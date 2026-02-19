Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Чт, 19. Февраля Завтра: Zane, Zuzanna
Доступность

Тайный кабинет и 180 детей: суд приговорил учителя-насильника из Земгале

Редакция PRESS 19 февраля, 2026 20:05

Важно 0 комментариев

Рижский городской суд приговорил учителя из Земгале к 15 годам лишения свободы и пробационному надзору на в семь лет и шесть месяцев за сексуальные преступления против детей, сообщили агентству ЛЕТА в прокуратуре.

Суд утвердил соглашение о признании вины и приговоре, заключенное между прокурором Рижской Восточной прокуратуры и обвиняемым. Приговор суда вступил в силу 3 февраля.

Обвиняемый совершил сексуальные преступления в отношении не менее 180 детей в течение восьми лет, однако в уголовном процессе потерпевшими были признаны 19 человек, так как некоторых становить не удалось, а другие живут за границей. Опознанным жертвам была выплачена государственная компенсация на общую сумму 186 480 евро, которая в настоящее время взыскивается с обвиняемого.

Мужчина использовал чаты в интернете, чтобы побудить жертв раздеться или совершить сексуальные действия перед камерой. Без ведома детей обвиняемый записывал видео, создавая таким образом порнографические материалы, которые хранил на своих носителях.

Кроме того, мужчина лично подходил к несовершеннолетним девочкам и завязывал с ними дружеские отношения. Во время их совместного времяпрепровождения он использовал девочек для изготовления порнографических материалов, тайно снимая обнаженные интимные части тела. В двух случаях видеозапись показала и физический контакт с телом жертвы.

На носителях данных обвиняемого был большой объем детской порнографии, часть из которой он изготовил сам. Мужчина находится под арестом с 16 января 2025 года.

Мужчина имеет педагогическое образование и до ареста работал преподавателем в одном из учебных заведений. Благодаря своему характеру и коммуникативным навыкам обвиняемый умел подружиться с детьми и завоевать их доверие, так что они чувствовали себя в безопасности в его присутствии. В обществе его характеризовали как отзывчивого человека, и никаких внешних признаков противоестественных наклонностей у него не было.

Ранее сообщалось, что учитель 1988 года рождения работал в образовательных учреждениях Земгале, в основном как специалист по компьютерам. Руководитель одного из учебных заведений охарактеризовал его как ответственного, отзывчивого, доброго и вежливого человека.

Государственная полиция сообщила СМИ, что мужчина проявлял интерес к получению практических советов в так называемой Даркнете (Темной сети) по вопросам сексуальной эксплуатации детей, что указывает на то, что он предпринимал целенаправленные действия для установления связи с детьми с целью сексуальной эксплуатации. Кроме того, у насильника был оборудован отдельный кабинет, где он часами общался с детьми в онлайн-чатах с целью сексуальной эксплуатации. Мужчина утверждал, что в своем кабинете он работает удаленно.

На момент ареста мужчина был женат, у него есть дети.

Как рассказали в полиции, ни один из пострадавших детей не сообщил своим родителям, что мужчина обращался к ним через интернет.

Статистика самых крупных случаев сексуального использования детей в Латвии не ведется, но с точки зрения количества жертв это определенно один из самых крупных случаев.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)

Главные новости

За это Браже должна подать в отставку: Ратниекс в шоке
Важно

За это Браже должна подать в отставку: Ратниекс в шоке (4)

Дело «Бреманис против Латвии»: Европейский суд вынес решение
Важно

Дело «Бреманис против Латвии»: Европейский суд вынес решение

На помощь пришёл только один, остальные снимали: спасенный на Мангальсале нашел своих героев
Важно

На помощь пришёл только один, остальные снимали: спасенный на Мангальсале нашел своих героев

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Я бы с удовольствием доверил управление Латвией создателю Bolt: Андрей Козлов

Важно 22:06

Важно 0 комментариев

Как изменилась бы наша страна, если бы к власти пришли люди дела? С реальным умением создавать и брать на себя ответственность? Пока страной правят чиновники-бюрократы, Латвия медленно идёт ко дну, считает предприниматель Андрей Козлов.

Как изменилась бы наша страна, если бы к власти пришли люди дела? С реальным умением создавать и брать на себя ответственность? Пока страной правят чиновники-бюрократы, Латвия медленно идёт ко дну, считает предприниматель Андрей Козлов.

