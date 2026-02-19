Правило 90 секунд: приём, который спасает от взрывных поступков

Вот тут и вступает в игру правило 90 секунд.

Нейробиологи объясняют: всплеск эмоции — гнев, обида или страх — это химическая реакция в теле. Адреналин и другие гормоны делают своё дело, но длится эта волна недолго — примерно полторы минуты. Дальше начинается уже не физиология, а мысли. Мы сами продолжаем крутить ситуацию в голове, добавляя новые аргументы и сценарии.

Лайфхак простой до смешного: когда накрывает — посмотрите на часы и ничего не делайте. Не пишите, не звоните, не принимайте решений. Просто переждите 90 секунд.

Очень часто через полторы минуты сообщение уже не кажется гениальным. И решение, которое хотелось принять «немедленно», внезапно перестаёт быть срочным.

Иногда самая взрослая реакция — это пауза длиной в минуту с половиной.