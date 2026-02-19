Бывший британский принц Эндрю арестован

Полиция арестовала его по подозрению в злоупотреблениях служебным положением.

В четверг утром появились фотографии полицейских автомобилей, которые прибыли в королевское поместье Сандрингем в графстве Норфолк, на берегу Северного моря, где сейчас живет Маунтбеттен-Виндзор.

Британская полиция распространила заявление об аресте, в котором имя подозреваемого, как обычно, не называется.

«В рамках расследования сегодня [19 февраля - Ред.] мы арестовали мужчину в возрасте около шестидесяти лет из Норфолка по подозрению в злоупотреблении служебным положением и проводим обыски по адресам в Беркшире и Норфолке, — пишет полиция. — В настоящее время мужчина находится под стражей».