Читать
Загрузка

Латышскую музыку хотят навязать радиостанциям: Минкульт готовит новые квоты

Важно 21:43

Важно 0 комментариев

Министерство культуры Латвии инициировало работу над возможным увеличением доли латышской музыки в эфире радиостанций. Для этого создана специальная рабочая группа, которой предстоит проанализировать действующее регулирование и при необходимости подготовить новые нормативные акты.

Министерство культуры Латвии инициировало работу над возможным увеличением доли латышской музыки в эфире радиостанций. Для этого создана специальная рабочая группа, которой предстоит проанализировать действующее регулирование и при необходимости подготовить новые нормативные акты.

Читать

Скелет в шкафу: за что Хелманиса выгнали из Земессардзе 30 лет назад?

Новости Латвии 21:35

Новости Латвии 0 комментариев

Финансовый комитет думы Огрского края в четверг, 19 февраля, одобрил назначение бывшего мэра Эгилса Хелманиса (Национальное объединение), который не имеет допуска к гостайне, на должность зампредседателя комиссии по гражданской обороне, сообщает LSM. Денежное вознаграждение за работу в этой комиссии не предусмотрено. Однако на заседании были озвучены и интересные факты из биографии Хелманиса. 

Финансовый комитет думы Огрского края в четверг, 19 февраля, одобрил назначение бывшего мэра Эгилса Хелманиса (Национальное объединение), который не имеет допуска к гостайне, на должность зампредседателя комиссии по гражданской обороне, сообщает LSM. Денежное вознаграждение за работу в этой комиссии не предусмотрено. Однако на заседании были озвучены и интересные факты из биографии Хелманиса. 

Читать

Это вместо того, чтобы сообщить приезжим про Метини?! Ланга согласна с Ратниексом

Важно 21:17

Важно 0 комментариев

В четверг вице-мэр Риги Эдвард Ратниекс опубликовал в соцсетях свои возмущенный пост по поводу того, что латвийский МИД поздравил верующих мусульман с началом Рамадана. На эту публикацию тут же отреагировала и депутат Рижской думы от Нацблока Лиана Ланга.

В четверг вице-мэр Риги Эдвард Ратниекс опубликовал в соцсетях свои возмущенный пост по поводу того, что латвийский МИД поздравил верующих мусульман с началом Рамадана. На эту публикацию тут же отреагировала и депутат Рижской думы от Нацблока Лиана Ланга.

Читать

И снова хорошие деньги: Латвии предлагают взяться за прокладку международного морского электрокабеля

Выбор редакции 21:08

Выбор редакции 0 комментариев

Литва, Латвия и Германия договорились об оценке возможностей прокладки морского электрокабеля, сообщило Министерство энергетики Литвы.

Литва, Латвия и Германия договорились об оценке возможностей прокладки морского электрокабеля, сообщило Министерство энергетики Литвы.

Читать

«Наценка 4000%?!» Рижанин жалуется на «бизнес» в городских больницах

Важно 21:07

Важно 0 комментариев

На FB-странице Izdzirdēts Rīgā, «цифрового журнала про Ригу и рижан», опубликовано письмо читателя, возмущённого тем, какие сумасшедшие прибыли получают в латвийских больницах с продажи обычных бахил, пишет портал Grani.lv.

На FB-странице Izdzirdēts Rīgā, «цифрового журнала про Ригу и рижан», опубликовано письмо читателя, возмущённого тем, какие сумасшедшие прибыли получают в латвийских больницах с продажи обычных бахил, пишет портал Grani.lv.

Читать

Три раза нарушил и давай «на родину»: Сейм ужесточает правила по ВНЖ

Новости Латвии 21:05

Новости Латвии 0 комментариев

Депутаты Сейма в четверг во втором чтении поддержали поправки к закону об иммиграции, предусматривающие более строгие требования к иностранцам, проживающим в Латвии, а также возможность аннулировать временный вид на жительство для лиц, которые неоднократно нарушают закон.

Депутаты Сейма в четверг во втором чтении поддержали поправки к закону об иммиграции, предусматривающие более строгие требования к иностранцам, проживающим в Латвии, а также возможность аннулировать временный вид на жительство для лиц, которые неоднократно нарушают закон.

Читать