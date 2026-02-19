Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Ригу прорвало: из-за морозов трубы не выдерживают

19 февраля, 2026

LETA

Сильные морозы этой зимой резко увеличили число аварий на водопроводе — прорывы происходят и на улицах, и в жилых домах. Минувшей ночью в Торнякалнсе из-за лопнувшей трубы затопило улицу. По данным TV3 Ziņas, в холода аварий стало в несколько раз больше, а с оттепелью возможна новая волна повреждений.

Сначала казалось, что прорвало трубу горячей воды, но это был холодный водопровод — из-за мороза вода парила. Дорогу расчистили, однако тротуар остался скользким. Рабочие отметили место повреждения и приступили к вскрытию покрытия.

В Rīgas ūdens сообщили, что лопнула труба диаметром 150 мм, без воды остался один дом. Повреждение устранили. Представитель предприятия Сандрис Ванзович пояснил, что зимой из-за движения грунта трубы чаще не протекают, а разламываются, поэтому вода выходит под давлением и поднимает асфальт. В среднем летом происходит одна авария в день, а в морозы — уже 3–4. В самые холодные ночи работали до восьми бригад и подрядчики. Теперь коммунальщики опасаются оттепели, когда начнёт оттаивать промёрзшая земля.

Проблемы есть и у управляющих компаний: без согласия владельца попасть в квартиру сложно. В Rīgas namu pārvaldnieks отмечают, что особенно тяжело в домах без центрального отопления — трубы замерзают, их приходится срочно отогревать. За последние недели помощь оказывали почти в 180 домах. Страховщики ожидают рост числа заявлений, но точной статистики пока нет.

Говорили про Трампа гадости: кто из политиков первым переобуется перед новым послом США?
Говорили про Трампа гадости: кто из политиков первым переобуется перед новым послом США?

За это Браже должна подать в отставку: Ратниекс в шоке
За это Браже должна подать в отставку: Ратниекс в шоке (1)

Я не говорю по-латышски: журналист Bez Tabu обнаружила «на районе» пугающую реальность
Я не говорю по-латышски: журналист Bez Tabu обнаружила «на районе» пугающую реальность (3)

Неучтённые продукты в «Юрас перле»: как в знаменитом ресторане клиентов обманывали

Работник торговли был одной из самых уважаемых профессий в советскую эпоху, хотя официальная зарплата директора магазина или ресторана, не говоря уже о продавцах и официантах, была не такой уж значительной. Но все знали, что свой доход они получали при помощи не совсем законных действий. И случалось, что в отношении работников общепита тоже возбуждались уголовные дела и они отправлялись отбывать срок в места не столь отдаленные. Об одном из таких расследований рассказывалось в статье «Махинаторы из ресторана", опубликованной в газете «Ригас Балсс» в 1981 году.

Говорили про Трампа гадости: кто из политиков первым переобуется перед новым послом США?

В пятницу президент Латвии Эдгар Ринкевич примет верительные грамоты у чрезвычайного и полномочного посла США Мелиссы Арджирос. С этого момента дипломат официально вступит в должность и начнёт выполнение своих обязанностей в Латвии. После церемонии запланированы её первые официальные визиты — в Сейм к председателю парламента Дайге Миерине и в Министерство иностранных дел к главе ведомства Байбе Браже.

Мозг не «взрослеет» в 25? Учёные назвали новый возрастной рубеж

Фраза «лобная доля полностью формируется к 25 годам» давно стала интернет-мемом. Ею объясняют импульсивные решения, странные поступки и бурные эмоции. Но новое масштабное исследование показывает: всё куда интереснее.

«Рига и Юрмала забили на уборку снега. Куда идут налоги?». Божена Рынска в шоке

Известная российская журналистка Божена Рынска, переселившаяся из Москвы в Юрмалу, опубликовала в Фейсбуке возмущенный "снежный" пост.

Температура внутри опухоли минус 140: кончаются деньги на важные онкооперации

Врачи Рижской Восточной клинической университетской больницы (RAKUS) призывают государство оплачивать процедуру, которая для многих пациентов является единственным шансом сохранить пораженные раком органы. Речь идет о щадящем, широко применяемом в мире и основанном на международных рекомендациях методе лечения — перкутанных аблациях. В течение двух лет процедуры проводились за счет средств европейских фондов, однако пилотный проект завершится в марте, пишет rus.lsm.lv. 

На Рижских кладбищах заканчиваются места: доклад самоуправления

На рижских кладбищах свободных мест становится все меньше, а через 7–10 лет традиционных мест для захоронений может не остаться вовсе. К такому выводу пришли авторы концептуального доклада о развитии и управлении рижскими кладбищами: подобная ситуация может сложиться даже при стремительном росте числа кремаций. Доклад представили в самоуправлении в четверг, 19 февраля, пишет LSM.

