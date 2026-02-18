Они танцуют. Они дерутся. Они не падают (ВИДЕО)

Они делали выпады, выполняли элементы кунг-фу, синхронно вращались, прыгали и приземлялись на колени. Десятки машин двигались как одна. Ни один не потерял равновесие.

Год назад подобные выступления выглядели почти игрушечными — простая походка, поворот, удар ногой. Сейчас:устойчивая походка, стабильные суставы, синхронность в масштабе.

Kung Fu Robots Take the Stage



One year after dancing, China’s humanoid robots return to the Spring Festival Gala with breathtaking kung fu. Precision, power, and perfect balance—tradition meets the future. pic.twitter.com/lYvgQ2aXWK — Lin Jian 林剑 (@SpoxCHN_LinJian) February 16, 2026

К концу 2024 года в Китае зарегистрировано более 451 000 компаний в сфере интеллектуальной робототехники. Общий капитал — 6,44 трлн юаней. В 2026 году продажи гуманоидов могут превысить 28 000 единиц.

Сцена — это постановка. Роботов тренируют на одну программу сотни раз. Им не нужно импровизировать. Пока.

Но здесь важна не хореография. Важно другое: десятки одинаковых машин двигаются синхронно, стабильно и без сбоев. Это уже не прототип в углу лаборатории.

Вопрос теперь не в том, умеют ли они танцевать.

Вопрос в том, где они окажутся, когда музыка закончится.