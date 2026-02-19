Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Чт, 19. Февраля Завтра: Zane, Zuzanna
Доступность

Уже и соль не помогает: движение затруднено по всей Латвии (1)

© LETA 19 февраля, 2026 12:42

Новости Латвии 1 комментариев

Сегодня утром дороги во многих местах Латвии скользкие и заснеженные, информирует VSIA "Latvijas Valsts ceļi".

Заснеженные участки дорог расчищаются и посыпаются противоскользящим материалом. Для улучшения условий движения в дорожно-ремонтных работах задействовано 138 единиц техники для зимнего обслуживания.

Практически на всех национальных дорогах езда затруднена из-за сложных дорожных условий.

Движение по региональным дорогам затруднено по всей Латвии, за исключением окрестностей Балви, Резекне, Лудзы, Прейли и Краславы.

При очень низких температурах воздуха влажная техническая соль (NaCl), используемая для посыпки дорог, перестает быть достаточно эффективной, поэтому на дорогах быстрее образуется лед.

Водителям настоятельно рекомендуется учитывать влияние инея на состояние дорог и проявлять осторожность за рулем, адаптировать свой стиль вождения к зимним условиям, выбирать скорость, соответствующую состоянию дорожного покрытия, и соблюдать большую дистанцию ​​до впереди идущего транспортного средства.
 

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (1)
Комментарии (1)

Главные новости

Я не говорю по-латышски: журналист Bez Tabu обнаружила «на районе» пугающую реальность
Важно

Я не говорю по-латышски: журналист Bez Tabu обнаружила «на районе» пугающую реальность (3)

Не от хорошей жизни: пассажиры впечатлились багажом пожилого человека
Важно

Не от хорошей жизни: пассажиры впечатлились багажом пожилого человека

За это Браже должна подать в отставку: Ратниекс в шоке
Важно

За это Браже должна подать в отставку: Ратниекс в шоке (1)

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Ригу прорвало: из-за морозов трубы не выдерживают (1)

Важно 15:19

Важно 1 комментариев

Сильные морозы этой зимой резко увеличили число аварий на водопроводе — прорывы происходят и на улицах, и в жилых домах. Минувшей ночью в Торнякалнсе из-за лопнувшей трубы затопило улицу. По данным TV3 Ziņas, в холода аварий стало в несколько раз больше, а с оттепелью возможна новая волна повреждений.

Сильные морозы этой зимой резко увеличили число аварий на водопроводе — прорывы происходят и на улицах, и в жилых домах. Минувшей ночью в Торнякалнсе из-за лопнувшей трубы затопило улицу. По данным TV3 Ziņas, в холода аварий стало в несколько раз больше, а с оттепелью возможна новая волна повреждений.

Читать
Загрузка

Неучтённые продукты в «Юрас перле»: как в знаменитом ресторане клиентов обманывали (1)

История и культура 15:12

История и культура 1 комментариев

Работник торговли был одной из самых уважаемых профессий в советскую эпоху, хотя официальная зарплата директора магазина или ресторана, не говоря уже о продавцах и официантах, была не такой уж значительной. Но все знали, что свой доход они получали при помощи не совсем законных действий. И случалось, что в отношении работников общепита тоже возбуждались уголовные дела и они отправлялись отбывать срок в места не столь отдаленные. Об одном из таких расследований рассказывалось в статье «Махинаторы из ресторана", опубликованной в газете «Ригас Балсс» в 1981 году.

Работник торговли был одной из самых уважаемых профессий в советскую эпоху, хотя официальная зарплата директора магазина или ресторана, не говоря уже о продавцах и официантах, была не такой уж значительной. Но все знали, что свой доход они получали при помощи не совсем законных действий. И случалось, что в отношении работников общепита тоже возбуждались уголовные дела и они отправлялись отбывать срок в места не столь отдаленные. Об одном из таких расследований рассказывалось в статье «Махинаторы из ресторана", опубликованной в газете «Ригас Балсс» в 1981 году.

