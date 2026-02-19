Индийскую танцовшицу чуть не убили благодарные зрители — медики еле откачали

Состояние танцовщицы ухудшилось после того, как она, по утверждениям, была вынуждена проглотить монеты во время выступления на сцене в Бходжпуре, штат Бихар, что вызвало вмешательство полиции и новую волну обеспокоенности по поводу безопасности артистов на публичных мероприятиях. Врачи больницы Ара Садар удалили монеты из ее горла, но заявляют, что она остается под пристальным наблюдением.

Инцидент произошел во время местной культурной программы в районе Чандва-Тола. По словам очевидцев, артистка развлекала большую толпу, когда некоторые зрители в возбуждении взобрались на сцену.

Раджу Кумар, муж танцовщицы, рассказал о последовательности событий. «Моя жена танцевала на сцене, когда некоторые зрители взобрались на нее и насильно засунули ей в рот монеты. Она проглотила одну из них. Когда ее состояние стало серьезным, мы отвезли ее в больницу для лечения», — сказал он.

Врачи в больнице провели срочное обследование и удалили монету из ее горла. Однако медицинские работники заявили, что ее здоровье остается в критическом состоянии и она находится под круглосуточным наблюдением.

Проводятся дополнительные тесты для оценки внутренних повреждений или осложнений, возникших в результате инцидента. Руководство больницы указало, что при необходимости могут быть проведены дополнительные процедуры.

Этот инцидент вызвал широкую озабоченность среди местных жителей по поводу поведения толпы и безопасности артистов на публичных мероприятиях.