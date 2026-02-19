Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Чт, 19. Февраля Завтра: Zane, Zuzanna
Доступность

Канадские ученые заставили бактерии производить электричество из человеческой мочи

Редакция PRESS 19 февраля, 2026 13:49

Важно 0 комментариев

Исследователи из канадского Университета Макгилла объявили в понедельник, что они улучшили эффективность метода преобразования человеческой мочи в чистую энергию, пишет Montreal Gazette.

В этом методе используются микробные топливные элементы (МТЭ), которые с помощью бактерий преобразуют органические отходы в электричество и обеспечивают «устойчивый и недорогой способ очистки сточных вод с одновременным получением энергии из обильного источника», говорится в заявлении Университета Макгилла.

Исследование Университета Макгилла позволило выяснить, какие концентрации мочи являются оптимальными для этого процесса.

«Хотя известно, что МТЭ очищают сточные воды и генерируют электричество, конкретное влияние различных концентраций мочи на их электрохимическую функцию, эффективность удаления загрязняющих веществ и поведение микробиологического сообщества до сих пор не до конца понятно, — сказал Виджая Рагхаван, соавтор исследования и профессор биоресурсной инженерии. - Это исследование устраняет этот пробел, систематически изучая, как различные пропорции мочи влияют на электрохимические и биологические характеристики МТЭ».

Исследователи построили четыре микробиологических топливных элемента и питали их смесями синтетических сточных вод и человеческой мочи с концентрацией 20, 50 и 75 процентов. Затем они более двух недель наблюдали за выработкой энергии, удалением загрязняющих веществ и эффективностью очистки воды, а также проводили электрохимические испытания.

Исследователи обнаружили, что более высокие концентрации мочи — от 50 до 75 процентов — улучшают выработку электроэнергии, а моча обеспечивает необходимые питательные вещества, которые помогают микробам расти.

Рагхаван сказал, что этот метод может быть использован для производства чистой энергии в таких условиях, как сельская канализация, лагеря для оказания помощи при стихийных бедствиях и сообщества, не подключенные к электросети.

«Использование мочи в качестве ресурса способствует устойчивой канализации и восстановлению питательных веществ, снижая нагрузку на системы пресной воды», — сказал он.

Рагхаван сказал в электронном письме The Gazette, что четыре используемых МТЭГ генерировали достаточно электроэнергии для питания светодиодной лампы.

Он отметил, что МТЭ можно соединять для получения более высокого напряжения, более высокого тока «или комбинации последовательных и параллельных соединений для достижения определенных требований к напряжению/току».

«В настоящее время МТЭ лучше подходят для ... питания небольших датчиков ... устройств мониторинга окружающей среды (и) исследовательских приложений с низким энергопотреблением», — сказал Рагхаван.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)

Главные новости

А где же демократия!? Национала бумерангом стукнул закон, поддержанный националами — и он прозрел!
Важно

А где же демократия!? Национала бумерангом стукнул закон, поддержанный националами — и он прозрел! (2)

За это Браже должна подать в отставку: Ратниекс в шоке
Важно

За это Браже должна подать в отставку: Ратниекс в шоке (1)

Я не говорю по-латышски: журналист Bez Tabu обнаружила «на районе» пугающую реальность
Важно

Я не говорю по-латышски: журналист Bez Tabu обнаружила «на районе» пугающую реальность (3)

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Ригу прорвало: из-за морозов трубы не выдерживают

Важно 15:19

Важно 0 комментариев

Сильные морозы этой зимой резко увеличили число аварий на водопроводе — прорывы происходят и на улицах, и в жилых домах. Минувшей ночью в Торнякалнсе из-за лопнувшей трубы затопило улицу. По данным TV3 Ziņas, в холода аварий стало в несколько раз больше, а с оттепелью возможна новая волна повреждений.

Сильные морозы этой зимой резко увеличили число аварий на водопроводе — прорывы происходят и на улицах, и в жилых домах. Минувшей ночью в Торнякалнсе из-за лопнувшей трубы затопило улицу. По данным TV3 Ziņas, в холода аварий стало в несколько раз больше, а с оттепелью возможна новая волна повреждений.

Читать
Загрузка

Неучтённые продукты в «Юрас перле»: как в знаменитом ресторане клиентов обманывали

История и культура 15:12

История и культура 0 комментариев

Работник торговли был одной из самых уважаемых профессий в советскую эпоху, хотя официальная зарплата директора магазина или ресторана, не говоря уже о продавцах и официантах, была не такой уж значительной. Но все знали, что свой доход они получали при помощи не совсем законных действий. И случалось, что в отношении работников общепита тоже возбуждались уголовные дела и они отправлялись отбывать срок в места не столь отдаленные. Об одном из таких расследований рассказывалось в статье «Махинаторы из ресторана", опубликованной в газете «Ригас Балсс» в 1981 году.

