Говорили про Трампа гадости: кто из политиков первым переобуется перед новым послом США?

Редакция PRESS 19 февраля, 2026 14:48

0 комментариев

Scanpix (Credit Image: © Michael Brochstein/ZUMA Press Wire)

В пятницу президент Латвии Эдгар Ринкевич примет верительные грамоты у чрезвычайного и полномочного посла США Мелиссы Арджирос. С этого момента дипломат официально вступит в должность и начнёт выполнение своих обязанностей в Латвии. После церемонии запланированы её первые официальные визиты — в Сейм к председателю парламента Дайге Миерине и в Министерство иностранных дел к главе ведомства Байбе Браже.

Мелисса Арджирос — американская предпринимательница греческого происхождения, дочь миллиардера и бывшего посла США в Испании Джорджа Арджироса. Она окончила Университет Чепмена, работала в семейной компании Arnel & Affiliates, а также возглавляла благотворительный фонд Argyros Family Foundation, поддерживающий проекты в сферах образования, здравоохранения и социальной помощи.

По данным американских СМИ, в 2024–2025 годах Арджирос пожертвовала более 2 млн долларов на инаугурационные мероприятия президента США Дональда Трампа. В апреле 2025 года она была выдвинута на пост посла в Латвии и после утверждения принесла присягу в Государственном департаменте США.

На сайте Конгресса США размещено лаконичное сообщение: «Назначенный посол США сегодня принес присягу в Государственном департаменте в присутствии семьи, друзей и коллег. После этого назначенный посол Аргирос вскоре отправится в Ригу, чтобы возглавить миссию США в Латвии и еще больше укрепить тесное партнерство между США и Латвией».

США и Латвия поддерживают дипломатические отношения с 1922 года. Вашингтон не признал включение Латвии в состав СССР в 1940 году и восстановил полноценные дипломатические связи после возвращения независимости Латвии в 1991 году.

Наши политики пока избегают высказываться о новой посланнице США. На то есть свои причины: значительная часть из них симпатизирует демократическому крылу американской политики и до сих пор щедро поддерживала продвигаемую Джорджем Соросом леволиберальную идеологию.

Совсем недавно для латвийских должностных лиц состоялось своеобразное испытание — насколько позитивно они оценивают президента США Дональда Трампа, поддерживая или же робко отходя в сторону в вопросе присуждения ему Нобелевской премии мира 2025 года.

Письмо председателя Сейма Дайги Миерини (СЗК), направленное в Нобелевский комитет с предложением присудить президенту США Дональду Трампу Нобелевскую премию мира 2025 года, возможно, стало хорошей лакмусовой бумажкой, позволившей наглядно протестировать токсичность латвийской политической среды и одновременно дать представление о ней новой посланнице США в Латвии.

29 января этого года в ходе дебатов в Сейме по вопросам внешней политики единственной, кто упомянул нового посла, была депутат Сейма Линда Лиепиня:
«К нам приезжает посол, которая не является нейтральным бюрократом, а представляет собой политически мотивированную фигуру, тесно связанную с президентом США, и которую, вероятнее всего, будет интересовать наше отношение к Трампу и то, что мы думаем о его выдвижении на Нобелевскую премию. Думаю, новой посланнице будет одновременно и интересно, и, возможно, очень неприятно ознакомиться с тем, что латвийская политическая элита на протяжении многих лет говорила о Дональде Трампе. А сказано было очень многое — с этой же трибуны, в интервью, в социальных сетях».

А где же демократия!? Национала бумерангом стукнул закон, поддержанный националами — и он прозрел!
А где же демократия!? Национала бумерангом стукнул закон, поддержанный националами — и он прозрел! (2)

За это Браже должна подать в отставку: Ратниекс в шоке
За это Браже должна подать в отставку: Ратниекс в шоке (1)

Я не говорю по-латышски: журналист Bez Tabu обнаружила «на районе» пугающую реальность
Я не говорю по-латышски: журналист Bez Tabu обнаружила «на районе» пугающую реальность (3)

Ригу прорвало: из-за морозов трубы не выдерживают

Сильные морозы этой зимой резко увеличили число аварий на водопроводе — прорывы происходят и на улицах, и в жилых домах. Минувшей ночью в Торнякалнсе из-за лопнувшей трубы затопило улицу. По данным TV3 Ziņas, в холода аварий стало в несколько раз больше, а с оттепелью возможна новая волна повреждений.

