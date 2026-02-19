Говорили про Трампа гадости: кто из политиков первым переобуется перед новым послом США?

Мелисса Арджирос — американская предпринимательница греческого происхождения, дочь миллиардера и бывшего посла США в Испании Джорджа Арджироса. Она окончила Университет Чепмена, работала в семейной компании Arnel & Affiliates, а также возглавляла благотворительный фонд Argyros Family Foundation, поддерживающий проекты в сферах образования, здравоохранения и социальной помощи.

По данным американских СМИ, в 2024–2025 годах Арджирос пожертвовала более 2 млн долларов на инаугурационные мероприятия президента США Дональда Трампа. В апреле 2025 года она была выдвинута на пост посла в Латвии и после утверждения принесла присягу в Государственном департаменте США.

На сайте Конгресса США размещено лаконичное сообщение: «Назначенный посол США сегодня принес присягу в Государственном департаменте в присутствии семьи, друзей и коллег. После этого назначенный посол Аргирос вскоре отправится в Ригу, чтобы возглавить миссию США в Латвии и еще больше укрепить тесное партнерство между США и Латвией».

США и Латвия поддерживают дипломатические отношения с 1922 года. Вашингтон не признал включение Латвии в состав СССР в 1940 году и восстановил полноценные дипломатические связи после возвращения независимости Латвии в 1991 году.

Наши политики пока избегают высказываться о новой посланнице США. На то есть свои причины: значительная часть из них симпатизирует демократическому крылу американской политики и до сих пор щедро поддерживала продвигаемую Джорджем Соросом леволиберальную идеологию.

Совсем недавно для латвийских должностных лиц состоялось своеобразное испытание — насколько позитивно они оценивают президента США Дональда Трампа, поддерживая или же робко отходя в сторону в вопросе присуждения ему Нобелевской премии мира 2025 года.

Письмо председателя Сейма Дайги Миерини (СЗК), направленное в Нобелевский комитет с предложением присудить президенту США Дональду Трампу Нобелевскую премию мира 2025 года, возможно, стало хорошей лакмусовой бумажкой, позволившей наглядно протестировать токсичность латвийской политической среды и одновременно дать представление о ней новой посланнице США в Латвии.

29 января этого года в ходе дебатов в Сейме по вопросам внешней политики единственной, кто упомянул нового посла, была депутат Сейма Линда Лиепиня:

«К нам приезжает посол, которая не является нейтральным бюрократом, а представляет собой политически мотивированную фигуру, тесно связанную с президентом США, и которую, вероятнее всего, будет интересовать наше отношение к Трампу и то, что мы думаем о его выдвижении на Нобелевскую премию. Думаю, новой посланнице будет одновременно и интересно, и, возможно, очень неприятно ознакомиться с тем, что латвийская политическая элита на протяжении многих лет говорила о Дональде Трампе. А сказано было очень многое — с этой же трибуны, в интервью, в социальных сетях».