В Риге пройдёт международная выставка авторских кукол «Doll’Arte»

В этом году мероприятие станет ещё масштабнее: расширенные выставочные площади позволят принять участников из 18 стран, которые лично представят свои творения. Особое внимание будет уделено авторским куклам, созданным для конкурса на тему «И море, как жизнь…», который призван стимулировать творческое развитие и привлекать внимание к новым идеям и техникам в искусстве авторской куклы.

Организатором выставки выступает активное сообщество мастеров и ценителей авторской куклы, объединённых стремлением поддерживать и развивать это уникальное направление искусства. «Doll’Arte» обещает стать значимым событием в культурной жизни города и подарить посетителям незабываемые впечатления.

За прошедший год организаторы активно продвигали выставку на международной арене: сообщество представило общий стенд на таких крупных мероприятиях, как выставка «Rīgas sparņi» в Риге, а также международные выставки в Испании и Чехии. Широкое освещение в социальных сетях привлекло внимание как профессионалов, так и поклонников искусства со всего мира.

Уникальность «Doll’Arte» заключается в живом общении мастеров с посетителями. Художники не только демонстрируют свои работы, но и делятся секретами и тонкостями создания кукол, что усиливает интерес и вовлечённость аудитории. Такой формат способствует глубокому пониманию и признанию авторской куклы как полноценного вида искусства, создавая атмосферу живого диалога и обмена опытом.

Выставка традиционно приурочена к Международному дню кукольника, что придаёт мероприятию особую торжественность и праздничное настроение. Открытие будет сопровождаться официальными речами и яркими выступлениями, создавая настоящий праздник для всех участников и гостей.

Программа выставки насыщена разнообразными событиями: в течение трёх дней пройдут мастер-классы, на которых мастера поделятся своими техниками и секретами создания авторских кукол. Это позволит посетителям не только увидеть готовые работы, но и погрузиться в творческий процесс, получить новые знания и вдохновение.

Неизменными в проекте остались благотворительные акции, направленные на поддержку приюта для животных «Ulubele» и клуба «Steidzīgo Bērnu Fejas».

Выставка «Doll’Arte 2026» - это уникальная возможность познакомиться с современным искусством авторской куклы, открыть для себя новые таланты и стать частью живого творческого сообщества.