Давление недостаточно: Сейм принял очередное заявление в поддержку Украины

19 февраля, 2026

LETA

Сейм в четверг принял подготовленное комиссией по иностранным делам заявление о поддержке Украины, посвященное ее четырехлетнему противостоянию вооруженной агрессии России.

В заявлении отмечается, что Сейм отдает дань уважения народу и вооруженным силам Украины, которые уже четыре года героически противостоят полномасштабному вторжению России.

Парламент также подтверждает свою неизменную поддержку Украине в ее борьбе за свободу и независимость, особо подчеркивая мужество украинского народа и его непоколебимую стойкость перед варварскими методами ведения войны оккупантами, включая систематические нападения на гражданское население и инфраструктуру, депортацию детей, разлучение семей, принудительное изменение идентичности и русификацию.

Как отмечает парламент, военная агрессия России вызвала крупнейшую гуманитарную катастрофу в Европе со времен Второй мировой войны, а ее целенаправленные жестокие действия, направленные на уничтожение украинского народа, являются геноцидом.

Способность России продолжать агрессию и военные преступления свидетельствует о недостаточном международном давлении на нее и необходимости увеличения военной, финансовой и гуманитарной помощи Украине.

Сейм подчеркивает, что поддержка Украины является стратегической необходимостью. Латвия как член Европейского союза (ЕС) и НАТО высоко оценивает стремление коалиции желающих предоставить Украине политические и юридически обязательные гарантии безопасности как неотъемлемую часть мирного соглашения.

В заявлении подчеркивается, что Латвия никогда не признает включение в состав России оккупированных территорий Украины и поддерживает эффективную долгосрочную стратегию стран ЕС и НАТО для прекращения российской агрессии и достижения мира таким образом, чтобы обеспечить стратегическое поражение России.

Сейм призывает правительство Латвии и международное сообщество выступать за такое мирное соглашение, которое основано на полном восстановлении территориальной целостности Украины и не допускает аннексии территорий и легализации оккупации.

Также парламент призывает единомышленников увеличить военную и гуманитарную помощь Украине, обеспечивая финансирование и своевременные поставки.

В заявлении отмечается, что необходимо значительно усилить давление на Россию с помощью всеобъемлющих санкций, прекратить с ней все экономические связи и ввести ограничительные меры против стран, поддерживающих Россию, включая Беларусь, Иран и Северную Корею, а также продолжать целенаправленные санкции против компаний третьих стран, которые помогают России осуществлять агрессию.

Латвийский парламент призывает максимально изолировать Россию и Беларусь от любых международных мероприятий, в том числе не допускать участия представителей этих стран в международных спортивных и культурных мероприятиях.

В заявлении подчеркивается, что в 2026 году Латвия продолжит поддерживать Украину, направив не менее 0,25% ВВП на военную помощь и оказывая гражданскую и гуманитарную помощь украинскому обществу и помогая восстанавливать критическую инфраструктуру.

Сейм подчеркивает, что будущее Украины - в составе ЕС и НАТО. Латвия вместе с союзниками и партнерами продолжит оказывать политическую и практическую поддержку евроатлантической интеграции Украины.

В заявлении также выражается благодарность латвийскому обществу за его неуклонную поддержку Украины и подчеркивается, что Украина и впредь может рассчитывать на последовательную поддержку Латвии.

Сильные морозы этой зимой резко увеличили число аварий на водопроводе — прорывы происходят и на улицах, и в жилых домах. Минувшей ночью в Торнякалнсе из-за лопнувшей трубы затопило улицу. По данным TV3 Ziņas, в холода аварий стало в несколько раз больше, а с оттепелью возможна новая волна повреждений.

Работник торговли был одной из самых уважаемых профессий в советскую эпоху, хотя официальная зарплата директора магазина или ресторана, не говоря уже о продавцах и официантах, была не такой уж значительной. Но все знали, что свой доход они получали при помощи не совсем законных действий. И случалось, что в отношении работников общепита тоже возбуждались уголовные дела и они отправлялись отбывать срок в места не столь отдаленные. Об одном из таких расследований рассказывалось в статье «Махинаторы из ресторана", опубликованной в газете «Ригас Балсс» в 1981 году.

В пятницу президент Латвии Эдгар Ринкевич примет верительные грамоты у чрезвычайного и полномочного посла США Мелиссы Арджирос. С этого момента дипломат официально вступит в должность и начнёт выполнение своих обязанностей в Латвии. После церемонии запланированы её первые официальные визиты — в Сейм к председателю парламента Дайге Миерине и в Министерство иностранных дел к главе ведомства Байбе Браже.

Фраза «лобная доля полностью формируется к 25 годам» давно стала интернет-мемом. Ею объясняют импульсивные решения, странные поступки и бурные эмоции. Но новое масштабное исследование показывает: всё куда интереснее.

Известная российская журналистка Божена Рынска, переселившаяся из Москвы в Юрмалу, опубликовала в Фейсбуке возмущенный "снежный" пост.

Врачи Рижской Восточной клинической университетской больницы (RAKUS) призывают государство оплачивать процедуру, которая для многих пациентов является единственным шансом сохранить пораженные раком органы. Речь идет о щадящем, широко применяемом в мире и основанном на международных рекомендациях методе лечения — перкутанных аблациях. В течение двух лет процедуры проводились за счет средств европейских фондов, однако пилотный проект завершится в марте, пишет rus.lsm.lv. 

На рижских кладбищах свободных мест становится все меньше, а через 7–10 лет традиционных мест для захоронений может не остаться вовсе. К такому выводу пришли авторы концептуального доклада о развитии и управлении рижскими кладбищами: подобная ситуация может сложиться даже при стремительном росте числа кремаций. Доклад представили в самоуправлении в четверг, 19 февраля, пишет LSM.

