Превратим рижан в пепел: в недрах Рижской думы родилась новая концепция

Оценка потенциала рижских городских кладбищ показала, что поля для рассеивания пепла могут стать современной, экологически ответственной и экономящей место альтернативой захоронениям.

В качестве потенциальных мест для создания таких участков были названы Яунциемское, Болдерайское и Лачупское кладбища, Первое лесное кладбище, а также Саркандаугавское и кладбище Мартиня.

Как заявил на презентации концепции заместитель председателя комитета жилья и среды Эдгарс Икстенс, документ не предлагает радикальных изменений. Концепция не является "высеченным в камне" документом - это основа, которую можно доработать, сказал депутат, добавив, что главным принципом является уважение к усопшим и сохранение культурного наследия.

Концепция охватывает 22 муниципальных кладбища. Было выявлено 18 основных проблем, сконцентрированных в четырех группах. Первая проблема - это исчерпание потенциала кладбищ для традиционных захоронений и ограниченные возможности для их расширения. Вторая - нехватка финансовых и человеческих ресурсов для содержания кладбищ, третья - растущая нагрузка на окружающую среду и инфраструктуру, включая утилизацию отходов и уход за ландшафтом.

Предложение активизировать инвентаризацию неухоженных могил стало предметом бурного обсуждения. Правила Рижской думы требуют выявления неухоженных могил и составления актов о них. Если в ходе обследования будет установлено, что за могилой не ухаживали в течение трех лет подряд, то будет составлен соответствующий акт.

Неухоженные могилы должны быть доступны для перезахоронения. Если с момента захоронения прошло не менее 20 лет, в этих местах могут быть захоронены другие тела, либо традиционным способом, либо в урнах.

В ходе обсуждения было предложено установить минимальный срок признания могилы неухоженной пять лет вместо трех, аргументируя это тем, что многие люди живут за границей и посещают могилы реже. Также было предложено в случае перезахоронения обязать сохранять мемориальные доски предыдущих захоронений, чтобы не потерять исторические свидетельства.

В настоящее время возможности обследования неухоженных могил и составления соответствующих актов ограничены. По состоянию на октябрь прошлого года акты составлены о 625 могилах (наибольшее количество - 182 - на Первом лесном кладбище и 230 - на кладбищах на левом берегу Даугавы), но это не отражает реального количества неухоженных могил, отмечается в концепции.

В долгосрочной перспективе при планировании будущих действий можно учесть опыт Германии, где предусмотрено освобождение могил через 20 лет после захоронения.

Было предложено два решения по организации мест для компостирования на кладбищах. Первая модель предусматривает большую компостную площадку диаметром около пяти метров для сбора биоразлагаемых отходов - листьев, цветов, венков без пластиковых элементов и веток - наряду с отдельным контейнером для бытовых отходов. Такое решение позволит централизованно собирать биологический материал и сократить расходы на вывоз, обеспечив при этом четкое разделение отходов.

Отчет занимает около 80 страниц и содержит более 20 приложений. До 26 февраля открыто общественное обсуждение, в ходе которого жители могут подавать свои предложения.

Ознакомиться с проектом концепции можно на сайте муниципалитета, а представить предложения на общественное обсуждение - до 26 февраля.

Как уже сообщалось, закон о кладбищах, который в настоящее время находится на рассмотрении парламента, призван установить единые рамки для создания, содержания, расширения и выделения мест для захоронения на кладбищах.

