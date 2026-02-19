Давление недостаточно: Сейм принял очередное заявление в поддержку Украины

В заявлении отмечается, что Сейм отдает дань уважения народу и вооруженным силам Украины, которые уже четыре года героически противостоят полномасштабному вторжению России.

Парламент также подтверждает свою неизменную поддержку Украине в ее борьбе за свободу и независимость, особо подчеркивая мужество украинского народа и его непоколебимую стойкость перед варварскими методами ведения войны оккупантами, включая систематические нападения на гражданское население и инфраструктуру, депортацию детей, разлучение семей, принудительное изменение идентичности и русификацию.

Как отмечает парламент, военная агрессия России вызвала крупнейшую гуманитарную катастрофу в Европе со времен Второй мировой войны, а ее целенаправленные жестокие действия, направленные на уничтожение украинского народа, являются геноцидом.

Способность России продолжать агрессию и военные преступления свидетельствует о недостаточном международном давлении на нее и необходимости увеличения военной, финансовой и гуманитарной помощи Украине.

Сейм подчеркивает, что поддержка Украины является стратегической необходимостью. Латвия как член Европейского союза (ЕС) и НАТО высоко оценивает стремление коалиции желающих предоставить Украине политические и юридически обязательные гарантии безопасности как неотъемлемую часть мирного соглашения.

В заявлении подчеркивается, что Латвия никогда не признает включение в состав России оккупированных территорий Украины и поддерживает эффективную долгосрочную стратегию стран ЕС и НАТО для прекращения российской агрессии и достижения мира таким образом, чтобы обеспечить стратегическое поражение России.

Сейм призывает правительство Латвии и международное сообщество выступать за такое мирное соглашение, которое основано на полном восстановлении территориальной целостности Украины и не допускает аннексии территорий и легализации оккупации.

Также парламент призывает единомышленников увеличить военную и гуманитарную помощь Украине, обеспечивая финансирование и своевременные поставки.

В заявлении отмечается, что необходимо значительно усилить давление на Россию с помощью всеобъемлющих санкций, прекратить с ней все экономические связи и ввести ограничительные меры против стран, поддерживающих Россию, включая Беларусь, Иран и Северную Корею, а также продолжать целенаправленные санкции против компаний третьих стран, которые помогают России осуществлять агрессию.

Латвийский парламент призывает максимально изолировать Россию и Беларусь от любых международных мероприятий, в том числе не допускать участия представителей этих стран в международных спортивных и культурных мероприятиях.

В заявлении подчеркивается, что в 2026 году Латвия продолжит поддерживать Украину, направив не менее 0,25% ВВП на военную помощь и оказывая гражданскую и гуманитарную помощь украинскому обществу и помогая восстанавливать критическую инфраструктуру.

Сейм подчеркивает, что будущее Украины - в составе ЕС и НАТО. Латвия вместе с союзниками и партнерами продолжит оказывать политическую и практическую поддержку евроатлантической интеграции Украины.

В заявлении также выражается благодарность латвийскому обществу за его неуклонную поддержку Украины и подчеркивается, что Украина и впредь может рассчитывать на последовательную поддержку Латвии.