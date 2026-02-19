Пищевые инфекции в Европе все чаще устойчивы к антибиотикам: как же лечиться?

Высокая доля штаммов кампилобактера и сальмонеллы, выделенных как от людей, так и от животных, по-прежнему устойчива к ципрофлоксацину, важному противомикробному препарату, применяемому для лечения тяжёлых инфекций, сообщили в среду Европейский центр по профилактике и контролю заболеваний (ECDC) и Европейское агентство по безопасности продуктов питания (EFSA).

Сальмонелла и кампилобактер входят в число наиболее распространённых причин пищевых инфекций.

Заражение обычно происходит при употреблении в пищу сырого или недостаточно термически обработанного мяса, птицы и яиц или при употреблении непастеризованного молока.

В 2024 году более чем в одном из пяти случаев заражения сальмонеллой у людей возбудитель оказывался устойчивым к ципрофлоксацину, при этом почти каждый пятый штамм в целом демонстрировал множественную лекарственную устойчивость, что ограничивает эффективность доступных вариантов лечения, говорится в новом докладе (источник на английском языке).

По данным ведомства, устойчивость кампилобактера теперь настолько широко распространена в Европе, что ципрофлоксацин больше не рекомендуется для лечения вызванных им инфекций у людей.

Эти два вида бактерий также демонстрируют устойчивость к другим широко применяемым антибиотикам, таким как ампициллин, тетрациклины и сульфаниламиды.

«Устойчивость к противомикробным препаратам у распространённых пищевых бактерий, таких как сальмонелла и кампилобактер, подчёркивает тесную взаимосвязь между здоровьем людей и животных и продовольственными системами», — заявил главный научный сотрудник ECDC Пётр Крамарж.

По его словам, сохранение эффективности противомикробных препаратов требует скоординированных действий в рамках комплексного подхода «Единого здоровья».

По словам представителей агентств, полученные данные подчёркивают важность подхода «Единого здоровья», признающего тесную связь между здоровьем людей, животных и производством продуктов питания.

Подход «Единого здоровья» — это принцип, который направляет действия в сфере здравоохранения, исходя из взаимосвязи здоровья людей, животных, растений и окружающей среды.

Картина устойчивости существенно различается между странами, видами бактерий и противомикробными препаратами, что отражает различия в том, как используются эти препараты, а также в сельскохозяйственных практиках, мерах по охране здоровья животных и стратегиях профилактики.

Пищевые инфекции в Европе

В 2024 году Европейский союз сообщил (источник на английском языке)о 168 396 случаях кампилобактериоза у людей и 79 703 случаях заражения сальмонеллой, что свидетельствует о стабильном росте по сравнению с 2020 годом.

Рост числа пищевых инфекций, вероятно, объясняется совокупностью факторов, включая изменение пищевых привычек — например, более частое потребление готовых к употреблению блюд, — а также негигиеничными практиками обращения с продуктами и старением населения, более уязвимого к заболеваниям.

В 2024 году больше всего смертельных случаев при вспышках пищевых отравлений, происхождение которых было надёжно установлено, пришлось на овощи и другие продукты не животного происхождения. Однако за большинство трансграничных вспышек в целом отвечала сальмонелла, основным фактором передачи которой были яйца и продукты из них.