Три раза нарушил и давай «на родину»: Сейм ужесточает правила по ВНЖ

Депутаты Сейма в четверг во втором чтении поддержали поправки к закону об иммиграции, предусматривающие более строгие требования к иностранцам, проживающим в Латвии, а также возможность аннулировать временный вид на жительство для лиц, которые неоднократно нарушают закон.

Согласно законопроекту, временный вид на жительство может быть отменён, если компетентные органы установят, что иностранец представляет угрозу общественному порядку и безопасности, в том числе систематически — три и более раза в течение года — совершая административные правонарушения в сфере управления, общественного порядка, дорожного движения или защиты прав детей.

Инициатор поправок, депутат Сейма Айнарс Латковскис («Новое Единство»), подчеркнул, что обязанность Латвии — обеспечивать безопасность своих жителей и поддерживать общественный порядок.

«Каждый, кто находится в нашей стране, обязан уважать наши законы и правила. Если человек неоднократно их нарушает, это говорит о неуважении к Латвии и её жителям, и в таком случае государство вправе оценить, оправдано ли сохранение такого вида на жительство», — заявил Латковскис.

Законопроект подписали как представители коалиции, так и оппозиции — председатель комиссии Сейма по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции Раймондс Бергманис, руководитель фракции Национального объединения Райвис Дзинтарс, а также депутаты Улдис Аугулис (Союз зелёных и крестьян) и Скайдрите Абрама.

Поправки будут распространяться на различные административные правонарушения, угрожающие общественному порядку и безопасности, а также уважению к личности и латвийскому государству — например, агрессивное поведение, причинение лёгкого вреда здоровью, использование символики тоталитарных режимов в общественных местах, сексуальные домогательства и нарушения правил дорожного движения.

Авторы инициативы считают, что это шаг к ужесточению иммиграционного контроля и укреплению общественной безопасности. «Это сигнал о том, что длительное пребывание в Латвии — привилегия, предоставляемая тем, кто соблюдает законы, действует ответственно и уважает нормы общества», — отмечают они.

На помощь пришёл только один, остальные снимали: спасенный на Мангальсале нашел своих героев
На помощь пришёл только один, остальные снимали: спасенный на Мангальсале нашел своих героев

Это вместо того, чтобы сообщить приезжим про Метини?! Ланга согласна с Ратниексом
Это вместо того, чтобы сообщить приезжим про Метини?! Ланга согласна с Ратниексом

За это Браже должна подать в отставку: Ратниекс в шоке
За это Браже должна подать в отставку: Ратниекс в шоке

Я бы с удовольствием доверил управление Латвией создателю Bolt: Андрей Козлов

Как изменилась бы наша страна, если бы к власти пришли люди дела? С реальным умением создавать и брать на себя ответственность? Пока страной правят чиновники-бюрократы, Латвия медленно идёт ко дну, считает предприниматель Андрей Козлов.

Как изменилась бы наша страна, если бы к власти пришли люди дела? С реальным умением создавать и брать на себя ответственность? Пока страной правят чиновники-бюрократы, Латвия медленно идёт ко дну, считает предприниматель Андрей Козлов.

Латышскую музыку хотят навязать радиостанциям: Минкульт готовит новые квоты

Министерство культуры Латвии инициировало работу над возможным увеличением доли латышской музыки в эфире радиостанций. Для этого создана специальная рабочая группа, которой предстоит проанализировать действующее регулирование и при необходимости подготовить новые нормативные акты.

Министерство культуры Латвии инициировало работу над возможным увеличением доли латышской музыки в эфире радиостанций. Для этого создана специальная рабочая группа, которой предстоит проанализировать действующее регулирование и при необходимости подготовить новые нормативные акты.

Скелет в шкафу: за что Хелманиса выгнали из Земессардзе 30 лет назад?

Финансовый комитет думы Огрского края в четверг, 19 февраля, одобрил назначение бывшего мэра Эгилса Хелманиса (Национальное объединение), который не имеет допуска к гостайне, на должность зампредседателя комиссии по гражданской обороне, сообщает LSM. Денежное вознаграждение за работу в этой комиссии не предусмотрено. Однако на заседании были озвучены и интересные факты из биографии Хелманиса. 

Финансовый комитет думы Огрского края в четверг, 19 февраля, одобрил назначение бывшего мэра Эгилса Хелманиса (Национальное объединение), который не имеет допуска к гостайне, на должность зампредседателя комиссии по гражданской обороне, сообщает LSM. Денежное вознаграждение за работу в этой комиссии не предусмотрено. Однако на заседании были озвучены и интересные факты из биографии Хелманиса. 

Это вместо того, чтобы сообщить приезжим про Метини?! Ланга согласна с Ратниексом

В четверг вице-мэр Риги Эдвард Ратниекс опубликовал в соцсетях свои возмущенный пост по поводу того, что латвийский МИД поздравил верующих мусульман с началом Рамадана. На эту публикацию тут же отреагировала и депутат Рижской думы от Нацблока Лиана Ланга.

В четверг вице-мэр Риги Эдвард Ратниекс опубликовал в соцсетях свои возмущенный пост по поводу того, что латвийский МИД поздравил верующих мусульман с началом Рамадана. На эту публикацию тут же отреагировала и депутат Рижской думы от Нацблока Лиана Ланга.

И снова хорошие деньги: Латвии предлагают взяться за прокладку международного морского электрокабеля

Литва, Латвия и Германия договорились об оценке возможностей прокладки морского электрокабеля, сообщило Министерство энергетики Литвы.

Литва, Латвия и Германия договорились об оценке возможностей прокладки морского электрокабеля, сообщило Министерство энергетики Литвы.

«Наценка 4000%?!» Рижанин жалуется на «бизнес» в городских больницах

На FB-странице Izdzirdēts Rīgā, «цифрового журнала про Ригу и рижан», опубликовано письмо читателя, возмущённого тем, какие сумасшедшие прибыли получают в латвийских больницах с продажи обычных бахил, пишет портал Grani.lv.

На FB-странице Izdzirdēts Rīgā, «цифрового журнала про Ригу и рижан», опубликовано письмо читателя, возмущённого тем, какие сумасшедшие прибыли получают в латвийских больницах с продажи обычных бахил, пишет портал Grani.lv.

