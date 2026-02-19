Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Луна продолжает «сжиматься»! Что пугает учёных?

Редакция PRESS 19 февраля, 2026 18:17

Наука 0 комментариев

A Japanese spacecraft executed a precision landing on the moon over the weekend (20January2024). However, an unusual complication has emerged as the transmitted images indicate that the probe is resting in a way that means its instruments are upside down. The Smart Lander for Investigating Moon (Slim) accomplished this feat in the early hours of Saturday, securing its position 55 metres away from the intended landing site amid a terrain adorned with volcanic rocks between two craters.

Мы привыкли думать о Луне как о холодном и давно «мертвом» небесном теле. Но новые данные показывают: она всё ещё меняется — и буквально сжимается.

Учёные составили первую глобальную карту так называемых малых хребтов в лунных морях — тёмных равнинах, которые видны с Земли. И нашли более 1 100 ранее неизвестных тектонических гребней. Теперь общее число таких структур на Луне — 2 634.

Возраст этих образований — в среднем около 124 миллионов лет. По космическим меркам это почти «вчера».

Почему они появляются? Луна постепенно остывает. Её внутренние слои сжимаются, а поверхность трескается и смещается. В отличие от Земли, где есть тектонические плиты, у Луны цельная кора. Напряжение накапливается и образуются разломы.

Именно такие процессы ранее связывали с зарегистрированными «лунотрясениями».

Новые хребты формируются по тем же типам разломов, что и более известные уступы в лунных горах. Это означает: потенциальных зон сейсмической активности может быть больше, чем считалось.

Для будущих миссий это важный фактор. Особенно на фоне планов возвращения человека на Луну.

Луна выглядит спокойной.
Но её поверхность продолжает медленно менять форму — и оставлять новые линии разлома.
 

За это Браже должна подать в отставку: Ратниекс в шоке
За это Браже должна подать в отставку: Ратниекс в шоке (4)

На помощь пришёл только один, остальные снимали: спасенный на Мангальсале нашел своих героев
На помощь пришёл только один, остальные снимали: спасенный на Мангальсале нашел своих героев

Я бы с удовольствием доверил управление Латвией создателю Bolt: Андрей Козлов
Я бы с удовольствием доверил управление Латвией создателю Bolt: Андрей Козлов

Я бы с удовольствием доверил управление Латвией создателю Bolt: Андрей Козлов

Как изменилась бы наша страна, если бы к власти пришли люди дела? С реальным умением создавать и брать на себя ответственность? Пока страной правят чиновники-бюрократы, Латвия медленно идёт ко дну, считает предприниматель Андрей Козлов.

Как изменилась бы наша страна, если бы к власти пришли люди дела? С реальным умением создавать и брать на себя ответственность? Пока страной правят чиновники-бюрократы, Латвия медленно идёт ко дну, считает предприниматель Андрей Козлов.

Латышскую музыку хотят навязать радиостанциям: Минкульт готовит новые квоты

Министерство культуры Латвии инициировало работу над возможным увеличением доли латышской музыки в эфире радиостанций. Для этого создана специальная рабочая группа, которой предстоит проанализировать действующее регулирование и при необходимости подготовить новые нормативные акты.

Министерство культуры Латвии инициировало работу над возможным увеличением доли латышской музыки в эфире радиостанций. Для этого создана специальная рабочая группа, которой предстоит проанализировать действующее регулирование и при необходимости подготовить новые нормативные акты.

Скелет в шкафу: за что Хелманиса выгнали из Земессардзе 30 лет назад?

Финансовый комитет думы Огрского края в четверг, 19 февраля, одобрил назначение бывшего мэра Эгилса Хелманиса (Национальное объединение), который не имеет допуска к гостайне, на должность зампредседателя комиссии по гражданской обороне, сообщает LSM. Денежное вознаграждение за работу в этой комиссии не предусмотрено. Однако на заседании были озвучены и интересные факты из биографии Хелманиса. 

Финансовый комитет думы Огрского края в четверг, 19 февраля, одобрил назначение бывшего мэра Эгилса Хелманиса (Национальное объединение), который не имеет допуска к гостайне, на должность зампредседателя комиссии по гражданской обороне, сообщает LSM. Денежное вознаграждение за работу в этой комиссии не предусмотрено. Однако на заседании были озвучены и интересные факты из биографии Хелманиса. 

Это вместо того, чтобы сообщить приезжим про Метини?! Ланга согласна с Ратниексом

В четверг вице-мэр Риги Эдвард Ратниекс опубликовал в соцсетях свои возмущенный пост по поводу того, что латвийский МИД поздравил верующих мусульман с началом Рамадана. На эту публикацию тут же отреагировала и депутат Рижской думы от Нацблока Лиана Ланга.

В четверг вице-мэр Риги Эдвард Ратниекс опубликовал в соцсетях свои возмущенный пост по поводу того, что латвийский МИД поздравил верующих мусульман с началом Рамадана. На эту публикацию тут же отреагировала и депутат Рижской думы от Нацблока Лиана Ланга.

И снова хорошие деньги: Латвии предлагают взяться за прокладку международного морского электрокабеля

Литва, Латвия и Германия договорились об оценке возможностей прокладки морского электрокабеля, сообщило Министерство энергетики Литвы.

Литва, Латвия и Германия договорились об оценке возможностей прокладки морского электрокабеля, сообщило Министерство энергетики Литвы.

«Наценка 4000%?!» Рижанин жалуется на «бизнес» в городских больницах

На FB-странице Izdzirdēts Rīgā, «цифрового журнала про Ригу и рижан», опубликовано письмо читателя, возмущённого тем, какие сумасшедшие прибыли получают в латвийских больницах с продажи обычных бахил, пишет портал Grani.lv.

На FB-странице Izdzirdēts Rīgā, «цифрового журнала про Ригу и рижан», опубликовано письмо читателя, возмущённого тем, какие сумасшедшие прибыли получают в латвийских больницах с продажи обычных бахил, пишет портал Grani.lv.

Три раза нарушил и давай «на родину»: Сейм ужесточает правила по ВНЖ

Депутаты Сейма в четверг во втором чтении поддержали поправки к закону об иммиграции, предусматривающие более строгие требования к иностранцам, проживающим в Латвии, а также возможность аннулировать временный вид на жительство для лиц, которые неоднократно нарушают закон.

Депутаты Сейма в четверг во втором чтении поддержали поправки к закону об иммиграции, предусматривающие более строгие требования к иностранцам, проживающим в Латвии, а также возможность аннулировать временный вид на жительство для лиц, которые неоднократно нарушают закон.