Работник торговли был одной из самых уважаемых профессий в советскую эпоху, хотя официальная зарплата директора магазина или ресторана, не говоря уже о продавцах и официантах, была не такой уж значительной. Но все знали, что свой доход они получали при помощи не совсем законных действий. И случалось, что в отношении работников общепита тоже возбуждались уголовные дела и они отправлялись отбывать срок в места не столь отдаленные. Об одном из таких расследований рассказывалось в статье «Махинаторы из ресторана", опубликованной в газете «Ригас Балсс» в 1981 году.

Читать

Говорили про Трампа гадости: кто из политиков первым переобуется перед новым послом США?

Важно 14:48

Важно 0 комментариев

В пятницу президент Латвии Эдгар Ринкевич примет верительные грамоты у чрезвычайного и полномочного посла США Мелиссы Арджирос. С этого момента дипломат официально вступит в должность и начнёт выполнение своих обязанностей в Латвии. После церемонии запланированы её первые официальные визиты — в Сейм к председателю парламента Дайге Миерине и в Министерство иностранных дел к главе ведомства Байбе Браже.

В пятницу президент Латвии Эдгар Ринкевич примет верительные грамоты у чрезвычайного и полномочного посла США Мелиссы Арджирос. С этого момента дипломат официально вступит в должность и начнёт выполнение своих обязанностей в Латвии. После церемонии запланированы её первые официальные визиты — в Сейм к председателю парламента Дайге Миерине и в Министерство иностранных дел к главе ведомства Байбе Браже.

Читать

Мозг не «взрослеет» в 25? Учёные назвали новый возрастной рубеж

Наука 14:37

Наука 0 комментариев

Фраза «лобная доля полностью формируется к 25 годам» давно стала интернет-мемом. Ею объясняют импульсивные решения, странные поступки и бурные эмоции. Но новое масштабное исследование показывает: всё куда интереснее.

Фраза «лобная доля полностью формируется к 25 годам» давно стала интернет-мемом. Ею объясняют импульсивные решения, странные поступки и бурные эмоции. Но новое масштабное исследование показывает: всё куда интереснее.

Читать

«Рига и Юрмала забили на уборку снега. Куда идут налоги?». Божена Рынска в шоке

Важно 14:34

Важно 0 комментариев

Известная российская журналистка Божена Рынска, переселившаяся из Москвы в Юрмалу, опубликовала в Фейсбуке возмущенный "снежный" пост.

Известная российская журналистка Божена Рынска, переселившаяся из Москвы в Юрмалу, опубликовала в Фейсбуке возмущенный "снежный" пост.

Читать

Температура внутри опухоли минус 140: кончаются деньги на важные онкооперации

Новости Латвии 14:31

Новости Латвии 0 комментариев

Врачи Рижской Восточной клинической университетской больницы (RAKUS) призывают государство оплачивать процедуру, которая для многих пациентов является единственным шансом сохранить пораженные раком органы. Речь идет о щадящем, широко применяемом в мире и основанном на международных рекомендациях методе лечения — перкутанных аблациях. В течение двух лет процедуры проводились за счет средств европейских фондов, однако пилотный проект завершится в марте, пишет rus.lsm.lv. 

Врачи Рижской Восточной клинической университетской больницы (RAKUS) призывают государство оплачивать процедуру, которая для многих пациентов является единственным шансом сохранить пораженные раком органы. Речь идет о щадящем, широко применяемом в мире и основанном на международных рекомендациях методе лечения — перкутанных аблациях. В течение двух лет процедуры проводились за счет средств европейских фондов, однако пилотный проект завершится в марте, пишет rus.lsm.lv. 

Читать

На Рижских кладбищах заканчиваются места: доклад самоуправления

Новости Латвии 14:29

Новости Латвии 0 комментариев

На рижских кладбищах свободных мест становится все меньше, а через 7–10 лет традиционных мест для захоронений может не остаться вовсе. К такому выводу пришли авторы концептуального доклада о развитии и управлении рижскими кладбищами: подобная ситуация может сложиться даже при стремительном росте числа кремаций. Доклад представили в самоуправлении в четверг, 19 февраля, пишет LSM.

На рижских кладбищах свободных мест становится все меньше, а через 7–10 лет традиционных мест для захоронений может не остаться вовсе. К такому выводу пришли авторы концептуального доклада о развитии и управлении рижскими кладбищами: подобная ситуация может сложиться даже при стремительном росте числа кремаций. Доклад представили в самоуправлении в четверг, 19 февраля, пишет LSM.

Читать