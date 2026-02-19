Тайный кабинет и 180 детей: суд приговорил учителя-насильника из Земгале

Суд утвердил соглашение о признании вины и приговоре, заключенное между прокурором Рижской Восточной прокуратуры и обвиняемым. Приговор суда вступил в силу 3 февраля.

Обвиняемый совершил сексуальные преступления в отношении не менее 180 детей в течение восьми лет, однако в уголовном процессе потерпевшими были признаны 19 человек, так как некоторых становить не удалось, а другие живут за границей. Опознанным жертвам была выплачена государственная компенсация на общую сумму 186 480 евро, которая в настоящее время взыскивается с обвиняемого.

Мужчина использовал чаты в интернете, чтобы побудить жертв раздеться или совершить сексуальные действия перед камерой. Без ведома детей обвиняемый записывал видео, создавая таким образом порнографические материалы, которые хранил на своих носителях.

Кроме того, мужчина лично подходил к несовершеннолетним девочкам и завязывал с ними дружеские отношения. Во время их совместного времяпрепровождения он использовал девочек для изготовления порнографических материалов, тайно снимая обнаженные интимные части тела. В двух случаях видеозапись показала и физический контакт с телом жертвы.

На носителях данных обвиняемого был большой объем детской порнографии, часть из которой он изготовил сам. Мужчина находится под арестом с 16 января 2025 года.

Мужчина имеет педагогическое образование и до ареста работал преподавателем в одном из учебных заведений. Благодаря своему характеру и коммуникативным навыкам обвиняемый умел подружиться с детьми и завоевать их доверие, так что они чувствовали себя в безопасности в его присутствии. В обществе его характеризовали как отзывчивого человека, и никаких внешних признаков противоестественных наклонностей у него не было.

Ранее сообщалось, что учитель 1988 года рождения работал в образовательных учреждениях Земгале, в основном как специалист по компьютерам. Руководитель одного из учебных заведений охарактеризовал его как ответственного, отзывчивого, доброго и вежливого человека.

Государственная полиция сообщила СМИ, что мужчина проявлял интерес к получению практических советов в так называемой Даркнете (Темной сети) по вопросам сексуальной эксплуатации детей, что указывает на то, что он предпринимал целенаправленные действия для установления связи с детьми с целью сексуальной эксплуатации. Кроме того, у насильника был оборудован отдельный кабинет, где он часами общался с детьми в онлайн-чатах с целью сексуальной эксплуатации. Мужчина утверждал, что в своем кабинете он работает удаленно.

На момент ареста мужчина был женат, у него есть дети.

Как рассказали в полиции, ни один из пострадавших детей не сообщил своим родителям, что мужчина обращался к ним через интернет.

Статистика самых крупных случаев сексуального использования детей в Латвии не ведется, но с точки зрения количества жертв это определенно один из самых крупных случаев.