Сильные морозы этой зимой резко увеличили число аварий на водопроводе — прорывы происходят и на улицах, и в жилых домах. Минувшей ночью в Торнякалнсе из-за лопнувшей трубы затопило улицу. По данным TV3 Ziņas, в холода аварий стало в несколько раз больше, а с оттепелью возможна новая волна повреждений.

Неучтённые продукты в «Юрас перле»: как в знаменитом ресторане клиентов обманывали

Работник торговли был одной из самых уважаемых профессий в советскую эпоху, хотя официальная зарплата директора магазина или ресторана, не говоря уже о продавцах и официантах, была не такой уж значительной. Но все знали, что свой доход они получали при помощи не совсем законных действий. И случалось, что в отношении работников общепита тоже возбуждались уголовные дела и они отправлялись отбывать срок в места не столь отдаленные. Об одном из таких расследований рассказывалось в статье «Махинаторы из ресторана", опубликованной в газете «Ригас Балсс» в 1981 году.

Работник торговли был одной из самых уважаемых профессий в советскую эпоху, хотя официальная зарплата директора магазина или ресторана, не говоря уже о продавцах и официантах, была не такой уж значительной. Но все знали, что свой доход они получали при помощи не совсем законных действий. И случалось, что в отношении работников общепита тоже возбуждались уголовные дела и они отправлялись отбывать срок в места не столь отдаленные. Об одном из таких расследований рассказывалось в статье «Махинаторы из ресторана", опубликованной в газете «Ригас Балсс» в 1981 году.

Мозг не «взрослеет» в 25? Учёные назвали новый возрастной рубеж

Фраза «лобная доля полностью формируется к 25 годам» давно стала интернет-мемом. Ею объясняют импульсивные решения, странные поступки и бурные эмоции. Но новое масштабное исследование показывает: всё куда интереснее.

Фраза «лобная доля полностью формируется к 25 годам» давно стала интернет-мемом. Ею объясняют импульсивные решения, странные поступки и бурные эмоции. Но новое масштабное исследование показывает: всё куда интереснее.

«Рига и Юрмала забили на уборку снега. Куда идут налоги?». Божена Рынска в шоке

Известная российская журналистка Божена Рынска, переселившаяся из Москвы в Юрмалу, опубликовала в Фейсбуке возмущенный "снежный" пост.

Известная российская журналистка Божена Рынска, переселившаяся из Москвы в Юрмалу, опубликовала в Фейсбуке возмущенный "снежный" пост.

Температура внутри опухоли минус 140: кончаются деньги на важные онкооперации

Врачи Рижской Восточной клинической университетской больницы (RAKUS) призывают государство оплачивать процедуру, которая для многих пациентов является единственным шансом сохранить пораженные раком органы. Речь идет о щадящем, широко применяемом в мире и основанном на международных рекомендациях методе лечения — перкутанных аблациях. В течение двух лет процедуры проводились за счет средств европейских фондов, однако пилотный проект завершится в марте, пишет rus.lsm.lv. 

Врачи Рижской Восточной клинической университетской больницы (RAKUS) призывают государство оплачивать процедуру, которая для многих пациентов является единственным шансом сохранить пораженные раком органы. Речь идет о щадящем, широко применяемом в мире и основанном на международных рекомендациях методе лечения — перкутанных аблациях. В течение двух лет процедуры проводились за счет средств европейских фондов, однако пилотный проект завершится в марте, пишет rus.lsm.lv. 

На Рижских кладбищах заканчиваются места: доклад самоуправления

На рижских кладбищах свободных мест становится все меньше, а через 7–10 лет традиционных мест для захоронений может не остаться вовсе. К такому выводу пришли авторы концептуального доклада о развитии и управлении рижскими кладбищами: подобная ситуация может сложиться даже при стремительном росте числа кремаций. Доклад представили в самоуправлении в четверг, 19 февраля, пишет LSM.

На рижских кладбищах свободных мест становится все меньше, а через 7–10 лет традиционных мест для захоронений может не остаться вовсе. К такому выводу пришли авторы концептуального доклада о развитии и управлении рижскими кладбищами: подобная ситуация может сложиться даже при стремительном росте числа кремаций. Доклад представили в самоуправлении в четверг, 19 февраля, пишет LSM.

