Поправки обязывают самоуправления назначить орган, ответственный за работу с молодежью. Это позволит всем сторонам, участвующим в молодежной политике и работе с молодежью, четко определить структуру сотрудничества в самоуправлении, отметили в Министерстве образования и науки.

Также расширены права муниципалитетов по внедрению и реализации механизмов сотрудничества. В частности, помимо создания консультативной комиссии по делам молодежи, самоуправление сможет внедрять и другие механизмы сотрудничества, такие как неформальные молодежные группы, волонтерские сообщества или другие.

Если в самоуправлении будет создан молодежный совет, он должен будет предоставлять молодым людям возможность участвовать в процессах принятия решений на муниципальном уровне, которые затрагивают интересы молодежи как прямо, так и косвенно.

В закон также внесена новая статья, в которой оговаривается, что национальный молодежный диалог является консультативным процессом, направленным на содействие участию молодежи и выяснение мнения молодых людей по решениям, правовым актам и документам национального планирования, которые могут затрагивать молодежь и молодежную политику на национальном уровне.

Латвийский совет молодежи будет координировать национальный молодежный диалог, в том числе оказывать информационную поддержку молодым людям, участвующим в диалоге, и организовывать семинары, конференции и другие мероприятия национального молодежного диалога в сотрудничестве с Министерством образования и науки.

Деятельность молодежного диалога, включая координацию, будет финансироваться из государственного бюджета.