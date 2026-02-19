Луна продолжает «сжиматься»! Что пугает учёных?

Учёные составили первую глобальную карту так называемых малых хребтов в лунных морях — тёмных равнинах, которые видны с Земли. И нашли более 1 100 ранее неизвестных тектонических гребней. Теперь общее число таких структур на Луне — 2 634.

Возраст этих образований — в среднем около 124 миллионов лет. По космическим меркам это почти «вчера».

Почему они появляются? Луна постепенно остывает. Её внутренние слои сжимаются, а поверхность трескается и смещается. В отличие от Земли, где есть тектонические плиты, у Луны цельная кора. Напряжение накапливается и образуются разломы.

Именно такие процессы ранее связывали с зарегистрированными «лунотрясениями».

Новые хребты формируются по тем же типам разломов, что и более известные уступы в лунных горах. Это означает: потенциальных зон сейсмической активности может быть больше, чем считалось.

Для будущих миссий это важный фактор. Особенно на фоне планов возвращения человека на Луну.

Луна выглядит спокойной.

Но её поверхность продолжает медленно менять форму — и оставлять новые линии разлома.

