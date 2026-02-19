Температура внутри опухоли минус 140: кончаются деньги на важные онкооперации

В операционной Восточной больницы вместе с журналистами находится инвазивный радиолог Артур Шилов. Это высокотехнологично оснащенный зал с одним из новейших компьютерных томографов, позволяющим использовать лазерную навигацию и работать с точностью до миллиметра.

Операция перкутанной аблации проводится пациентке, у которой в обеих почках выявлено более десяти опухолей. В данном случае применяется криоаблация — разрушение опухоли методом замораживания с введением специальных игл через небольшие проколы.

«Здесь можно видеть аргон [газ]. Мы единственные в Латвии используем медицинский аргон — он позволяет достигать температуры до минус 140 градусов внутри опухоли», — объясняют врачи в операционной.

Если опухолей так много, как у этой пациентки, хирургическое удаление было бы крайне сложным или практически невозможным — как за один этап, так и поэтапно, поскольку после операций образуется рубцовая ткань, поясняет главный врач Центра радиологии Наурис Здановскис. «Для этой пациентки аблация — единственный способ избавиться от образований в почках», — подчеркивает он.

Руководитель Центра радиологии Айна Кратовска отмечает, что метод не является ни новым, ни экспериментальным — это международно признанный и основанный на клинических рекомендациях подход к лечению.

«Перкутанная аблация, например, при опухолях печени в рекомендациях указана как метод лечения первой линии. То, что Латвия в этой сфере отстала, — это факт», — подчеркивает Кратовска.

За последние два года в RAKUS проведены 63 аблации при опухолях почек, печени, легких и костных метастазах. Однако, в отличие от Литвы и Эстонии, где эти процедуры уже много лет оплачиваются из госбюджета, в Латвии они проводятся в рамках пилотного проекта, администрируемого Национальной службой здравоохранения (NVD), — за счет средств европейских фондов. Финансирование обеспечено только до марта этого года.

Радиолог Артур Шилов подчеркивает: важнейшим достижением стали не только технологии, но и сформированная за два года команда — врачи, медсестры, рентгенологи, помощники медсестер и другие специалисты. Параллельно обучаются ординаторы и студенты RAKUS и больницы Страдиня (PSKUS), чтобы метод можно было внедрить по всей стране.

«Можно сказать, что в сфере инвазивной радиологии у нас почти исчезла фраза: «К сожалению, вам придется лечиться за границей, потому что мы не можем это обеспечить”», — отмечает Шилов.

Перкутанные термальные аблации особенно важны для пациентов с небольшими, но глубоко расположенными опухолями. При классической операции нередко пришлось бы удалять весь орган.

После абляции пациентам обычно не требуется интенсивная терапия, не нужны переливания крови, и большинство пациентов уже на следующий или через день могут отправиться домой.

...Самая дорогая часть процедуры — одноразовые иглы. Криоаблация почки может стоить до 5000 евро, микроволновая аблация печени — до 2500 евро. Врачи направили в Министерство здравоохранения проект тарифа и после завершения пилотного проекта призывают оплачивать эти операции из госбюджета, чтобы онкопациенты могли получать лечение в соответствии с клиническими рекомендациями.

На апрель уже запланированы новые операции — вероятно, больница покроет их из собственных средств, однако это не является устойчивым решением.

В Национальной службе здравоохранения сообщили, что все 18 пилотных проектов, протестированных в реальных условиях, включая этот, после завершения весной оценит экспертная рабочая группа. Выводы о том, какие услуги следует включить в приоритетном порядке, будут переданы в Минздрав для принятия дальнейших решений.