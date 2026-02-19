Пуче рассказал, что один из зрителей TV24 пытался открыть счёт в банке. Он зарегистрировал SIA и хочет начать предпринимательскую деятельность. Однако банк попросил будущего предпринимателя предоставить подробное и чёткое описание планируемой хозяйственной деятельности, включая модель оказания услуг — информацию о помещениях, инфраструктуре, оборудовании, ценах и порядке расчётов, логистике и техническом обеспечении. Кроме того, банк потребовал указать точное число сотрудников, описать предполагаемые входящие и исходящие денежные потоки, а также предоставить договоры с основными партнёрами.

Пуче иронизирует: «Счёт в банке ещё не открыт, а как — у нас уже есть сотрудники! Как им платить зарплату? Через несуществующий счёт?» Особенно он подчёркивает требование предоставить копии договоров с ключевыми партнёрами. «Какие договоры можно заключить без банковского счёта? И кто вообще будет заключать договор с предпринимателем, у которого ещё нет счёта в банке?» — отмечает Пуче.