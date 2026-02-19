Заснеженные участки дорог расчищаются и посыпаются противоскользящим материалом. Для улучшения условий движения в дорожно-ремонтных работах задействовано 138 единиц техники для зимнего обслуживания.
Практически на всех национальных дорогах езда затруднена из-за сложных дорожных условий.
Движение по региональным дорогам затруднено по всей Латвии, за исключением окрестностей Балви, Резекне, Лудзы, Прейли и Краславы.
При очень низких температурах воздуха влажная техническая соль (NaCl), используемая для посыпки дорог, перестает быть достаточно эффективной, поэтому на дорогах быстрее образуется лед.
Водителям настоятельно рекомендуется учитывать влияние инея на состояние дорог и проявлять осторожность за рулем, адаптировать свой стиль вождения к зимним условиям, выбирать скорость, соответствующую состоянию дорожного покрытия, и соблюдать большую дистанцию до впереди идущего транспортного средства.