым годом, это почти роскошь. Но, как уверяют опытные путешественники, роскошь вполне достижимая.

Путешествуя самолетом, каждый мечтает о комфорте, однако реальность последних лет такова: кресла стали уже, ряды — плотнее, а личного пространства — все меньше. Эксперт по путешествиям Стейси Хэмилтон в интервью порталу Express раскрыла простые, но эффективные стратегии, которые помогают увеличить шансы на полет с пустым креслом рядом.

По словам Стейси, рассчитывать на особые привилегии от авиакомпаний не приходится — сегодня пассажиры сидят теснее, чем десять лет назад. Но у тех, кто часто летает, есть свои хитрости.

Главный совет — выбирать ряд из трех кресел и бронировать место у окна или у прохода. Среднее кресло, как правило, — самое непопулярное и заполняется последним. А если выбрать ряд ближе к хвосту самолета, вероятность того, что кто-то специально возьмет «середину», становится еще ниже.

Эта стратегия особенно эффективна на рейсах с самостоятельным выбором мест. Пассажиры нередко меняют их вплоть до вылета, а значит, шансы возрастают. И даже если среднее кресло уже занято, все можно изменить: достаточно вежливо предложить человеку место у окна или у прохода — многие с радостью соглашаются на более удобный вариант.

Если вы путешествуете вдвоем — с другом или партнером — выбирайте места у окна и у прохода в одном ряду. Среднее кресло часто так и остается свободным, а если его кто-то и займет, вы всегда сможете поменяться.

«Речь не о хитростях и не о том, чтобы кого-то перехитрить, — подчеркивает Стейси. — Это всего лишь способ повысить свои шансы». И, по ее опыту, метод работает — как на коротких перелетах, так и на дальних маршрутах. Иногда для комфорта нужно совсем немного: чуть больше продуманности — и целое свободное кресло рядом.

Компьютер из человеческих клеток: эта технология обещает оставить ИИ далеко позади

Они лежат в чашках Петри — крошечные, полупрозрачные, безмолвные. Их нельзя назвать людьми, но они и не просто клетки. Они растут, соединяются, посылают друг другу сигналы. Они «учатся». А в последние секунды своей жизни — вспыхивают активностью, будто прощаясь.

Кто же это? Рижанка через соцсети разыскивает добрых людей

С просьбой к окружающим обратилась рижанка в группе Зиепниеккалнс в Фейсбуке.

Строить разрешили, а жить запретили: как наказали добросовестного гражданина

В Марупском крае разгорелся громкий юридический скандал вокруг частного дома стоимостью более 200 тысяч евро, строительство которого суд признал «незаконным» из-за грубой ошибки в проектировании и формального подхода со стороны строительных органов, рассказывает на своей странице в Facebook Адвокатское бюро Лауриса Клагишса.

«Рухнет. Вся пенсионная система рухнет»: Инара Петерсоне

В Латвии набирает обороты спор о будущем второго пенсионного уровня. На платформе Manabalss.lv собрано необходимые 10 000 подписей за право отказаться от обязательного участия. Параллельно идет сбор подписей за разрешение добровольно полностью или частично изымать накопления.

Лобовое столкновение фуры с автобусом: тяжелое ДТП на Лиепайском шоссе (ВИДЕО)

Тяжелое ДТП произошло сегодня, 18 февраля, в районе 20 часов на Лиепайском шоссе (A9), сообщает Sadursme.lv.

Жертва Инстаграма: итальянская деревня вынуждена закупать шлагбаумы с камерами по 20 тыс. евро

Деревня Санта-Маддалена в итальянских Доломитах столкнулась с наплывом туристов, который, по словам местных жителей, стал серьезной проблемой. Об этом рассказало агентство DPA.

