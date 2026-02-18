Пьяный Лепс о женщинах после расставания с 20-летней невестой (ВИДЕО 18+)

После того, как Киба в конце января официально объявила о расставании, подчеркнув, что отношения закончились «на ноте благодарности и взаимного уважения» без каких-либо скандалов, Лепс довольно грубо высказался в интервью. В ответ на вопрос о праздновании 8 марта и женщинах певец сказал: «Пусть уходят, на х.. !», добавив, что теперь его больше интересуют деньги, процветание и работа, чем романтические отношения.
Напомним, свадьба, запланированная на 2025 год, не состоялась.
Расставание произошло в конце 2025 года, хотя пара долгое время скрывала это. До этого они отдыхали вместе в Таиланде, где новобрачная ухаживала за Лепсом во время его болезни. Несмотря на это, Лепс публично заявлял, что сам «разрушил» отношения.
В своё время из-за романа с Авророй разрушилась семья Лепса. Бывшая супруга отказалась прощать артиста и он решил жениться на новой пассии.
