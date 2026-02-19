Ригу прорвало: из-за морозов трубы не выдерживают

Сначала казалось, что прорвало трубу горячей воды, но это был холодный водопровод — из-за мороза вода парила. Дорогу расчистили, однако тротуар остался скользким. Рабочие отметили место повреждения и приступили к вскрытию покрытия.

В Rīgas ūdens сообщили, что лопнула труба диаметром 150 мм, без воды остался один дом. Повреждение устранили. Представитель предприятия Сандрис Ванзович пояснил, что зимой из-за движения грунта трубы чаще не протекают, а разламываются, поэтому вода выходит под давлением и поднимает асфальт. В среднем летом происходит одна авария в день, а в морозы — уже 3–4. В самые холодные ночи работали до восьми бригад и подрядчики. Теперь коммунальщики опасаются оттепели, когда начнёт оттаивать промёрзшая земля.

Проблемы есть и у управляющих компаний: без согласия владельца попасть в квартиру сложно. В Rīgas namu pārvaldnieks отмечают, что особенно тяжело в домах без центрального отопления — трубы замерзают, их приходится срочно отогревать. За последние недели помощь оказывали почти в 180 домах. Страховщики ожидают рост числа заявлений, но точной статистики пока нет.