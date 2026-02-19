Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Чт, 19. Февраля Завтра: Zane, Zuzanna
Доступность

Индийскую танцовшицу чуть не убили благодарные зрители — медики еле откачали

Редакция PRESS 19 февраля, 2026 10:24

Всюду жизнь 0 комментариев

Индийские медики едва спасли танцовщицу, которой благодарные зрители в знак признательности насовали в рот монет.

Состояние танцовщицы ухудшилось после того, как она, по утверждениям, была вынуждена проглотить монеты во время выступления на сцене в Бходжпуре, штат Бихар, что вызвало вмешательство полиции и новую волну обеспокоенности по поводу безопасности артистов на публичных мероприятиях. Врачи больницы Ара Садар удалили монеты из ее горла, но заявляют, что она остается под пристальным наблюдением.

Инцидент произошел во время местной культурной программы в районе Чандва-Тола. По словам очевидцев, артистка развлекала большую толпу, когда некоторые зрители в возбуждении взобрались на сцену.

Раджу Кумар, муж танцовщицы, рассказал о последовательности событий. «Моя жена танцевала на сцене, когда некоторые зрители взобрались на нее и насильно засунули ей в рот монеты. Она проглотила одну из них. Когда ее состояние стало серьезным, мы отвезли ее в больницу для лечения», — сказал он.

Врачи в больнице провели срочное обследование и удалили монету из ее горла. Однако медицинские работники заявили, что ее здоровье остается в критическом состоянии и она находится под круглосуточным наблюдением.

Проводятся дополнительные тесты для оценки внутренних повреждений или осложнений, возникших в результате инцидента. Руководство больницы указало, что при необходимости могут быть проведены дополнительные процедуры.

Этот инцидент вызвал широкую озабоченность среди местных жителей по поводу поведения толпы и безопасности артистов на публичных мероприятиях.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)

Главные новости

За это Браже должна подать в отставку: Ратниекс в шоке
Важно

За это Браже должна подать в отставку: Ратниекс в шоке (1)

А где же демократия!? Национала бумерангом стукнул закон, поддержанный националами — и он прозрел!
Важно

А где же демократия!? Национала бумерангом стукнул закон, поддержанный националами — и он прозрел! (2)

Я не говорю по-латышски: журналист Bez Tabu обнаружила «на районе» пугающую реальность
Важно

Я не говорю по-латышски: журналист Bez Tabu обнаружила «на районе» пугающую реальность (3)

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Ригу прорвало: из-за морозов трубы не выдерживают

Важно 15:19

Важно 0 комментариев

Сильные морозы этой зимой резко увеличили число аварий на водопроводе — прорывы происходят и на улицах, и в жилых домах. Минувшей ночью в Торнякалнсе из-за лопнувшей трубы затопило улицу. По данным TV3 Ziņas, в холода аварий стало в несколько раз больше, а с оттепелью возможна новая волна повреждений.

Сильные морозы этой зимой резко увеличили число аварий на водопроводе — прорывы происходят и на улицах, и в жилых домах. Минувшей ночью в Торнякалнсе из-за лопнувшей трубы затопило улицу. По данным TV3 Ziņas, в холода аварий стало в несколько раз больше, а с оттепелью возможна новая волна повреждений.

Читать
Загрузка

Неучтённые продукты в «Юрас перле»: как в знаменитом ресторане клиентов обманывали

История и культура 15:12

История и культура 0 комментариев

Работник торговли был одной из самых уважаемых профессий в советскую эпоху, хотя официальная зарплата директора магазина или ресторана, не говоря уже о продавцах и официантах, была не такой уж значительной. Но все знали, что свой доход они получали при помощи не совсем законных действий. И случалось, что в отношении работников общепита тоже возбуждались уголовные дела и они отправлялись отбывать срок в места не столь отдаленные. Об одном из таких расследований рассказывалось в статье «Махинаторы из ресторана", опубликованной в газете «Ригас Балсс» в 1981 году.

Работник торговли был одной из самых уважаемых профессий в советскую эпоху, хотя официальная зарплата директора магазина или ресторана, не говоря уже о продавцах и официантах, была не такой уж значительной. Но все знали, что свой доход они получали при помощи не совсем законных действий. И случалось, что в отношении работников общепита тоже возбуждались уголовные дела и они отправлялись отбывать срок в места не столь отдаленные. Об одном из таких расследований рассказывалось в статье «Махинаторы из ресторана", опубликованной в газете «Ригас Балсс» в 1981 году.

