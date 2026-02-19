В центре внимания встречи официальных лиц была текущая и будущая поддержка Латвии в области самообороны Украины, решений энергетического кризиса и помощи гражданскому населению, процесс евроинтеграции Украины, дальнейшее ограничение России, в том числе посредством санкций и борьбы с «теневым флотом».

В частности, официальные лица обсудили дальнейшие шаги в связи с созданием Специального трибунала по преступлениям агрессии против Украины и механизма компенсации для обеспечения ответственности России.

Кондратюк подчеркнула, что это самая суровая зима за последнее десятилетие и что ситуация критическая, особенно для наиболее уязвимых групп населения — пожилых людей и семей с маленькими детьми. Из-за варварских атак России на энергосистему около половины населения Киева и жителей других регионов Украины остались без электричества и отопления.

Браже отметила, что латвийское государство предоставило Украине поддержку в размере около одного миллиарда евро с начала войны, а народ Латвии также оказал поддержку в размере около одного миллиона евро. «Мы являемся одним из крупнейших сторонников Украины», —подчеркнула министр.

Она отметила, что постоянно призывает всех союзников оказывать максимальную военную, политическую, финансовую и гуманитарную поддержку Украине. «Мы должны вместе обеспечить, чтобы Украина пережила эту зиму, удержала фронт и заняла максимально сильные позиции за столом мирных переговоров», – подчеркнула министр иностранных дел Латвии.