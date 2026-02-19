Казакс: Латвия могла бы добиться экономического роста — что ж мешает?

Он отметил, что на экономику Латвии сильно влияет внешняя ситуация. "Геополитические изменения носят долговременный характер. Торговые войны влияют на нас негативно. Таким образом, внешний фон неблагоприятен", - сказал президент центрального банка, добавив, что в то же время экономика Европы и Латвии была очень устойчивой и глубокий кризис ее не настиг.

Казакс отметил, что в Европе возобновляется медленный, но более уверенный рост, и одним из факторов является ускорение экономики Германии, которая, набирая обороты, тянет за собой и другие страны. Латвии помогает и то, что постепенно начинает расти экономика Скандинавии, которая является ее важным торговым партнером.

По словам президента БЛ, начинает восстанавливаться и экономика Латвии. Уровень безработицы остается низким, рост зарплат - быстрым, и экономика растет в пределах 2-3%. "Это все еще умеренный темп. Это теплая вода, и до кипения еще очень далеко. Роста в 2-3% для Латвии недостаточно", - подчеркнул Казакс.

Как указал глава БЛ, реализовав несколько не очень сложных мер, которые уже обсуждались в предыдущие годы, но не были введены, Латвия могла бы добиться роста экономики в размере 4-5%. Одним из таких шагов является упрощение процессов в строительстве. Уже известно, какие нормы необходимо изменить, и в значительной степени это уже сделано, но их нужно внедрять и на практике. "Это могло бы сократить сроки выдачи разрешений на строительство и затраты, а также позволило бы выполнять работы быстрее и дешевле", - сказал Казакс.

Также он подчеркнул важность усиления роли Риги и налаживания более тесного сотрудничества между правительством и столицей для привлечения в Латвию нового бизнеса.

"В Латвии есть одна уникальная вещь, которой нет ни в Литве, ни в Эстонии, - так называемая миля знаний. В Риге достаточно высокая концентрация вузов и студентов. Позволив этому сегменту активнее участвовать в инновациях, Латвия может получить новый импульс для развития", - сказал Казакс.