Читать

Говорили про Трампа гадости: кто из политиков первым переобуется перед новым послом США? (1)

Важно 14:48

Важно 1 комментариев

В пятницу президент Латвии Эдгар Ринкевич примет верительные грамоты у чрезвычайного и полномочного посла США Мелиссы Арджирос. С этого момента дипломат официально вступит в должность и начнёт выполнение своих обязанностей в Латвии. После церемонии запланированы её первые официальные визиты — в Сейм к председателю парламента Дайге Миерине и в Министерство иностранных дел к главе ведомства Байбе Браже.

В пятницу президент Латвии Эдгар Ринкевич примет верительные грамоты у чрезвычайного и полномочного посла США Мелиссы Арджирос. С этого момента дипломат официально вступит в должность и начнёт выполнение своих обязанностей в Латвии. После церемонии запланированы её первые официальные визиты — в Сейм к председателю парламента Дайге Миерине и в Министерство иностранных дел к главе ведомства Байбе Браже.

Читать

Мозг не «взрослеет» в 25? Учёные назвали новый возрастной рубеж (1)

Наука 14:37

Наука 1 комментариев

Фраза «лобная доля полностью формируется к 25 годам» давно стала интернет-мемом. Ею объясняют импульсивные решения, странные поступки и бурные эмоции. Но новое масштабное исследование показывает: всё куда интереснее.

Фраза «лобная доля полностью формируется к 25 годам» давно стала интернет-мемом. Ею объясняют импульсивные решения, странные поступки и бурные эмоции. Но новое масштабное исследование показывает: всё куда интереснее.

Читать

«Рига и Юрмала забили на уборку снега. Куда идут налоги?». Божена Рынска в шоке (1)

Важно 14:34

Важно 1 комментариев

Известная российская журналистка Божена Рынска, переселившаяся из Москвы в Юрмалу, опубликовала в Фейсбуке возмущенный "снежный" пост.

Известная российская журналистка Божена Рынска, переселившаяся из Москвы в Юрмалу, опубликовала в Фейсбуке возмущенный "снежный" пост.

Читать

Температура внутри опухоли минус 140: кончаются деньги на важные онкооперации (1)

Новости Латвии 14:31

Новости Латвии 1 комментариев

Врачи Рижской Восточной клинической университетской больницы (RAKUS) призывают государство оплачивать процедуру, которая для многих пациентов является единственным шансом сохранить пораженные раком органы. Речь идет о щадящем, широко применяемом в мире и основанном на международных рекомендациях методе лечения — перкутанных аблациях. В течение двух лет процедуры проводились за счет средств европейских фондов, однако пилотный проект завершится в марте, пишет rus.lsm.lv. 

Врачи Рижской Восточной клинической университетской больницы (RAKUS) призывают государство оплачивать процедуру, которая для многих пациентов является единственным шансом сохранить пораженные раком органы. Речь идет о щадящем, широко применяемом в мире и основанном на международных рекомендациях методе лечения — перкутанных аблациях. В течение двух лет процедуры проводились за счет средств европейских фондов, однако пилотный проект завершится в марте, пишет rus.lsm.lv. 

Читать

На Рижских кладбищах заканчиваются места: доклад самоуправления (1)

Новости Латвии 14:29

Новости Латвии 1 комментариев

На рижских кладбищах свободных мест становится все меньше, а через 7–10 лет традиционных мест для захоронений может не остаться вовсе. К такому выводу пришли авторы концептуального доклада о развитии и управлении рижскими кладбищами: подобная ситуация может сложиться даже при стремительном росте числа кремаций. Доклад представили в самоуправлении в четверг, 19 февраля, пишет LSM.

На рижских кладбищах свободных мест становится все меньше, а через 7–10 лет традиционных мест для захоронений может не остаться вовсе. К такому выводу пришли авторы концептуального доклада о развитии и управлении рижскими кладбищами: подобная ситуация может сложиться даже при стремительном росте числа кремаций. Доклад представили в самоуправлении в четверг, 19 февраля, пишет LSM.

Читать