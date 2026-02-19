Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Правило 90 секунд: приём, который спасает от взрывных поступков

Редакция PRESS 19 февраля, 2026 17:11

Азбука здоровья 0 комментариев

Вы наверняка знаете этот момент. Сообщение прочитано, ответа нет — и внутри уже закипает. Пальцы почти набирают: «Ну понятно всё с тобой».

Вот тут и вступает в игру правило 90 секунд.

Нейробиологи объясняют: всплеск эмоции — гнев, обида или страх — это химическая реакция в теле. Адреналин и другие гормоны делают своё дело, но длится эта волна недолго — примерно полторы минуты. Дальше начинается уже не физиология, а мысли. Мы сами продолжаем крутить ситуацию в голове, добавляя новые аргументы и сценарии.

Лайфхак простой до смешного: когда накрывает — посмотрите на часы и ничего не делайте. Не пишите, не звоните, не принимайте решений. Просто переждите 90 секунд.

Очень часто через полторы минуты сообщение уже не кажется гениальным. И решение, которое хотелось принять «немедленно», внезапно перестаёт быть срочным.

Иногда самая взрослая реакция — это пауза длиной в минуту с половиной.

Я бы с удовольствием доверил управление Латвией создателю Bolt: Андрей Козлов

Важно 22:06

Важно 0 комментариев

Как изменилась бы наша страна, если бы к власти пришли люди дела? С реальным умением создавать и брать на себя ответственность? Пока страной правят чиновники-бюрократы, Латвия медленно идёт ко дну, считает предприниматель Андрей Козлов.

Как изменилась бы наша страна, если бы к власти пришли люди дела? С реальным умением создавать и брать на себя ответственность? Пока страной правят чиновники-бюрократы, Латвия медленно идёт ко дну, считает предприниматель Андрей Козлов.

Латышскую музыку хотят навязать радиостанциям: Минкульт готовит новые квоты

Важно 21:43

Важно 0 комментариев

Министерство культуры Латвии инициировало работу над возможным увеличением доли латышской музыки в эфире радиостанций. Для этого создана специальная рабочая группа, которой предстоит проанализировать действующее регулирование и при необходимости подготовить новые нормативные акты.

Министерство культуры Латвии инициировало работу над возможным увеличением доли латышской музыки в эфире радиостанций. Для этого создана специальная рабочая группа, которой предстоит проанализировать действующее регулирование и при необходимости подготовить новые нормативные акты.

Скелет в шкафу: за что Хелманиса выгнали из Земессардзе 30 лет назад?

Новости Латвии 21:35

Новости Латвии 0 комментариев

Финансовый комитет думы Огрского края в четверг, 19 февраля, одобрил назначение бывшего мэра Эгилса Хелманиса (Национальное объединение), который не имеет допуска к гостайне, на должность зампредседателя комиссии по гражданской обороне, сообщает LSM. Денежное вознаграждение за работу в этой комиссии не предусмотрено. Однако на заседании были озвучены и интересные факты из биографии Хелманиса. 

Финансовый комитет думы Огрского края в четверг, 19 февраля, одобрил назначение бывшего мэра Эгилса Хелманиса (Национальное объединение), который не имеет допуска к гостайне, на должность зампредседателя комиссии по гражданской обороне, сообщает LSM. Денежное вознаграждение за работу в этой комиссии не предусмотрено. Однако на заседании были озвучены и интересные факты из биографии Хелманиса. 

Это вместо того, чтобы сообщить приезжим про Метини?! Ланга согласна с Ратниексом

Важно 21:17

Важно 0 комментариев

В четверг вице-мэр Риги Эдвард Ратниекс опубликовал в соцсетях свои возмущенный пост по поводу того, что латвийский МИД поздравил верующих мусульман с началом Рамадана. На эту публикацию тут же отреагировала и депутат Рижской думы от Нацблока Лиана Ланга.

В четверг вице-мэр Риги Эдвард Ратниекс опубликовал в соцсетях свои возмущенный пост по поводу того, что латвийский МИД поздравил верующих мусульман с началом Рамадана. На эту публикацию тут же отреагировала и депутат Рижской думы от Нацблока Лиана Ланга.

И снова хорошие деньги: Латвии предлагают взяться за прокладку международного морского электрокабеля

Выбор редакции 21:08

Выбор редакции 0 комментариев

Литва, Латвия и Германия договорились об оценке возможностей прокладки морского электрокабеля, сообщило Министерство энергетики Литвы.

Литва, Латвия и Германия договорились об оценке возможностей прокладки морского электрокабеля, сообщило Министерство энергетики Литвы.

«Наценка 4000%?!» Рижанин жалуется на «бизнес» в городских больницах

Важно 21:07

Важно 0 комментариев

На FB-странице Izdzirdēts Rīgā, «цифрового журнала про Ригу и рижан», опубликовано письмо читателя, возмущённого тем, какие сумасшедшие прибыли получают в латвийских больницах с продажи обычных бахил, пишет портал Grani.lv.

На FB-странице Izdzirdēts Rīgā, «цифрового журнала про Ригу и рижан», опубликовано письмо читателя, возмущённого тем, какие сумасшедшие прибыли получают в латвийских больницах с продажи обычных бахил, пишет портал Grani.lv.

Три раза нарушил и давай «на родину»: Сейм ужесточает правила по ВНЖ

Новости Латвии 21:05

Новости Латвии 0 комментариев

Депутаты Сейма в четверг во втором чтении поддержали поправки к закону об иммиграции, предусматривающие более строгие требования к иностранцам, проживающим в Латвии, а также возможность аннулировать временный вид на жительство для лиц, которые неоднократно нарушают закон.

Депутаты Сейма в четверг во втором чтении поддержали поправки к закону об иммиграции, предусматривающие более строгие требования к иностранцам, проживающим в Латвии, а также возможность аннулировать временный вид на жительство для лиц, которые неоднократно нарушают закон.

