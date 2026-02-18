ИИ в операционной: спасает или калечит?

Система навигации TruDi, разработанная Acclarent (структура Johnson & Johnson), получила одобрение FDA и начала использоваться при операциях на пазухах и у основания черепа. Позже в неё добавили ИИ-компонент.

И вот цифры.

До внедрения ИИ регулятор получил 7 сообщений о сбоях и 1 о травме.

После обновления — не менее 100 сообщений о неисправностях и 10 случаях травм к концу 2025 года.

В ряде жалоб система якобы неверно показывала положение инструментов рядом с сонной артерией и основанием черепа.

В Техасе уже идут судебные процессы. Два пациента перенесли инсульт после операций на пазухах. В одном случае женщине пришлось удалять часть черепной кости для снятия отёка мозга. Истцы утверждают, что ИИ сделал систему менее надёжной. Производители отвечают: отчёты FDA не доказывают вину устройства.

И это лишь один пример.

По данным регулятора, одобрено более 1300 медицинских устройств с ИИ. Совместный академический обзор университетов Johns Hopkins, Georgetown и Yale обнаружил, что 60 таких устройств связаны с 182 отзывами, почти половина — в течение года после одобрения.

Отчёты также ставят под вопрос точность некоторых пренатальных УЗИ-систем и кардиомониторов. Компании традиционно заявляют: прямой связи с вредом не установлено.

Технологии ускоряются. Правила — нет.

Вопрос остаётся открытым:

в операционной ИИ — ассистент… или ещё один фактор риска?