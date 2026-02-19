Par šo Baibai Bražei būtu nekavējoties jāatkāpjas, jebkāda, pat attālināta Latvijas publiskā diskursa islāmizācija ir smags morāls noziegums! — Kristiāns Vasiļevskis (@christiansvsl) February 19, 2026

"Что это такое, МИД Латвии?", - потребовал объяснений Ратниекс.

Там временем в своем поздравлении МИД пишет: "Латвия желает мира и света всем, кто вступает в священный месяц Рамадан. Пусть эти дни будут наполнены любовью, единством и духовным ростом. #РамаданКарим!".

"Это Министерство ВНЕШНИХ дел. За пределами Латвии проживают около 2 миллиардов мусульман. Похоже, задача Министерства иностранных дел состоит в том, чтобы способствовать развитию взаимовыгодных отношений Латвии с другими странами. В мире существует более 50 стран, где большинство населения составляют мусульмане. Было бы хорошо поддерживать с ними хорошие отношения", - напомнили Ратниексу в комментариях.

"Вторая по могуществу страна в НАТО после США — мусульманская. Как вы думаете, не следует ли нам поздравлять наших союзников с праздниками?", - задали вопрос Ратниексу.

Однако были и те, кто поддержал возмущение вице-мэра: "За это Байба Браже должна немедленно уйти в отставку, любая, даже отдаленная исламизация публичного дискурса в Латвии является тяжким моральным преступлением!"