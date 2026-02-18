Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
ИИ в операционной: спасает или калечит?

Редакция PRESS 18 февраля, 2026 16:18

Всюду жизнь 0 комментариев

Три года назад в американские операционные тихо вошёл искусственный интеллект. Обещание было громким: больше точности, меньше риска, особенно при сложных вмешательствах в области головы.

Система навигации TruDi, разработанная Acclarent (структура Johnson & Johnson), получила одобрение FDA и начала использоваться при операциях на пазухах и у основания черепа. Позже в неё добавили ИИ-компонент.

И вот цифры.

До внедрения ИИ регулятор получил 7 сообщений о сбоях и 1 о травме.
После обновления — не менее 100 сообщений о неисправностях и 10 случаях травм к концу 2025 года.

В ряде жалоб система якобы неверно показывала положение инструментов рядом с сонной артерией и основанием черепа.
В Техасе уже идут судебные процессы. Два пациента перенесли инсульт после операций на пазухах. В одном случае женщине пришлось удалять часть черепной кости для снятия отёка мозга. Истцы утверждают, что ИИ сделал систему менее надёжной. Производители отвечают: отчёты FDA не доказывают вину устройства.

И это лишь один пример.

По данным регулятора, одобрено более 1300 медицинских устройств с ИИ. Совместный академический обзор университетов Johns Hopkins, Georgetown и Yale обнаружил, что 60 таких устройств связаны с 182 отзывами, почти половина — в течение года после одобрения.

Отчёты также ставят под вопрос точность некоторых пренатальных УЗИ-систем и кардиомониторов. Компании традиционно заявляют: прямой связи с вредом не установлено.

Технологии ускоряются. Правила — нет.

Вопрос остаётся открытым:
в операционной ИИ — ассистент… или ещё один фактор риска?

Главные новости

Жилищные пособия зимой — теперь по-новому: кому и сколько?
Важно

Жилищные пособия зимой — теперь по-новому: кому и сколько?

Массовая авария под Кекавой: появилось правдоподобное объяснение причины
Важно

Массовая авария под Кекавой: появилось правдоподобное объяснение причины

Залужный впервые рассказал о своем конфликте с Зеленским
Важно

Залужный впервые рассказал о своем конфликте с Зеленским

Сутки в самолёте и полстакана воды бесплатно: airBaltic превзошёл сам себя. Как требовать компенсацию

Важно 0 комментариев

4 февраля 2026 года пассажиры рейса airBaltic из Дубая в Ригу вместо запланированных восьми часов провели в пути почти сутки. Самолёт вылетел с задержкой, а затем совершил вынужденную посадку в Бухаресте, где людей пересадили на другой борт. По словам пассажиров, информации практически не было, условия ожидания оказались тяжёлыми, а питание и напитки предлагались в крайне ограниченном объёме. Буквально по пол стакана воды на человека бесплатно, а всё остальное за деньги. Многие опоздали на работу и личные встречи, пишет портал nra.lv.

Дело к весне: погода завтра

Новости Латвии 0 комментариев

В ближайшие сутки на большей части территории Латвии ожидается небольшой снег, временами будет выглядывать солнце, прогнозируют синоптики.

Залужный впервые рассказал о своем конфликте с Зеленским

Важно 0 комментариев

Экс-главком ВСУ Валерий Залужный рассказал об обысках в своем штабе и провале контрнаступления ВСУ в Запорожской области. Конфликт с Зеленским он объяснил разногласиями по поводу стратегии ведения войны.

«Тимма против Седоковой»: в Москве начинается судебный процесс

Новости Латвии 0 комментариев

-Дорогие друзья, ну что, продолжаем движение. Обещала держать вас в курсе, держу. Первое судебное заседание по делу «Тимма против Седоковой» состоится 02 марта 2026 года в 14:30 зал 40, Хорошёвский районный суд города Москвы. Это вступление, процесс официально пошёл! - сообщила в соцсетях адвокат семьи Тиммы Маргарита Гаврилова.

Фракция «Стабильности!» в Сейме распалась: из неё вышел ещё один депутат

Важно 0 комментариев

Из фракции партии "Стабильности!" вышел еще один депутат, таким образом фракция распалась, ведь для формирования фракции нужно хотя бы пять депутатов.

Побег от полиции не удался. Что подвело беглеца?

Всюду жизнь 0 комментариев

В варшавском районе Воля 44-летнего мужчину разыскивали за неуплату алиментов.  

Жилищные пособия зимой — теперь по-новому: кому и сколько?

Важно 0 комментариев

После долгого обсуждения Кабинет министров в среду одобрил поправки к закону о социальных услугах и социальной помощи, предусматривающие увеличение коэффициентов, которые применяются при расчете жилищного пособия в зимний период с 1 января по 30 апреля 2026 года.

