«Наценка 4000%?!» Рижанин жалуется на «бизнес» в городских больницах (1)

Редакция PRESS 19 февраля, 2026 21:07

Важно 1 комментариев

На FB-странице Izdzirdēts Rīgā, «цифрового журнала про Ригу и рижан», опубликовано письмо читателя, возмущённого тем, какие сумасшедшие прибыли получают в латвийских больницах с продажи обычных бахил, пишет портал Grani.lv.

Как известно, во многих лечебных учреждениях Латвии осенью, зимой и весной висит требование: без бахил вход запрещён. И это понятно, иначе грязи с улицы натаскают, не намоешься. При этом в ряде клиник (обычно тех, где указывают только платные услуги) бахилы предоставляют бесплатно. Стоит корзина, в ней — стопка синих пластиковых следков, бери и надевай. Другой вариант — в углу покоится аппарат, ставишь стопу, и он аккуратно запаковывает её в полиэтилен.

Но большинство больниц и поликлиник идут своим путём: они превратили бахилы в невероятно прибыльный товар. Это подтверждает письмо рижанина, присланное в Izdzirdēts Rīgā (цифровой журнал, у которого есть собственный сайт, но имеется также и страница в Facebook с 43 тысячами подписчиков). И там сейчас выставлен текст с заголовком «Отличный бизнес на бахилах»:

«Мы получили сообщение от подписчика, который сегодня был неприятно удивлён в одном из крупнейших медицинских учреждений Риги. Цитируем: «При входе обязательно нужно надевать бахилы. Бесплатно, как принято в других учреждениях, их не выдают. В автомате цена — 40 центов за одну пару. Из интереса посмотрел на Temu — там они стоят около 1 цента за штуку с доставкой, если покупать не менее 100 штук. Наценка 4000%? А теперь посчитайте, сколько людей проходит через такое учреждение в день и какая получается прибыль с двух пластиковых мешочков к концу месяца.

Неужели медицинскому учреждению следует заниматься таким «наваром» за счёт пациентов за вещь, которая является обязательным гигиеническим требованием?».

Несколько комментаторов неожиданно выступили в защиту такого бизнеса: мол, никто не мешает пациентам взять с собой обычные полиэтиленовые пакеты, нацепить их на ноги и ходить. Очевидно, эти люди полностью разделяют чужую страсть вариться на любых мелочах, а также не считают зазорным разгуливать в столь жалком виде, непрерывно поправляя сползающие пакеты.

Но другие комментаторы разделили возмущение автора письма.

«Получается, вы не против, если бы рестораны начали взимать плату с посетителей за пользование туалетом? Никто ведь не запрещает приходить туда со своим ведёрком. Люди уже заплатили за свои услуги. Какая плата за бахилы?».

«Я тоже была в шоке, когда увидела. Прошла мимо, не купив».

«В Jūras Medicīnas iestādē то же самое, но рядом есть аптека, где можно купить бахилы за 20 центов».

«Был свидетелем, как аппарат выдал бахилы, но не дал сдачи человеку в Риге, в Первой городской больнице».

«Была в Рундальском замке. Есть большая коробка с бесплатными бахилами. Медучреждения должны брать пример!».

«Если вы про больницу Страдиня, то там так уже десять лет».

«Погодите, скоро с нас и за услуги гардероба будут брать деньги».

Любопытно, что нашлись и предприимчивые комментаторы, мгновенно придумавшие новый бизнес: «Купите партию Temu и продавайте бахилы у входной двери больницы за 20 центов».

