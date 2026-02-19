Лавина шла прямо на них — и они стояли на месте! Шокирующие кадры из Альп (ВИДЕО)

На видео видно, как сначала люди буквально наблюдают за происходящим. Кто-то стоит до последнего, кто-то достаёт телефон, а некоторые даже подъезжают ближе, будто не веря, что лавина уже движется в их сторону. И только когда снежная стена начинает заполнять склон, начинается паника.

|•|Tragedy in the Italian Alps

Feb 15, 2026 – Deadly avalanche in Courmayeur's Val Veny (Couloir Vesses) kills 3 French skiers off-piste near Mont Blanc. All succumbed to injuries.



Feb 16–17 – Massive powder clouds from natural avalanches near Breuil-Cervinia &… pic.twitter.com/4YoCBUtKJJ — WashingtonAmerica.Net (@WADailyNews) February 18, 2026

По данным местных служб, под лавиной оказались несколько человек. Двое погибли, ещё один получил тяжёлые травмы и был госпитализирован. Спасатели работали на месте сразу после схода.

Сход произошёл в районе одного из самых известных альпийских курортов — здесь всегда много туристов, а трассы считаются престижными и относительно безопасными. Но в этом сезоне в Альпах сохраняется повышенная лавинная опасность: обильные снегопады и нестабильный снежный покров делают горы особенно непредсказуемыми.

|•|Tragedy in the Italian Alps

Feb 15, 2026 – Deadly avalanche in Courmayeur's Val Veny (Couloir Vesses) kills 3 French skiers off-piste near Mont Blanc. All succumbed to injuries.



Feb 16–17 – Massive powder clouds from natural avalanches near Breuil-Cervinia &… pic.twitter.com/4YoCBUtKJJ — WashingtonAmerica.Net (@WADailyNews) February 18, 2026

И это не единственное тревожное происшествие последних дней в регионе. Ранее в Альпах сообщалось о сходах лавин, из-за которых были нарушены транспортные сообщения, а в одном из случаев снежная стихия стала причиной серьёзной железнодорожной аварии с человеческими жертвами.

Снежная масса движется со скоростью, против которой почти невозможно устоять. Секунды — и склон превращается в бурлящий поток снега.

Но на кадрах, которые сейчас активно обсуждают в сети, больше всего поражает не сама лавина, а поведение людей.

Они видят её.

И всё равно остаются.





