Чу, весна близко! В конце февраля ожидается оттепель

Редакция PRESS 19 февраля, 2026 18:01

Новости Латвии

В начале последней недели февраля на всей территории Латвии ожидается оттепель, прогнозирует Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.

В начале недели еще сохранялись холодные ночи, когда местами в южных регионах столбик термометра опускался ниже -30 градусов. Во второй половине недели на территорию Латвии постепенно переместится более теплая воздушная масса, и температура воздуха значительно повысится.

В ближайшие ночи воздух на востоке страны будет не холоднее -10, -14 градусов, а к концу недели и в начале следующей недели на всей территории страны ожидается оттепель.

Как сообщают синоптики, в ближайшие дни погода станет более динамичной: во многих районах Латвии ожидаются осадки, сначала в виде снега, а по мере прогревания воздуха переходящие в мокрый снег и дождь. В отдельные дни на побережье будет дуть порывистый ветер.

В пятницу будет облачно, временами с прояснениями. Ночью местами ожидается небольшой снег, день пройдет без существенных осадков. Температура воздуха ночью составит -9, -14 градусов, на побережье теплее, днем потеплеет до -2, -7 градусов, на западе до +1, -2 градуса.

В субботу небо местами прояснится, но с середины дня облака принесут снег и мокрый снег в западные и центральные районы. Со второй половины ночи будет дуть слабый или умеренный юго-западный, южный ветер, усиливающийся на побережье до 15-18 метров в секунду. Температура воздуха ночью составит -6, -11 градусов, в Курземе и на побережье -2, -6 градусов, днем -1, -4 градуса.

В воскресенье облака полностью закроют небо, и по Латвии пройдет обширная зона осадков - преимущественно снег ночью, переходящий в мокрый снег и дождь днем. Будет дуть слабый или умеренный юго-западный, южный ветер. С постепенным приходом более теплой воздушной массы ночная температура составит -1, -6 градусов, а днем будет +1, +3 градуса.

В начале последней недели февраля тоже будет достаточно тепло, местами столбик термометра будет колебаться около нуля, но в отдельные дни, особенно в темное время суток, будет сохраняться минусовая температура. Временами ожидаются осадки в виде мокрого снега или дождя.

За это Браже должна подать в отставку: Ратниекс в шоке
За это Браже должна подать в отставку: Ратниекс в шоке (4)

Я бы с удовольствием доверил управление Латвией создателю Bolt: Андрей Козлов
Я бы с удовольствием доверил управление Латвией создателю Bolt: Андрей Козлов

Это вместо того, чтобы сообщить приезжим про Метини?! Ланга согласна с Ратниексом
Это вместо того, чтобы сообщить приезжим про Метини?! Ланга согласна с Ратниексом (1)

Я бы с удовольствием доверил управление Латвией создателю Bolt: Андрей Козлов

Как изменилась бы наша страна, если бы к власти пришли люди дела? С реальным умением создавать и брать на себя ответственность? Пока страной правят чиновники-бюрократы, Латвия медленно идёт ко дну, считает предприниматель Андрей Козлов.

Латышскую музыку хотят навязать радиостанциям: Минкульт готовит новые квоты

Министерство культуры Латвии инициировало работу над возможным увеличением доли латышской музыки в эфире радиостанций. Для этого создана специальная рабочая группа, которой предстоит проанализировать действующее регулирование и при необходимости подготовить новые нормативные акты.

Скелет в шкафу: за что Хелманиса выгнали из Земессардзе 30 лет назад?

Финансовый комитет думы Огрского края в четверг, 19 февраля, одобрил назначение бывшего мэра Эгилса Хелманиса (Национальное объединение), который не имеет допуска к гостайне, на должность зампредседателя комиссии по гражданской обороне, сообщает LSM. Денежное вознаграждение за работу в этой комиссии не предусмотрено. Однако на заседании были озвучены и интересные факты из биографии Хелманиса. 

Это вместо того, чтобы сообщить приезжим про Метини?! Ланга согласна с Ратниексом

В четверг вице-мэр Риги Эдвард Ратниекс опубликовал в соцсетях свои возмущенный пост по поводу того, что латвийский МИД поздравил верующих мусульман с началом Рамадана. На эту публикацию тут же отреагировала и депутат Рижской думы от Нацблока Лиана Ланга.

И снова хорошие деньги: Латвии предлагают взяться за прокладку международного морского электрокабеля

Литва, Латвия и Германия договорились об оценке возможностей прокладки морского электрокабеля, сообщило Министерство энергетики Литвы.

«Наценка 4000%?!» Рижанин жалуется на «бизнес» в городских больницах

На FB-странице Izdzirdēts Rīgā, «цифрового журнала про Ригу и рижан», опубликовано письмо читателя, возмущённого тем, какие сумасшедшие прибыли получают в латвийских больницах с продажи обычных бахил, пишет портал Grani.lv.

Три раза нарушил и давай «на родину»: Сейм ужесточает правила по ВНЖ

Депутаты Сейма в четверг во втором чтении поддержали поправки к закону об иммиграции, предусматривающие более строгие требования к иностранцам, проживающим в Латвии, а также возможность аннулировать временный вид на жительство для лиц, которые неоднократно нарушают закон.

