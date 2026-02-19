Три раза нарушил и давай «на родину»: Сейм ужесточает правила по ВНЖ

Согласно законопроекту, временный вид на жительство может быть отменён, если компетентные органы установят, что иностранец представляет угрозу общественному порядку и безопасности, в том числе систематически — три и более раза в течение года — совершая административные правонарушения в сфере управления, общественного порядка, дорожного движения или защиты прав детей.

Инициатор поправок, депутат Сейма Айнарс Латковскис («Новое Единство»), подчеркнул, что обязанность Латвии — обеспечивать безопасность своих жителей и поддерживать общественный порядок.

«Каждый, кто находится в нашей стране, обязан уважать наши законы и правила. Если человек неоднократно их нарушает, это говорит о неуважении к Латвии и её жителям, и в таком случае государство вправе оценить, оправдано ли сохранение такого вида на жительство», — заявил Латковскис.

Законопроект подписали как представители коалиции, так и оппозиции — председатель комиссии Сейма по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции Раймондс Бергманис, руководитель фракции Национального объединения Райвис Дзинтарс, а также депутаты Улдис Аугулис (Союз зелёных и крестьян) и Скайдрите Абрама.

Поправки будут распространяться на различные административные правонарушения, угрожающие общественному порядку и безопасности, а также уважению к личности и латвийскому государству — например, агрессивное поведение, причинение лёгкого вреда здоровью, использование символики тоталитарных режимов в общественных местах, сексуальные домогательства и нарушения правил дорожного движения.

Авторы инициативы считают, что это шаг к ужесточению иммиграционного контроля и укреплению общественной безопасности. «Это сигнал о том, что длительное пребывание в Латвии — привилегия, предоставляемая тем, кто соблюдает законы, действует ответственно и уважает нормы общества», — отмечают они.