А где же демократия!? Национала бумерангом стукнул закон, поддержанный националами — и он прозрел! (2)

Редакция PRESS 19 февраля, 2026 11:10

2 комментариев

«Они уже готовятся к следующему шагу и начали его обсуждать. Их сателлиты, так называемые неправительственные организации, которые питаются из государственного бюджета, начинают говорить, что Верховный суд должен принять решение об отмене результатов выборов», — заявил в телеинтервью «Неаткариге» бывший мэр Огре Эгил Хелманис.

Он допустил возможность, что таким образом создается почва для признания результатов выборов нелегитимными и через некоторое время объявления внеочередных выборов.

Хелманис подчеркнул, что Латвия — единственная страна в Европейском союзе, где мэрам требуется допуск к государственной тайне.

«В других странах все же сохранилась демократия, и там считается, что если люди сами хотят и уже избрали кого-то, то это их голоса, это их права. А теперь есть другие инициативы, которые они будут продвигать дальше... Начав такие произвольные действия, никогда не останавливаются на достигнутом, они будут пытаться отнять у жителей другие права», – сказал Хелманис.

Комментарий Press.lv:

Есть такое выражение «крокодиловы слезы» — фразеологизм, означающий фальшивое, лицемерное сочувствие, притворный плач или лживое сожаление. Выражение восходит к античным легендам, утверждавшим, что крокодилы плачут, поедая свою жертву. В реальности рептилии выделяют слезы для вывода солей из организма, а не от жалости.

Эта фраза очень подходит к спичу Хелманиса, являющегося, если кто забыл, давним членом Национального объединения. Нет, это реально и смех и грех – национал печалится, что «они» будут пытаться отнять у жителей права. Кто «они», алё, мужчина? В зеркало давно на себя смотрели?

Это ваша, г-н Хелманис, партия всю дорогу отнимала права у жителей – правда, это были русские жители Латвии, но как теперь до вас с некоторым опозданием таки дошло: «начав такие произвольные действия, никогда не останавливаются на достигнутом»...

«Латвия — единственная страна в Европейском союзе, где мэрам требуется допуск к государственной тайне», - возмущается Хелманис. Ай-яй-яй, действительно беспредел – это  особенно ясно Хелманис понял, когда ему самому допуск к гостайне не дали и поперли с поста мэра Огре.

Но опять же: поправки к Закону о самоуправлении, требующие наличия допуска к гостайне от мэров, были принятый Сеймом 21 марта 2024 года 71 голосом «за» - 9 были «против».  Угадайте, как голосовало Национальное объединение? Впрочем, зная цифирь голосования тут и гадать не приходится – конечно «за» (кто не верит, может почитать стенограмму выступлений). Обеими руками за!

Потому что националы полагали, что это они будут решать, кто тут получит допуск, а кто нет; что это они будут отделять агнцев от козлищ. А теперь - опп-па, оказывается эти поправки не только против «русских мэров» можно применять!? Как же так!? Шкандаль! А где же демократия? А где права человека?

Где-где? В заднице – в той самой заднице, куда ваша, г-н Хелманис, партия эти права человека затолкала. Там и ищите.

 

 

 

