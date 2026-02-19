Министры энергетики Литвы, Латвии и Германии в среду в Париже подписали декларацию о намерениях по сотрудничеству в развитии трансграничной инфраструктуры системы передачи электроэнергии.

Достигнута договоренность об оценке возможностей реализации гибридного электросоединения "Baltic-German PowerLink" компанией "Litgrid" совместно с операторами систем передачи электроэнергии Латвии и Германии.

"Возможный новый проект гибридного морского соединения значительно расширил бы возможности экспорта электроэнергии Литвы и Латвии, создал бы предпосылки для улучшения развития возобновляемой энергетики и энергетической безопасности", - сказал министр энергетики Литвы Жигимантас Вайчюнас.

Гибридное соединение "Baltic-German PowerLink" предусматривает соединение электрокабелем Германии и стран Балтии, а также позволило бы развивать мощности по производству возобновляемой электроэнергии.

В декларации о намерениях отмечается, что развитие таких гибридных электросоединений в регионе Балтийского моря может принести многостороннюю выгоду и создать положительные социально-экономические эффекты для всех участвующих стран. Это также помогло бы снизить зависимость от ископаемого топлива и обеспечить конкурентоспособные цены на электроэнергию.

Министры договорились, что Литва, Латвия и Германия будут и впредь поддерживать исследования, проводимые операторами систем передачи и другими ведомствами, включая анализ затрат и выгод, разработку моделей финансирования и технические решения. На основании результатов первичных исследований будет рассмотрен вопрос о представлении проекта для получения статуса проекта общего интереса Европейского союза (ЕС) и о том, чтобы претендовать на финансирование ЕС для реализации детальных исследований. Также предусмотрена возможность в будущем присоединения к проекту и других государств региона Балтийского моря ЕС.

Решения о дальнейших шагах по проекту "Baltic-German PowerLink" планируется принять до конца третьего квартала текущего года.

Операторы передачи электроэнергии Литвы, Латвии и Германии "Litgrid", "Augstsprieguma tīkls" и "50Hertz" весной прошлого года подали совместную заявку на включение проекта гибридного морского электросоединения в десятилетний план развития электросетей (TYNDP) Европейской сети операторов систем передачи электроэнергии ENTSO-E на 2026 год. В ходе подготовки плана будет проведена подробная оценка проекта на уровне ЕС с анализом влияния на рынок и безопасность поставок, а также созданием предпосылок для будущего финансирования ЕС.

Концепция проекта, представленная ранее "Litgrid", "Augstsprieguma tīkls" и "50Hertz", предусматривает прокладку гибридного морского соединения "Baltic-German PowerLink" мощностью 2 ГВт и протяженностью около 600 км. Точка подключения в странах Балтии намечается на границе Литвы или Латвии, но точное место будет определено после проведения технических исследований. Возможная дата завершения проекта - 2037 год.

Как отмечает Министерство энергетики Литвы, проект "Baltic-German PowerLink" создал бы условия для торговли электроэнергией между странами Балтии и Германией, а также позволил бы интегрировать до 2 ГВт мощностей морского ветра в Литве и Латвии и расширить наземные мощности возобновляемых ресурсов. Этот проект повысил бы надежность электроснабжения для всех трех стран.