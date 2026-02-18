Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
В Риге пройдёт международная выставка авторских кукол «Doll’Arte»

Редакция PRESS 18 февраля, 2026 16:54

История и культура 0 комментариев

С 20 по 22 марта 2026 года в Риге, в просторном конференц-зале гостиницы Bellevue Park Hotel Riga, состоится вторая международная выставка авторской куклы «Doll’Arte». Первая выставка, прошедшая в марте 2025 года, вызвала настоящий фурор: более 80 мастеров из 10 стран представили свои уникальные работы, собрав огромное количество посетителей и восторженных отзывов.

В этом году мероприятие станет ещё масштабнее: расширенные выставочные площади позволят принять участников из 18 стран, которые лично представят свои творения. Особое внимание будет уделено авторским куклам, созданным для  конкурса на тему «И море, как жизнь…», который призван стимулировать творческое развитие и привлекать внимание к новым идеям и техникам в искусстве авторской куклы.

Организатором выставки выступает активное сообщество мастеров и ценителей авторской куклы, объединённых стремлением поддерживать и развивать это уникальное направление искусства. «Doll’Arte» обещает стать значимым событием в культурной жизни города и подарить посетителям незабываемые впечатления.

За прошедший год организаторы активно продвигали выставку на международной арене: сообщество представило общий стенд на таких крупных мероприятиях, как выставка «Rīgas sparņi» в Риге, а также международные выставки в Испании и Чехии. Широкое освещение в социальных сетях привлекло внимание как профессионалов, так и поклонников искусства со всего мира.

Уникальность «Doll’Arte» заключается в живом общении мастеров с посетителями. Художники не только демонстрируют свои работы, но и делятся секретами и тонкостями создания кукол, что усиливает интерес и вовлечённость аудитории. Такой формат способствует глубокому пониманию и признанию авторской куклы как полноценного вида искусства, создавая атмосферу живого диалога и обмена опытом.

Выставка традиционно приурочена к Международному дню кукольника, что придаёт мероприятию особую торжественность и праздничное настроение. Открытие будет сопровождаться официальными речами и яркими выступлениями, создавая настоящий праздник для всех участников и гостей.

Программа выставки насыщена разнообразными событиями: в течение трёх дней пройдут мастер-классы, на которых мастера поделятся своими техниками и секретами создания авторских кукол. Это позволит посетителям не только увидеть готовые работы, но и погрузиться в творческий процесс, получить новые знания и вдохновение.

Неизменными в проекте остались благотворительные акции, направленные на поддержку приюта для животных «Ulubele» и клуба  «Steidzīgo Bērnu Fejas».

Выставка «Doll’Arte 2026» - это уникальная возможность познакомиться с современным искусством авторской куклы, открыть для себя новые таланты и стать частью живого творческого сообщества.

Жарко или холодно — одинаково дорого: как жильцам добиться справедливости?

«Рухнет. Вся пенсионная система рухнет»: Инара Петерсоне (2)

Жилищные пособия зимой — теперь по-новому: кому и сколько?

Сутки в самолёте и полстакана воды бесплатно: airBaltic превзошёл сам себя. Как требовать компенсацию

4 февраля 2026 года пассажиры рейса airBaltic из Дубая в Ригу вместо запланированных восьми часов провели в пути почти сутки. Самолёт вылетел с задержкой, а затем совершил вынужденную посадку в Бухаресте, где людей пересадили на другой борт. По словам пассажиров, информации практически не было, условия ожидания оказались тяжёлыми, а питание и напитки предлагались в крайне ограниченном объёме. Буквально по пол стакана воды на человека бесплатно, а всё остальное за деньги. Многие опоздали на работу и личные встречи, пишет портал nra.lv.

4 февраля 2026 года пассажиры рейса airBaltic из Дубая в Ригу вместо запланированных восьми часов провели в пути почти сутки. Самолёт вылетел с задержкой, а затем совершил вынужденную посадку в Бухаресте, где людей пересадили на другой борт. По словам пассажиров, информации практически не было, условия ожидания оказались тяжёлыми, а питание и напитки предлагались в крайне ограниченном объёме. Буквально по пол стакана воды на человека бесплатно, а всё остальное за деньги. Многие опоздали на работу и личные встречи, пишет портал nra.lv.

Дело к весне: погода завтра

В ближайшие сутки на большей части территории Латвии ожидается небольшой снег, временами будет выглядывать солнце, прогнозируют синоптики.

В ближайшие сутки на большей части территории Латвии ожидается небольшой снег, временами будет выглядывать солнце, прогнозируют синоптики.

Залужный впервые рассказал о своем конфликте с Зеленским

Экс-главком ВСУ Валерий Залужный рассказал об обысках в своем штабе и провале контрнаступления ВСУ в Запорожской области. Конфликт с Зеленским он объяснил разногласиями по поводу стратегии ведения войны.

Экс-главком ВСУ Валерий Залужный рассказал об обысках в своем штабе и провале контрнаступления ВСУ в Запорожской области. Конфликт с Зеленским он объяснил разногласиями по поводу стратегии ведения войны.

«Тимма против Седоковой»: в Москве начинается судебный процесс

-Дорогие друзья, ну что, продолжаем движение. Обещала держать вас в курсе, держу. Первое судебное заседание по делу «Тимма против Седоковой» состоится 02 марта 2026 года в 14:30 зал 40, Хорошёвский районный суд города Москвы. Это вступление, процесс официально пошёл! - сообщила в соцсетях адвокат семьи Тиммы Маргарита Гаврилова.

-Дорогие друзья, ну что, продолжаем движение. Обещала держать вас в курсе, держу. Первое судебное заседание по делу «Тимма против Седоковой» состоится 02 марта 2026 года в 14:30 зал 40, Хорошёвский районный суд города Москвы. Это вступление, процесс официально пошёл! - сообщила в соцсетях адвокат семьи Тиммы Маргарита Гаврилова.

Фракция «Стабильности!» в Сейме распалась: из неё вышел ещё один депутат

Из фракции партии "Стабильности!" вышел еще один депутат, таким образом фракция распалась, ведь для формирования фракции нужно хотя бы пять депутатов.

Из фракции партии "Стабильности!" вышел еще один депутат, таким образом фракция распалась, ведь для формирования фракции нужно хотя бы пять депутатов.

Побег от полиции не удался. Что подвело беглеца?

В варшавском районе Воля 44-летнего мужчину разыскивали за неуплату алиментов.  

В варшавском районе Воля 44-летнего мужчину разыскивали за неуплату алиментов.  

Жилищные пособия зимой — теперь по-новому: кому и сколько?

После долгого обсуждения Кабинет министров в среду одобрил поправки к закону о социальных услугах и социальной помощи, предусматривающие увеличение коэффициентов, которые применяются при расчете жилищного пособия в зимний период с 1 января по 30 апреля 2026 года.

После долгого обсуждения Кабинет министров в среду одобрил поправки к закону о социальных услугах и социальной помощи, предусматривающие увеличение коэффициентов, которые применяются при расчете жилищного пособия в зимний период с 1 января по 30 апреля 2026 года.

