И снова хорошие деньги: Латвии предлагают взяться за прокладку международного морского электрокабеля (1)

© LETA 19 февраля, 2026 12:26

Новости Латвии 1 комментариев

Литва, Латвия и Германия договорились об оценке возможностей прокладки морского электрокабеля, сообщило Министерство энергетики Литвы.

Министры энергетики Литвы, Латвии и Германии в среду в Париже подписали декларацию о намерениях по сотрудничеству в развитии трансграничной инфраструктуры системы передачи электроэнергии.

Достигнута договоренность об оценке возможностей реализации гибридного электросоединения "Baltic-German PowerLink" компанией "Litgrid" совместно с операторами систем передачи электроэнергии Латвии и Германии.

"Возможный новый проект гибридного морского соединения значительно расширил бы возможности экспорта электроэнергии Литвы и Латвии, создал бы предпосылки для улучшения развития возобновляемой энергетики и энергетической безопасности", - сказал министр энергетики Литвы Жигимантас Вайчюнас.

Гибридное соединение "Baltic-German PowerLink" предусматривает соединение электрокабелем Германии и стран Балтии, а также позволило бы развивать мощности по производству возобновляемой электроэнергии.

В декларации о намерениях отмечается, что развитие таких гибридных электросоединений в регионе Балтийского моря может принести многостороннюю выгоду и создать положительные социально-экономические эффекты для всех участвующих стран. Это также помогло бы снизить зависимость от ископаемого топлива и обеспечить конкурентоспособные цены на электроэнергию.

Министры договорились, что Литва, Латвия и Германия будут и впредь поддерживать исследования, проводимые операторами систем передачи и другими ведомствами, включая анализ затрат и выгод, разработку моделей финансирования и технические решения. На основании результатов первичных исследований будет рассмотрен вопрос о представлении проекта для получения статуса проекта общего интереса Европейского союза (ЕС) и о том, чтобы претендовать на финансирование ЕС для реализации детальных исследований. Также предусмотрена возможность в будущем присоединения к проекту и других государств региона Балтийского моря ЕС.

Решения о дальнейших шагах по проекту "Baltic-German PowerLink" планируется принять до конца третьего квартала текущего года.

Операторы передачи электроэнергии Литвы, Латвии и Германии "Litgrid", "Augstsprieguma tīkls" и "50Hertz" весной прошлого года подали совместную заявку на включение проекта гибридного морского электросоединения в десятилетний план развития электросетей (TYNDP) Европейской сети операторов систем передачи электроэнергии ENTSO-E на 2026 год. В ходе подготовки плана будет проведена подробная оценка проекта на уровне ЕС с анализом влияния на рынок и безопасность поставок, а также созданием предпосылок для будущего финансирования ЕС.

Концепция проекта, представленная ранее "Litgrid", "Augstsprieguma tīkls" и "50Hertz", предусматривает прокладку гибридного морского соединения "Baltic-German PowerLink" мощностью 2 ГВт и протяженностью около 600 км. Точка подключения в странах Балтии намечается на границе Литвы или Латвии, но точное место будет определено после проведения технических исследований. Возможная дата завершения проекта - 2037 год.

Как отмечает Министерство энергетики Литвы, проект "Baltic-German PowerLink" создал бы условия для торговли электроэнергией между странами Балтии и Германией, а также позволил бы интегрировать до 2 ГВт мощностей морского ветра в Литве и Латвии и расширить наземные мощности возобновляемых ресурсов. Этот проект повысил бы надежность электроснабжения для всех трех стран.

Сильные морозы этой зимой резко увеличили число аварий на водопроводе — прорывы происходят и на улицах, и в жилых домах. Минувшей ночью в Торнякалнсе из-за лопнувшей трубы затопило улицу. По данным TV3 Ziņas, в холода аварий стало в несколько раз больше, а с оттепелью возможна новая волна повреждений.

Работник торговли был одной из самых уважаемых профессий в советскую эпоху, хотя официальная зарплата директора магазина или ресторана, не говоря уже о продавцах и официантах, была не такой уж значительной. Но все знали, что свой доход они получали при помощи не совсем законных действий. И случалось, что в отношении работников общепита тоже возбуждались уголовные дела и они отправлялись отбывать срок в места не столь отдаленные. Об одном из таких расследований рассказывалось в статье «Махинаторы из ресторана", опубликованной в газете «Ригас Балсс» в 1981 году.

В пятницу президент Латвии Эдгар Ринкевич примет верительные грамоты у чрезвычайного и полномочного посла США Мелиссы Арджирос. С этого момента дипломат официально вступит в должность и начнёт выполнение своих обязанностей в Латвии. После церемонии запланированы её первые официальные визиты — в Сейм к председателю парламента Дайге Миерине и в Министерство иностранных дел к главе ведомства Байбе Браже.

Фраза «лобная доля полностью формируется к 25 годам» давно стала интернет-мемом. Ею объясняют импульсивные решения, странные поступки и бурные эмоции. Но новое масштабное исследование показывает: всё куда интереснее.

Известная российская журналистка Божена Рынска, переселившаяся из Москвы в Юрмалу, опубликовала в Фейсбуке возмущенный "снежный" пост.

Врачи Рижской Восточной клинической университетской больницы (RAKUS) призывают государство оплачивать процедуру, которая для многих пациентов является единственным шансом сохранить пораженные раком органы. Речь идет о щадящем, широко применяемом в мире и основанном на международных рекомендациях методе лечения — перкутанных аблациях. В течение двух лет процедуры проводились за счет средств европейских фондов, однако пилотный проект завершится в марте, пишет rus.lsm.lv. 

На рижских кладбищах свободных мест становится все меньше, а через 7–10 лет традиционных мест для захоронений может не остаться вовсе. К такому выводу пришли авторы концептуального доклада о развитии и управлении рижскими кладбищами: подобная ситуация может сложиться даже при стремительном росте числа кремаций. Доклад представили в самоуправлении в четверг, 19 февраля, пишет LSM.

