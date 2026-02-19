Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Чт, 19. Февраля Завтра: Zane, Zuzanna
Доступность

«Можно посмеяться, но не до смеха»: пример абсурда, убивающего малый бизнес (1)

Редакция PRESS 19 февраля, 2026 20:31

Важно 1 комментариев

Чтобы открыть банковский счёт для компании, банк требует различные пояснения и копии документов так, будто предприниматель уже несколько лет ведёт бизнес. Об этом в программе TV24 «STOPkadri» рассказал Армандс Пуче. «Можно было бы смеяться, но совсем не до смеха!» — говорит ведущий передачи.

Пуче рассказал, что один из зрителей TV24 пытался открыть счёт в банке. Он зарегистрировал SIA и хочет начать предпринимательскую деятельность. Однако банк попросил будущего предпринимателя предоставить подробное и чёткое описание планируемой хозяйственной деятельности, включая модель оказания услуг — информацию о помещениях, инфраструктуре, оборудовании, ценах и порядке расчётов, логистике и техническом обеспечении. Кроме того, банк потребовал указать точное число сотрудников, описать предполагаемые входящие и исходящие денежные потоки, а также предоставить договоры с основными партнёрами.

Пуче иронизирует: «Счёт в банке ещё не открыт, а как — у нас уже есть сотрудники! Как им платить зарплату? Через несуществующий счёт?» Особенно он подчёркивает требование предоставить копии договоров с ключевыми партнёрами. «Какие договоры можно заключить без банковского счёта? И кто вообще будет заключать договор с предпринимателем, у которого ещё нет счёта в банке?» — отмечает Пуче.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (1)
Комментарии (1)

Главные новости

Дело «Бреманис против Латвии»: Европейский суд вынес решение
Важно

Дело «Бреманис против Латвии»: Европейский суд вынес решение

За это Браже должна подать в отставку: Ратниекс в шоке
Важно

За это Браже должна подать в отставку: Ратниекс в шоке (4)

Это вместо того, чтобы сообщить приезжим про Метини?! Ланга согласна с Ратниексом
Важно

Это вместо того, чтобы сообщить приезжим про Метини?! Ланга согласна с Ратниексом (1)

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Я бы с удовольствием доверил управление Латвией создателю Bolt: Андрей Козлов (1)

Важно 22:06

Важно 1 комментариев

Как изменилась бы наша страна, если бы к власти пришли люди дела? С реальным умением создавать и брать на себя ответственность? Пока страной правят чиновники-бюрократы, Латвия медленно идёт ко дну, считает предприниматель Андрей Козлов.

Как изменилась бы наша страна, если бы к власти пришли люди дела? С реальным умением создавать и брать на себя ответственность? Пока страной правят чиновники-бюрократы, Латвия медленно идёт ко дну, считает предприниматель Андрей Козлов.

Читать
Загрузка

Латышскую музыку хотят навязать радиостанциям: Минкульт готовит новые квоты (1)

Важно 21:43

Важно 1 комментариев

Министерство культуры Латвии инициировало работу над возможным увеличением доли латышской музыки в эфире радиостанций. Для этого создана специальная рабочая группа, которой предстоит проанализировать действующее регулирование и при необходимости подготовить новые нормативные акты.

Министерство культуры Латвии инициировало работу над возможным увеличением доли латышской музыки в эфире радиостанций. Для этого создана специальная рабочая группа, которой предстоит проанализировать действующее регулирование и при необходимости подготовить новые нормативные акты.

Читать

Скелет в шкафу: за что Хелманиса выгнали из Земессардзе 30 лет назад? (1)

Новости Латвии 21:35

Новости Латвии 1 комментариев

Финансовый комитет думы Огрского края в четверг, 19 февраля, одобрил назначение бывшего мэра Эгилса Хелманиса (Национальное объединение), который не имеет допуска к гостайне, на должность зампредседателя комиссии по гражданской обороне, сообщает LSM. Денежное вознаграждение за работу в этой комиссии не предусмотрено. Однако на заседании были озвучены и интересные факты из биографии Хелманиса. 

Финансовый комитет думы Огрского края в четверг, 19 февраля, одобрил назначение бывшего мэра Эгилса Хелманиса (Национальное объединение), который не имеет допуска к гостайне, на должность зампредседателя комиссии по гражданской обороне, сообщает LSM. Денежное вознаграждение за работу в этой комиссии не предусмотрено. Однако на заседании были озвучены и интересные факты из биографии Хелманиса. 

Читать

Это вместо того, чтобы сообщить приезжим про Метини?! Ланга согласна с Ратниексом (1)

Важно 21:17

Важно 1 комментариев

В четверг вице-мэр Риги Эдвард Ратниекс опубликовал в соцсетях свои возмущенный пост по поводу того, что латвийский МИД поздравил верующих мусульман с началом Рамадана. На эту публикацию тут же отреагировала и депутат Рижской думы от Нацблока Лиана Ланга.

В четверг вице-мэр Риги Эдвард Ратниекс опубликовал в соцсетях свои возмущенный пост по поводу того, что латвийский МИД поздравил верующих мусульман с началом Рамадана. На эту публикацию тут же отреагировала и депутат Рижской думы от Нацблока Лиана Ланга.

Читать

И снова хорошие деньги: Латвии предлагают взяться за прокладку международного морского электрокабеля (1)

Выбор редакции 21:08

Выбор редакции 1 комментариев

Литва, Латвия и Германия договорились об оценке возможностей прокладки морского электрокабеля, сообщило Министерство энергетики Литвы.

Литва, Латвия и Германия договорились об оценке возможностей прокладки морского электрокабеля, сообщило Министерство энергетики Литвы.

Читать

«Наценка 4000%?!» Рижанин жалуется на «бизнес» в городских больницах (1)

Важно 21:07

Важно 1 комментариев

На FB-странице Izdzirdēts Rīgā, «цифрового журнала про Ригу и рижан», опубликовано письмо читателя, возмущённого тем, какие сумасшедшие прибыли получают в латвийских больницах с продажи обычных бахил, пишет портал Grani.lv.

На FB-странице Izdzirdēts Rīgā, «цифрового журнала про Ригу и рижан», опубликовано письмо читателя, возмущённого тем, какие сумасшедшие прибыли получают в латвийских больницах с продажи обычных бахил, пишет портал Grani.lv.

Читать

Три раза нарушил и давай «на родину»: Сейм ужесточает правила по ВНЖ (1)

Новости Латвии 21:05

Новости Латвии 1 комментариев

Депутаты Сейма в четверг во втором чтении поддержали поправки к закону об иммиграции, предусматривающие более строгие требования к иностранцам, проживающим в Латвии, а также возможность аннулировать временный вид на жительство для лиц, которые неоднократно нарушают закон.

Депутаты Сейма в четверг во втором чтении поддержали поправки к закону об иммиграции, предусматривающие более строгие требования к иностранцам, проживающим в Латвии, а также возможность аннулировать временный вид на жительство для лиц, которые неоднократно нарушают закон.

Читать