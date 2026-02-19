Telegram: У зарубежных спецслужб нет доступа к перепискам

Компания-разработчик Telegram назвала "преднамеренной выдумкой" утверждения российских властей, что иностранные спецслужбы получили доступ к кодам шифрования в одноименном мессенджере. Такие заявления делаются в России для того, чтобы под этим предлогом запретить Telegram и принудить российских пользователей перейти на Max - контролируемую государством платформу обмена сообщениями, созданную для масштабного контроля и цензуры. говорится в ответе пресс-службы компании на запрос агентства Reuters, обнародованном в четверг, 19 февраля.

Накануне главa министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций (Минцифры) России Максут Шадаев заявил, что у российских властей якобы имеются "прямые подтверждения со стороны правоохранительных органов", которые свидетельствуют о доступе зарубежных спецслужб к перепискам в Telegram. По словам Шадаева, спецслужбы используют полученную этим способом информацию "в рамках ведения боевых действий против ВС РФ" и это носит "систематический характер". В то же время глава Минцифры подчеркнул, что власти пока не планируют ограничивать работу мессенджера Telegram в зоне боевых действий.

Ограничения в работе Telegram вызвали резкую критику со стороны провоенных блогеров и общественных деятелей. Они заявляют, что мессенджер широко применяется российскими военными в Украине для оперативной связи. Ранее пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о возможном влиянии Telegram на боевые действия, заявил, что не считает реальным предположение, будто фронтовая связь обеспечивается через мессенджеры. 19 февраля Песков сообщил журналистам, что у Кремля по-прежнему есть официальный канал в Telegram и проблем с его ведением не возникает.

Тем временем 10 февраля Роскомнадзор заявил о планах дальнейших "последовательных ограничений" работы Telegram, утверждая, что сервис продолжает нарушать требования российского законодательства. Позднее Telegram-канал Baza со ссылкой на источники сообщил, что с 1 апреля регулятор якобы намерен начать "тотальную блокировку" мессенджера Telegram по образцу Instagram и Facebook. В ответ Роскомнадзор заявил, что не располагает дополнительной информацией сверх уже опубликованной.

Эксперты говорят: Telegram уже работает медленнее, и это значительно влияет на военные действия РФ в Украине. "Telegram в России не наглухо заблокирован, но есть разные градации ограничений. С фронта поступают противоречивые сигналы: у кого-то он работает как раньше, у кого-то не работает вовсе", - рассказал DW военный эксперт Ян Матвеев. Официально у России есть войска связи с соответствующими системами и оборудованием, защищенными каналами связи. Но, как отмечает Матвеев, российским властям не удалось реформировать эту сферу: "Российские войска связи во многом остаются устаревшими. Реформы и переход на новые коммуникационные системы постоянно срывались из-за коррупции".

Фактически Telegram является основным источником связи - внутри него создают закрытые чаты под боевые задачи, более того - мессенджер остается ключевым инструментом управления и наведения ударов на фронте. Об этом свидетельствуют данные Z-блогеров и военкоров.