Читать

Говорили про Трампа гадости: кто из политиков первым переобуется перед новым послом США?

Важно 14:48

Важно 0 комментариев

В пятницу президент Латвии Эдгар Ринкевич примет верительные грамоты у чрезвычайного и полномочного посла США Мелиссы Арджирос. С этого момента дипломат официально вступит в должность и начнёт выполнение своих обязанностей в Латвии. После церемонии запланированы её первые официальные визиты — в Сейм к председателю парламента Дайге Миерине и в Министерство иностранных дел к главе ведомства Байбе Браже.

В пятницу президент Латвии Эдгар Ринкевич примет верительные грамоты у чрезвычайного и полномочного посла США Мелиссы Арджирос. С этого момента дипломат официально вступит в должность и начнёт выполнение своих обязанностей в Латвии. После церемонии запланированы её первые официальные визиты — в Сейм к председателю парламента Дайге Миерине и в Министерство иностранных дел к главе ведомства Байбе Браже.

Читать

Мозг не «взрослеет» в 25? Учёные назвали новый возрастной рубеж

Наука 14:37

Наука 0 комментариев

Фраза «лобная доля полностью формируется к 25 годам» давно стала интернет-мемом. Ею объясняют импульсивные решения, странные поступки и бурные эмоции. Но новое масштабное исследование показывает: всё куда интереснее.

Фраза «лобная доля полностью формируется к 25 годам» давно стала интернет-мемом. Ею объясняют импульсивные решения, странные поступки и бурные эмоции. Но новое масштабное исследование показывает: всё куда интереснее.

Читать

«Рига и Юрмала забили на уборку снега. Куда идут налоги?». Божена Рынска в шоке

Важно 14:34

Важно 0 комментариев

Известная российская журналистка Божена Рынска, переселившаяся из Москвы в Юрмалу, опубликовала в Фейсбуке возмущенный "снежный" пост.

Известная российская журналистка Божена Рынска, переселившаяся из Москвы в Юрмалу, опубликовала в Фейсбуке возмущенный "снежный" пост.

Читать

Температура внутри опухоли минус 140: кончаются деньги на важные онкооперации

Новости Латвии 14:31

Новости Латвии 0 комментариев

Врачи Рижской Восточной клинической университетской больницы (RAKUS) призывают государство оплачивать процедуру, которая для многих пациентов является единственным шансом сохранить пораженные раком органы. Речь идет о щадящем, широко применяемом в мире и основанном на международных рекомендациях методе лечения — перкутанных аблациях. В течение двух лет процедуры проводились за счет средств европейских фондов, однако пилотный проект завершится в марте, пишет rus.lsm.lv. 

Врачи Рижской Восточной клинической университетской больницы (RAKUS) призывают государство оплачивать процедуру, которая для многих пациентов является единственным шансом сохранить пораженные раком органы. Речь идет о щадящем, широко применяемом в мире и основанном на международных рекомендациях методе лечения — перкутанных аблациях. В течение двух лет процедуры проводились за счет средств европейских фондов, однако пилотный проект завершится в марте, пишет rus.lsm.lv. 

Читать

На Рижских кладбищах заканчиваются места: доклад самоуправления

Новости Латвии 14:29

Новости Латвии 0 комментариев

На рижских кладбищах свободных мест становится все меньше, а через 7–10 лет традиционных мест для захоронений может не остаться вовсе. К такому выводу пришли авторы концептуального доклада о развитии и управлении рижскими кладбищами: подобная ситуация может сложиться даже при стремительном росте числа кремаций. Доклад представили в самоуправлении в четверг, 19 февраля, пишет LSM.

На рижских кладбищах свободных мест становится все меньше, а через 7–10 лет традиционных мест для захоронений может не остаться вовсе. К такому выводу пришли авторы концептуального доклада о развитии и управлении рижскими кладбищами: подобная ситуация может сложиться даже при стремительном росте числа кремаций. Доклад представили в самоуправлении в четверг, 19 февраля, пишет LSM.

Читать