Они танцуют. Они дерутся. Они не падают (ВИДЕО)

Они делали выпады, выполняли элементы кунг-фу, синхронно вращались, прыгали и приземлялись на колени. Десятки машин двигались как одна. Ни один не потерял равновесие.
Год назад подобные выступления выглядели почти игрушечными — простая походка, поворот, удар ногой. Сейчас:устойчивая походка, стабильные суставы, синхронность в масштабе.
Kung Fu Robots Take the Stage— Lin Jian 林剑 (@SpoxCHN_LinJian) February 16, 2026
One year after dancing, China’s humanoid robots return to the Spring Festival Gala with breathtaking kung fu. Precision, power, and perfect balance—tradition meets the future. pic.twitter.com/lYvgQ2aXWK
К концу 2024 года в Китае зарегистрировано более 451 000 компаний в сфере интеллектуальной робототехники. Общий капитал — 6,44 трлн юаней. В 2026 году продажи гуманоидов могут превысить 28 000 единиц.
Сцена — это постановка. Роботов тренируют на одну программу сотни раз. Им не нужно импровизировать. Пока.
Но здесь важна не хореография. Важно другое: десятки одинаковых машин двигаются синхронно, стабильно и без сбоев. Это уже не прототип в углу лаборатории.
Вопрос теперь не в том, умеют ли они танцевать.
Вопрос в том, где они окажутся, когда музыка закончится.